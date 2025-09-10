Premierul-desemnat al FRANȚEI Sébastien Lecornu vrea să pună capăt „decalajului dintre viața politică a țării și viața reală”

Premierul-desemnat al Franței Sébastien Lecornu a promis miercuri „rupturi”, „pe fond” și „nu doar pe formă”, în cadrul ceremoniei de transfer a mandatului, unde a asigurat că „nicio cale nu este imposibilă” pentru a ieși din criza politică.

După ce i-a mulțumit predecesorului său François Bayrou pentru „curajul său extraordinar”, noul locatar de la Matignon a promis că va fi „mai creativ”, „mai serios în modul în care lucrăm cu opozițiile noastre”, în contextul în care coaliția guvernamentală nu are o majoritate în Adunarea Națională, notează Le Figaro.

„Vom ajunge acolo”, a spus el, promițând că va primi reprezentanții forțelor politice „în următoarele zile”.

Fostul ministru al Forțelor Armate, foarte apropiat de Emmanuel Macron, s-a mulțumit cu un discurs foarte scurt – mai puțin de cinci minute – pentru preluarea funcției, pledând pentru „umilință” și „seriozitate” în fața „acestei instabilități și a crizei politice și parlamentare cu care ne confruntăm”.

„Vor fi necesare rupturi, și nu numai de formă, nu doar în metodă. Rupturi și pe fond”, a susținut el.

„Decalaj între viața politică a țării și viața reală”

Lecornu a spus că vrea să „pună capăt” „decalajului dintre viața politică a țării și viața reală”, despre care a spus că a devenit „îngrijorător”:

„Nu vom putea continua cu acest decalaj pentru totdeauna, pentru că, evident, ne va ajunge din urmă”, a spus el.

Desemnat marți seara de Macron după eșecul votului de încredere solicitat luni de François Bayrou în Adunarea Națională, Sébastien Lecornu a fost însărcinat de președinte să „consulte” forțele politice în vederea găsirii de „acorduri” pentru a păstra „stabilitatea instituțională” a țării.

Mai mulți lideri de partide și grupuri parlamentare, inițial cei din blocul central, au deja programate întrevederi la Matignon miercuri, au declarat mai multe surse din cadrul executivului și al partidelor.

