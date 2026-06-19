POLITICO: UE pregătește măsuri mai dure împotriva Chinei. Liderii europeni îi cer Ursulei von der Leyen să accelereze răspunsul Bruxellesului

Liderii UE au cerut Comisiei Europene să analizeze rapid noi instrumente de apărare comercială pentru a contracara influența economică tot mai mare a Chinei. Solicitarea a fost formulată în cadrul summitului de la Bruxelles, realtează POLITICO.

Presiuni asupra Comisiei Europene pentru măsuri suplimentare

Liderii au solicitat Comisiei să evalueze setul de instrumente de apărare comercială al UE și „în cele din urmă” să vină cu noi instrumente, pentru a se asigura că blocul are ceea ce „are nevoie pentru a-și apăra interesele și a reduce riscurile”, potrivit unui oficial UE.

În paralel, Bruxellesul intenționează să continue dialogul cu Beijingul. La finalul lunii iunie, ministrul chinez al Comerțului, Wang Wentao, urmează să se deplaseze la Bruxelles pentru discuții cu comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič.

Belgia: „Este o chestiune urgentă”

Premierul belgian Bart De Wever a declarat pentru POLITICO că există un consens larg în rândul liderilor europeni privind necesitatea reducerii dependenței de China.

„Toată lumea crede că avem nevoie de măsuri pentru a ne reduce dependența. Iar subvențiile acordate în China nu sunt corecte. Avem nevoie de un răspuns la acest lucru. Comisia intenționează să propună măsuri și vom continua să discutăm despre asta”, a afirmat oficialul belgian.

Acesta a descris situația drept o „chestiune urgentă”, semnalând presiunea tot mai mare exercitată asupra instituțiilor europene pentru a reacționa rapid.

Von der Leyen caută sprijin pentru o linie mai fermă

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a încercat să evalueze în timpul summitului cât de departe sunt dispuse statele membre să meargă în eventualitatea unor represalii din partea Chinei.

Uniunea Europeană caută soluții pentru protejarea industriei europene, în contextul în care numeroase produse chinezești ajung pe piața comunitară la prețuri considerabil mai mici decât cele practicate de producătorii europeni.

Un alt oficial european a precizat că, pe termen scurt, va fi realizată o analiză a instrumentelor existente și a modului în care acestea pot fi utilizate mai eficient. În același timp, dezvoltarea unor noi mecanisme de apărare comercială va necesita timp, inclusiv pentru parcurgerea procesului legislativ european.

Crește consensul pentru întărirea apărării comerciale

Potrivit mai multor diplomați și funcționari europeni familiarizați cu discuțiile de la summit, sprijinul pentru consolidarea apărării comerciale a Uniunii este în creștere.

Principala preocupare este capacitatea Chinei de a produce la scară foarte mare și la costuri reduse o gamă largă de produse, inclusiv în sectoare considerate până de curând puncte forte ale economiei europene, precum industria auto.

Produsele chinezești ajung pe piața europeană la prețuri cu care mulți producători locali nu pot concura, ceea ce pune presiune asupra companiilor europene și alimentează apelurile pentru măsuri de protecție suplimentare din partea Bruxellesului.