Procuratura din Coreea de Sud cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte Yoon Suk-yeol, care a încercat să dea o lovitură de stat militară

Procuratura din Coreea de Sud a cerut pedeapsa capitală pentru fostul președinte Yoon Suk-Yeol, potrivit agenției Yonhap. Acesta este descris ca liderul unei insurecții care a încercat să rămână la putere prin preluarea controlului asupra sistemului judiciar și legislativ. Echipa procurorului special Cho Eun-suk a solicitat pronunțarea sentinței cu moartea în timpul audierii finale a procesului lui Yoon de al Tribunalul Districtului Central din Seul.

Deși Coreea de Sud nu a mai aplicat pedeapsa capitală din 1997, legea prevede această sancțiune maximă pentru liderii unei insurgențe. Inculparea include instigarea la rebeliune, abuz de putere și obstrucționarea justiției.

Partidul Democrat din Coreea, aflat la guvernare, a declarat marți dimineață că Yoon ar trebui condamnat la cea mai severă pedeapsă permisă de lege, numindu-l „liderul insurecției care a călcat în picioare Constituția și democrația și a amenințat viața oamenilor”.

Yoon este al doilea fost președinte condamnat ca lider de insurecție

Dacă cererea procurorilor va fi onorată de către judecător, Yoon Suk-Yeol va deveni al doilea fost președinte din istoria țării condamnat ca lider de insurecție, arată The Korea Herald.

Fostul președinte Chun Doo-hwan a fost condamnat la moarte, pedeapsă redusă ulterior la închisoare pe viață în 1996 pentru aceeași acuzație, deși a fost grațiat în anul următor. Fostul președinte Roh Tae-woo, succesorul și co-inculpat al lui Chun, a fost condamnat la 17 ani de închisoare ca participant la insurecție.

„Insurecția este o crimă care pune în pericol ordinea fundamentală stabilită de Constituție”, a declarat procurorul special la audierea de condamnare, care a avut loc la Tribunalul Districtual Central din Seul și a fost prezidată de judecătorul Jee Kui-youn. Acesta a afirmat că infracțiunea comisă de Yoon și oficialii săi trebuie pedepsită mai aspru decât cea comisă de Chun, precizând că este clar că acesta a declarat legea marțială pentru conducerea dictatorială pe termen lung a țării.

Șapte foști oficiali și parteneri ai lui Yoon sunt condamnați pentru complicitate

Sentința instanței în procesul fostului președinte Yoon Suk-Yeol va avea loc în luna februarie. Șapte foști oficiali de rang înalt din armată și poliție au fost judecați alături de Yoon pentru presupusa loc implicare în legea marțială. Procurorul special a solicitat închisoare pe viață pentru fostul ministru al Apărării, Kim Yong-hyun, în timp ce pentru Noh Sang-won, fostul comandant al Comandamentului de Informații al Apărării din Coreea, a fost solicitată o pedeapsă de 30 de ani de închisoare.

Yoon Suk-Yeol a decretat legea marțială pentru a rămâne la putere

Criza politică din Coreea de Sud a fost declanșată de impunerea legii marțiale de către Yoon Suk-Yeol. Pe 3 decembrie 2004, Yoon, pe atunci președinte în funcție, a decretat legea marțială în timpul unui discurs televizat, unde a acuzat Partidul Democrat, care deținea majoritatea în Adunarea Națională, de implicare în „activități anarhiste” și de colaborare cu Coreea de Nord. Yoon a ordonat, de asemenea, arestarea mai multor oponenți politici, inclusiv lideri din partidul de opoziție cât și din partidul său.

Această mișcare a fost caracterizată, atât de presa internă, cât și de cea internațională, ca o tentativă de auto-lovitură de stat a lui Yoon de a conduce țara prin decrete și de a reimpune autoritarismul deplin asupra țării pentru prima dată de la Lupta Democratică din Iunie, din 1987.

În decembrie 2024, armata a fost trimisă să blocheze Parlamentul, însă cetățenii și parlamentarii au forțat intrarea în clădire. Într-o sesiune de urgență, 190 de deputați sud-coreeni au votat în unanimitate anularea decretului președintelui Yoon Suk-Yeol. După doar șase ore, Yoon a fost forțat să ridice legea marțială sub presiunea populară și legislativă.

Pe 3 aprilie 2025, Curtea Constituțională din Coreea de Sud a confirmat în unanimitate demiterea din funcția a președintelui Yoon sub motivarea că acțiunile sale au încălcat grav Constituția țării.

