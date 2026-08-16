Orca Toñi, supranumită „Bunica”, cea mai bătrână orcă iberică cunoscută, a fost fotografiată de curând în Strâmtoarea Gibraltar cu aproximativ 10 răni pe înotătoarea dorsală cauzate de alicele trase dintr-o armă de vânătoare. Ministerul Mediului din Spania a deschis o anchetă oficială pentru a investiga acest atac deliberat asupra unei specii care este protejată prin lege.

Orca Toñi are în jur de 60 de ani și este considerată liderul spiritual și biologic al faimosului pod de orci iberice. Ea este mama, bunica și străbunica mai multor înotătoare din grupul cunoscut sub numele de „Gladis”, balenele ucigașe care au devenit faimoase la nivel mondial pentru interacțiunile lor agresive cu ambarcațiunile din zonă.

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Organizațiile de conservare marină WeWhale și Iberian Orca Guardians au observat și fotografiat rănile în timpul unor monitorizări de rutină între Spania și Maroc. Urmele lăsate de alice sunt recente, deoarece acestea nu existau cu câteva săptămâni în urmă.

Imaginile surprinse de cercetători arată în jur de 9-10 găuri provocate de alice pe partea stângă a înotătoarei dorsale a lui Toñi. Din primele analize, experții cred că cel puțin 2-3 dintre proiectile au străpuns înotătoarea complet, în timp ce restul au rămas blocate în țesut. În aceste condiții, deși Toñi continuă să înoate, proiectilele metalice rămase în corp prezintă un risc major de infecție, care îi poate pune viața în pericol.

Din anul 2020 și până în prezent, acest grup restrâns de orci a avariat peste 250 de ambarcațiuni (în special iahturi și bărci cu pânze) și a scufundat cel puțin 6 dintre acestea în regiunea Gibraltarului. În atacurile lor, orcile vizează în special cârma navelor.

Deși s-a crezut inițial că este o formă de răzbunare, biologii marini sunt de părere că este vorba despre un comportament social de joacă complex sau o formă de învățare, în condițiile în care pentru aceste mamifere marine distrugerea cârmelor a devenit o modă transmisă de la adulți la pui.

În prezent, subpopulația de orci iberice este în pericol critic de dispariție, având în vedere că în ziua de astăzi există mai puțin de 30-40 de exemplare în total. Pe lângă marinarii neprietenoși, grupul de orci se confruntă și cu un stres ecologic sever cauzat de lipsa hranei, poluarea fonică și traficul maritim intens din Strâmtoarea Gibraltar.