Procesul intentat lui Trump de guvernatorul CALIFORNIEI începe în San Francisco. Motivul: trimiterea Gărzii Naționale în Los Angeles

Avocații președintelui SUA Donald Trump și cei ai guvernatorului statului California, Gavin Newsom, urmează să se confrunte luni într-o instanță din San Francisco.

Motivul: decizia președintelui Donald Trump de a trimite 4.000 de membri ai Gărzii Naționale și aproximativ 700 de pușcași marini în Los Angeles, sub ordinele autorităților federale.

Decizia a fost luată ca reacție la protestele izbucnite împotriva arestării imigranților ilegali din oraș și în ciuda obiecțiilor guvernatorului democrat Gavin Newsom.

Pe 9 iunie, Newsom a intentat un proces împotriva lui Trump și a secretarului Apărării Pete Hegseth, susținând că ei au încălcat Legea Posse Comitatus din 1878, care interzice utilizarea Armatei pentru aplicarea legilor civile, și cel de-al zecelea amendament din Constituția SUA.

În timpul procesului de trei zile de la San Francisco, judecătorul districtual Charles Breyer va audia mărturii și argumente legale pentru a stabili dacă desfășurarea Gărzii Naționale a încălcat Legea Posse Comitatus.

Între timp, majoritatea trupelor au fost rechemate, notează Bloomberg, dar o decizie în favoarea Californiei ar putea limita capacitatea președintelui de a răspunde la urgențe pe teritoriul american, susține Guvernul SUA. Avocații lui Trump mai spun că legea nu prevede un mecanism pentru înaintarea de procese civile.

Un avocat al statului California: O perspectivă „terifiantă”

Avocații lui Trump susțin că președintele are puteri largi, unilaterale, de a trece Garda Națională sub control federal atunci când stabilește că există o „rebeliune” sau o „invazie” sau când „forțele regulate” nu sunt în măsură să aplice legea.

Atât Newsom cât și primarul din Los Angeles, Karen Bass au declarat că prezența trupelor nu era necesară și doar a inflamat tensiunile. Newsom a mai spus că trupele au fost deturnate de la sarcini mai importante, inclusiv stingerea incendiilor și lupta împotriva contrabandei cu droguri de la granița cu Mexicul.

Procesul începe la câteva zile după ce Trump le-a declarat reporterilor că ia în considerare trimiterea Gărzii Naționale pentru a combate criminalitatea din orașul Washington.

„Având în vedere că președintele Trump vorbește din ce în ce mai mult despre utilizarea forțelor militare în scopuri de aplicare a legii, acest proces are o mare semnificație”, a declarat Erwin Chemerinsky, decanul facultății de drept de la Universitatea din California, Berkeley.

O victorie a lui Trump ar putea fi văzută ca o undă verde pentru președinți să folosească unilateral Armata pentru operațiuni polițienești în SUA.

Un avocat al statului California a numit „terifiantă” perspectiva ca un președinte să poată ordona trimiterea de trupe în orașele americane fără o aprobare a instanței.

