Pete Hegseth, secretarul Apărării, l-a DEMIS pe șeful de stat major într-o mișcare-surpriză la Pentagon

Oana Zvobodă
04 oct. 2025, 10:48, Știri externe
Pete Hegseth, secretarul Apărării, l-a demis pe Jon Harrison, șeful de stat major al Marinei, un consilier cu influență foarte mare care a coordonat reorganizarea birourilor de politică și buget ale serviciului.

Hotărârea survine după confirmarea secretarului adjunct al Marinei, Hung Cao, un veteran de marcă al Marinei și fost candidat republican la Senatul din Virginia, numit de președintele Donald Trump, conform unor surse din Pentagon.

Pentagonul a confirmat că Harrison „nu va mai ocupa funcția de șef de stat major al Secretarului Marinei” și a mulțumit pentru serviciul său. Harrison nu a dorit să comenteze decizia, relatează Politico.

Funcția de șef de stat major al secretarului Marinei este, de obicei, una discretă, dar Harrison, numit în administrația Trump și aflat în serviciu din ianuarie, a avut un rol mult mai activ.

Împreună cu secretarul Marinei, John Phelan, Harrison a implementat schimbări mari în structurile de politică și buget. Totodată, au redistribuit mai mulți asistenți care ar fi trebuit să-l sprijine pe Cao și au planificat să intervievze viitorii asistenți militari pentru a se asigura că deciziile provin direct din biroul secretarului.

Demisia lui Harrison face parte dintr-o serie de schimbări majore în Pentagon, când Hegseth a înlăturat mai mulți consilieri de top și liderii uniformați ai Marinei, Forțelor Aeriene și Gărzii de Coastă, potrivit Politico.

