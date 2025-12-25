Operațiunea „Dragonul de mare”. Cum a rămas Rusia fără Ilyushin Il-38N, unicul avion antisubmarin de la Marea Neagră. „Era singurul care putea detecta drona subacvatică Sub Sea Baby”

Conform informațiilor publicate de Serviciul de Securitate al Ucrainei și susținute de videoclipuri care circulă pe rețelele de socializare, unitățile de operațiuni speciale ucrainene au executat un atac atent secvențiat împotriva activelor navale rusești în regiunea Mării Negre, în decembrie 2025.

Operațiunea „Dragonul de mare” a fi început cu distrugerea unui avion rusesc de patrulare maritimă și de război antisubmarin Ilyushin Il-38N, urmat de un atac separat împotriva unui submarin la sau în apropierea bazei navale din Novorossiisk.

„A fost dată, astfel, o lovitură rară rețelei de supraveghere maritimă aeriană a Rusiei, departe de liniile frontului”, notează Army Recognition.

Il-38N , „ Dragonul de Mare”

Serviciul de Securitate al Ucrainei a dezvăluit, ulterior, că misiunea a fost planificată ca o operațiune în mai multe etape, menită să elimine cel mai capabil mijloc de detecție al Rusiei înainte de un atac naval ulterior.

Ținta inițială a fost o aeronavă Il-38N staționată la baza aeriană Yeisk , identificată de autoritățile ucrainene ca fiind singura aeronavă de patrulare antisubmarină operațională cu sediul la Marea Neagră, disponibilă Marinei Ruse la acel moment.

Cunoscută în terminologia NATO sub numele de Dragonul de Mare, aeronava avea sarcina principală de a detecta dronele navale ucrainene și de a monitoriza apropierile de Novorossiisk, un port cheie și o bază de submarine pentru Flota Rusiei de la Marea Neagră.

Il-38N, nod de supraveghere aeriană

Avionul rusesc Il-38N ocupă o poziție unică în aviația navală.

Derivată din fuselajul avionului Il-18 din epoca sovietică, aeronava servește drept principala platformă de patrulare maritimă pe rază lungă de acțiune și de război antisubmarin a Rusiei.

Misiunile Il-38N includ detectarea și urmărirea submarinelor, supravegherea mișcărilor navelor de suprafață, recunoașterea maritimă și transmiterea datelor de țintire către combatanții de suprafață, submarine și unități de apărare de coastă.

Cu o autonomie mare și o acoperire largă a senzorilor, Il-38N servește drept nod de supraveghere aeriană, o componentă esențială a conceptului de apărare maritimă stratificată al Rusiei, se precizează în analiza publicată de Army Recognition.

Aeronava Il-38N a fost folosită pentru a proteja porturile, a securiza bazele navale și a contracara dronele maritime ucrainene

Varianta Il-38N se distinge prin integrarea sistemului de misiuni Novella-P-38N, o modernizare cuprinzătoare care a sporit semnificativ relevanța aeronavei în lupta cu navele.

Acest sistem combin ă un radar de căutare la suprafață multimod , senzori electro-optici și infraroșii, echipamente de informații electronice, capacitate de detectare a anomaliilor magnetice pentru a localiza submarinele scufundate.

Acești senzori permit aeronavei să detecteze amenințări subacvatice cu semnătură redusă, inclusiv platforme fără pilot, și să coordoneze răspunsurile forțelor navale care operează în zone maritime extinse.

În contextul războiului dintre Rusia și Ucraina, Il-38N a devenit din ce în ce mai important, pe măsură ce Ucraina și-a extins utilizarea dronelor de suprafață și subacvatice fără pilot pentru a contesta superioritatea navală rusă. Aeronava a fost folosită pentru a proteja porturile, a securiza bazele navale și a contracara dronele maritime ucrainene care amenință active de mare valoare.

Drona subacvatică Sub Sea Baby

Il-38N a fost singura platformă aeriană rusească din Marea Neagră capabilă să detecteze în mod fiabil drona subacvatică Sub Sea Baby, ceea ce a transformat aeronava rusească într-un obstacol direct în calea strategiei de atac maritim în evoluție a Ucrainei.

Informațiile publice despre drona subacvatică Sub Sea Baby rămân în mod deliberat puține, dar din reportajele ucrainene și de specialitate reies câteva caracteristici cheie, notează și Defence Info.

În primul rând, reprezintă o evoluție submersibilă a familiei mai largi „Sea Baby” de drone maritime kamikaze, care demonstraseră deja o eficacitate remarcabilă împotriva navelor de război rusești și a țintelor logistice de pe întreg litoralul Mării Negre.

În al doilea rând, sistemul pare a fi optimizat special pentru penetrarea apărării portuare stratificate, a plaselor, a brațelor, a ambarcațiunilor de patrulare și a senzorilor statici înainte de a se concentra asupra țintelor preselectate de mare valoare de la dig.

O degradare pe termen lung a capacității Rusiei de patrulare maritimă și de război antisubmarin

Imaginile video analizate de Army Recognition arată cum o dronă de luptă ucraineană lovește aeronava în timp ce aceasta era parcată pe platformă la baza aeriană Yeysk.

Drona a detonat deasupra compartimentului radar și al echipamentelor misiunii, unde sunt instalate componentele de bază ale suitei de senzori Novella-P-38N și computerele misiunii.

Explozia a provocat daune catastrofale sistemelor misiunii și a cel puțin unui motor, făc ând aeronava necompatibil ă cu misiunea și distrug ând-o efectiv ca mijloc opera țional.

Distrugerea avionului Il-38N este de o importanță excepțională, având în vedere raritatea aeronavei în serviciul rusesc.

Mai puțin de o duzină de aeronave Il-38N sunt înc ă în uz activ în întreaga Marin ă Rusă

Se crede că mai puțin de o duzină de aeronave Il-38N sunt încă în uz activ în întreaga Marină Rusă, doar un număr mic fiind alocat regiunilor sudice.

„Spre deosebire de aeronavele de luptă tactică, Il-38N nu poate fi înlocuit rapid. Producția s-a încheiat cu zeci de ani în urmă, liniile de modernizare sunt lente, iar sancțiunile occidentale continuă să restricționeze accesul la avionică și componente avansate”, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition.

Drept urmare, pierderea reprezintă o degradare pe termen lung a capacității Rusiei de patrulare maritimă și de război antisubmarin.

