Prima pagină » Știri externe » Toñi, cea mai bătrână orcă din Gibraltar, se află în pericol după ce a fost împușcată de marinari

Toñi, cea mai bătrână orcă din Gibraltar, se află în pericol după ce a fost împușcată de marinari

Toñi, cea mai bătrână orcă din Gibraltar, se află în pericol după ce a fost împușcată de marinari
Galerie Foto 10
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Orca Toñi, supranumită „Bunica”, cea mai bătrână orcă iberică cunoscută, a fost fotografiată de curând în Strâmtoarea Gibraltar cu aproximativ 10 răni pe înotătoarea dorsală cauzate de alicele trase dintr-o armă de vânătoare. Ministerul Mediului din Spania a deschis o anchetă oficială pentru a investiga acest atac deliberat asupra unei specii care este protejată prin lege.

Orca Toñi are în jur de 60 de ani și este considerată liderul spiritual și biologic al faimosului pod de orci iberice. Ea este mama, bunica și străbunica mai multor înotătoare din grupul cunoscut sub numele de „Gladis”, balenele ucigașe care au devenit faimoase la nivel mondial pentru interacțiunile lor agresive cu ambarcațiunile din zonă.

Sondaj Gândul

Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Organizațiile de conservare marină WeWhale și Iberian Orca Guardians au observat și fotografiat rănile în timpul unor monitorizări de rutină între Spania și Maroc. Urmele lăsate de alice sunt recente, deoarece acestea nu existau cu câteva săptămâni în urmă.

Imaginile surprinse de cercetători arată în jur de 9-10 găuri provocate de alice pe partea stângă a înotătoarei dorsale a lui Toñi. Din primele analize, experții cred că cel puțin 2-3 dintre proiectile au străpuns înotătoarea complet, în timp ce restul au rămas blocate în țesut. În aceste condiții, deși Toñi continuă să înoate, proiectilele metalice rămase în corp prezintă un risc major de infecție, care îi poate pune viața în pericol.

Din anul 2020 și până în prezent, acest grup restrâns de orci a avariat peste 250 de ambarcațiuni (în special iahturi și bărci cu pânze) și a scufundat cel puțin 6 dintre acestea în regiunea Gibraltarului. În atacurile lor, orcile vizează în special cârma navelor.

Deși s-a crezut inițial că este o formă de răzbunare, biologii marini sunt de părere că este vorba despre un comportament social de joacă complex sau o formă de învățare, în condițiile în care pentru aceste mamifere marine distrugerea cârmelor a devenit o modă transmisă de la adulți la pui.

În prezent, subpopulația de orci iberice este în pericol critic de dispariție, având în vedere că în ziua de astăzi există mai puțin de 30-40 de exemplare în total. Pe lângă marinarii neprietenoși, grupul de orci se confruntă și cu un stres ecologic sever cauzat de lipsa hranei, poluarea fonică și traficul maritim intens din Strâmtoarea Gibraltar.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Iranul pune recompensă pe capul militarilor Statelor Unite. Teheranul vrea să-i alunge pe americani definitiv din Orientul Mijlociu
22:53
Iranul pune recompensă pe capul militarilor Statelor Unite. Teheranul vrea să-i alunge pe americani definitiv din Orientul Mijlociu
ENERGIE Mesajul premierului Ungariei după scufundarea barjelor pe Dunăre în apropierea centralei nucleare Paks
21:36
Mesajul premierului Ungariei după scufundarea barjelor pe Dunăre în apropierea centralei nucleare Paks
FLASH NEWS Țările europene caută închisori de închiriat pentru deținuții lor
21:01
Țările europene caută închisori de închiriat pentru deținuții lor
FLASH NEWS Emisarul de pace al lui Trump, Jared Kushner, negociază în Egipt cu șefii Hamas pentru predarea armelor. Care este poziția Israelului
19:13
Emisarul de pace al lui Trump, Jared Kushner, negociază în Egipt cu șefii Hamas pentru predarea armelor. Care este poziția Israelului
INEDIT Madonna și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia printr-o experiență spirituală la complexul monahal de la Meteora
17:49
Madonna și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia printr-o experiență spirituală la complexul monahal de la Meteora
REACȚIE Mesaj ferm de la Atena: Președintele Greciei cere Turciei să recunoască oficial Genocidul Pontic în care ar fi murit peste 300.000 de greci
17:30
Mesaj ferm de la Atena: Președintele Greciei cere Turciei să recunoască oficial Genocidul Pontic în care ar fi murit peste 300.000 de greci
Mediafax
Alarmă pentru tineri: conservantul alimentar care apare în tot mai multe cazuri fatale
Digi24
Unul din cei mai importanți bancheri din Rusia are vești proaste pentru Putin. „Vom ajunge la o criză socială”
Cancan.ro
Tragedie înainte de nuntă! Nepotul lui Mircea Rednic, Marius Totolici, a murit în somn la doar 37 de ani
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Minunea de la Cluj: satul care și-a dublat populația cu o strategie neașteptată. Case și terenuri pentru tineri
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Fac provizii pentru iarnă! Șerban Copoț a copt 120 kg de vinete. Rețeta Annei Lesko de roșii marinate, secretul gustului unic
Digi24
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții
Cancan.ro
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Motorina s-a ieftinit cu aproape 70 de bani. Ce prețuri afișează astăzi benzinăriile
Descopera.ro
Un meteorit marțian rar păstrează indicii nemaivăzute despre interiorul Planetei Roșii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O lucrare a lui Picasso a fost găsită la 8 ani după ce a fost furată
VIDEO Victor Ponta a criticat întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. „E o mare greșeală din partea șefei CCR”
23:03
Victor Ponta a criticat întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. „E o mare greșeală din partea șefei CCR”
VIDEO Miruță spune că nu a apucat să vorbească cu Bolojan despre întâlnirea cu șefa CCR. „Contează care a fost subiectul acestor discuții”
22:33
Miruță spune că nu a apucat să vorbească cu Bolojan despre întâlnirea cu șefa CCR. „Contează care a fost subiectul acestor discuții”
DEZVĂLUIRI Cum se comportă Nicușor Dan în vizitele la rudele din Făgăraș. Verișoara președintelui rupe tăcerea: „Funcția nu l-a schimbat deloc”
22:06
Cum se comportă Nicușor Dan în vizitele la rudele din Făgăraș. Verișoara președintelui rupe tăcerea: „Funcția nu l-a schimbat deloc”
ACUZAȚII Fostul consilier al lui Traian Băsescu, cercetat de DIICOT pentru pornografie infantilă, reclamă că i-a intrat cineva în casă și dă vina pe șeful SPP
22:00
Fostul consilier al lui Traian Băsescu, cercetat de DIICOT pentru pornografie infantilă, reclamă că i-a intrat cineva în casă și dă vina pe șeful SPP
SCANDAL Doi foști ambasadori americani în România cer SUA să retragă viza lui George Simion printr-o opinie publicată în Jerusalem Post
21:33
Doi foști ambasadori americani în România cer SUA să retragă viza lui George Simion printr-o opinie publicată în Jerusalem Post
ANALIZĂ Bulgaria ajunge lider mondial în stocarea energiei cu baterii. Țara a depășit Chile și Australia
21:28
Bulgaria ajunge lider mondial în stocarea energiei cu baterii. Țara a depășit Chile și Australia

Cele mai noi

Trimite acest link pe