Primărița unui orășel din Germania, înjunghiată de 14 ori, spune că a fost atacată de propria FIICĂ adoptivă

După ce a fost înjunghiată și dusă la spital în stare critică, primărița unui orășel din Germania le-a povestit autorităților că atacatorul ar fi fost propria sa fiică adoptivă, în vârstă de 17 ani.

Potrivit unor surse din rândul forțelor de ordine, Iris Stalzer, o avocată în vârstă de 57 de ani, recent aleasă primar în Herdecke, un oraș de pe râul Ruhr, a suferit 14 răni prin înjunghiere în partea superioară a corpului.

Ea a primit primul ajutor la fața locului și apoi a fost transportată la un spital cu elicopterul de salvare.

Stalzer, care este acum în afara pericolului, ar fi spus că a fost atacată de propria fiică adoptivă în vârstă de 17 ani, au relatat anchetatorii, conform Welt.

Procurorul a anunțat că nu va solicita arestarea adolescentei

Procurorul general a anunțat că nu va solicita însă un mandat de arestare împotriva adolescentei.

„Dintr-o perspectivă pur legală, cred că cazul este un caz de vătămare corporală gravă”, a declarat el.

Printre altele, faptul că fiica însăși a sunat la numărul de urgență este un argument împotriva unui caz de omucidere.

Procurorul spune că nimeni nu poate fi acuzat de tentativă de omor dacă s-a oprit din acțiune sau a încercat să salveze victima. În plus, nu există niciun risc justificat de evadare sau recidivă a atacatorului.

Deasemenea, conform constatărilor actuale, starea primăriței este mai bună decât s-a presupus inițial.

Descoperirile anchetatorilor până acum

Potrivit anchetatorilor, a fost descoperit locul crimei – subsolul clădirii unde locuia familia primăriței. Două cuțite au fost identificate ca arme folosite în atac.

Șeful echipei de Omucideri a subliniat că motivul atacului rămâne neclar.

În prezent nu există niciun indiciu al unui motiv de natură politică.

Anchetatorii au declarat deja că atacul a avut probabil un motiv familial.

Anterior au existat certuri în familie, a spus șeful echipei de Omucideri, iar cei doi copii adoptivi ai primăriței – un băiat de 15 ani și fiica de 17 ani – erau deja cunoscuți de Poliție.

Ei au fost duși la o secție de poliție pentru a clarifica circumstanțele, dar nu au fost încă chestionați.

„Copiii sunt încă la secție”, a declarat un purtător de cuvânt.

Măsura în care băiatul a fost martor la atac sau a fost implicat în atac rămâne de stabilit.

Anchetatorii au găsit, de asemenea, haine pe care unul dintre copii le purta probabil în momentul atacului.

Atacul asupra lui Stalzer a provocat indignare în rândul membrilor partidul ei și în administrația orașului.

