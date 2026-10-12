Parlamentul Ucrainei a adoptat luni o lege care extinde drepturile lingvistice ale minorităților naționale ale căror limbi sunt oficiale în Uniunea Europeană. Această modificare legislativă vine în urma unui acord bilateral negociat între Kiev și Budapesta. După votul din Rada Supremă, legea așteaptă acum să fie promulgată de către Volodimir Zelenski.

Noua lege adoptată de Kiev care conferă mai multe drepturi minorităților din Ucraina va duce la eliminarea unui blocaj politic major pentru aderarea la UE. Budapesta a ridicat drept urmare veto-ul, ceea ce va permite Uniunii Europene să deschidă oficial două noi clustere de negociere (clusterul privind Piața Internă și cel privind Competitivitatea) pentru aderarea ucrainenilor la blocul comunitar.

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În anul 2017, Kievul a adoptat o lege prin care se impunea limba ucraineană drept limba principală în învățământul secundar, ceea ce a determinat guvernul de atunci al Ungariei, condus de Viktor Orban, să blocheze discuțiile privind aderarea Kievului la UE. După venirea la putere a guvernului condus de Peter Magyar, Budapesta a ridicat dreptul de veto în luna iunie, dar a continuat să acuze Ucraina că nu își îndeplinește angajamentele privind comunitatea maghiară.

Noua lege stabilește o serie de garanții și facilități pentru școlile în care învață minoritățile etnice din Ucraina. Prin urmare, instituțiile de învățământ în care peste 50% dintre elevi studiază în limba unei minorități naționale pot primi oficial statutul de „instituție de învățământ a minorității naționale”. Se estimează astfel că aproximativ 149 de școli, inclusiv cele cu predare în română și maghiară, vor beneficia de acest statut.

Elevii din aceste clase vor putea folosi limba maternă nu doar în timpul orelor, ci și în comunicarea zilnică cu profesorii și ceilalți colegi de școală. La solicitarea părinților, diplomele oficiale de absolvire și anexele acestora pot fi emise atât în limba ucraineană, cât și în limba minorităților respective. De asemenea, directorii sau directorii adjuncți ai acestor școli vor fi obligați să cunoască limba minorității respective.

Modificările legislative se aplică exclusiv limbilor oficiale ale Uniunii Europene, iar limba rusă este complet exclusă de la aceste facilități, ceea ce reflectă o strategie a Kievului de a contracara politicile de rusificare istorică și contextul agresiunii militare a Moscovei.