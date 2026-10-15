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Reacția Kremlinului, după ce Ucraina l-a sfidat pe Trump și a reluat atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești. Ce anunță purtătorul de cuvânt al lui Putin

Melania Agiu
Reacția Kremlinului, după ce Ucraina l-a sfidat pe Trump și a reluat atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești. Ce anunță purtătorul de cuvânt al lui Putin
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Foto – Profimedia Images
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Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, joi, că decizia Ucrainei de a relua atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești contravin eforturilor de pace ale Americii, după ce, în cursul nopții, o dronă ucraineană a lovit o rafinărie din regiunea Riazan.

Potrivit lui Peskov, Kievul nu ar fi respectat niciodată armistițiul energetic, anunțat de Trump la finalul săptămânii trecute, și a precizat că atacul de noaptea trecută nu reprezintă „nimic nou”.

„Nu este nimic nou aici. Regimul de la Kiev continuă să atace aceste instalații, intrând astfel, desigur, în contradicție gravă cu eforturile de pace ale Statelor Unite și ale negociatorilor americani, care depun într-adevăr eforturi foarte susținute pentru a iniția cumva procesul de pace. Însă, până în prezent, aceste încercări energice au fost zădărnicite de refuzul regimului de la Kiev – și al președintelui Volodimir Zelenski personal – de a face pace”, a declarat Peskov.

Ministrul Afacerilor Externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, a subliniat, de asemenea, că liderul ucrainean nu este dispus să întreprindă acțiuni constructive pentru pace.

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„Zelenski consideră că întreaga lume îi este datoare, iar el nu este obligat să facă nimic în schimb și nu este dispus să întreprindă nicio acțiune constructivă care să fie cu adevărat onestă și echitabilă”, a explicat ministrul rus al Afacerilor Externe.

Reamintim că președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică un „armistițiu energetic”, despre care Ucraina a afirmat că a aflat pentru prima dată din relatările mass-media și față de care Rusia nu și-a asumat public niciun angajament. Peskov însuși susținuse anterior că ⁠domeniul de aplicare al ​armistițiului nu fusese stabilit.

Într-un interviu acordat ziarului Financial Times, Zelenski a declarat că a suspendat atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești timp de trei zile, dar le-a reluat după ce Rusia a continuat să atace sectorul energetic al Ucrainei.

„Interdicția (privind atacurile asupra rafinăriilor) a fost ridicată. Ne-am săturat”, a subliniat el, menționând că, până atunci, Ucraina ar fi respectat armistițiul energetic.

Liderul ucrainean a impus, de asemenea, noi condiții pentru a opri aceste atacuri. El a declarat că autoritățile de la Kiev vor să obțină din partea Statelor Unite rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

„Nu ne implicați în vreun acord privind motorina. Dacă ne cereți să vă ajutăm în această situație, desigur, ca parteneri, vă vom ajuta, dar vom solicita un armistițiu energetic. Dacă nu există un armistițiu energetic, iar acest lucru nu depinde de voi, bine, atunci întrebarea este: îmi puteți furniza rachete pentru sistemul Patriot?”, a precizat liderul ucrainean.

Ministrul de Externe al Federației Ruse, Lavrov, a declarat că, vorbind despre continuarea atacurilor asupra rafinăriilor rusești, liderul ucrainean „lansează o provocare directă” președintelui SUA, Donald Trump.

„Zelenski a declarat deja de mai multe ori în public: «Nu mă mai bateți la cap cu afacerea asta cu motorina, mai bine dați-mi rachete pentru sistemul Patriot. Trebuie să continui să lovesc sectorul energetic rus, inclusiv rafinăriile de petrol.»

„O astfel de provocare directă, și încă una grosolană, la adresa președintelui Trump, care a susținut activ această tranzacție”, a declarat Lavrov.

Poziția SUA

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Rusia și Ucraina ar fi convenit, pe 11 octombrie, să suspende atacurile asupra instalațiilor energetice ale celeilalte părți. Potrivit The Wall Street Journal, Washingtonul a solicitat în repetate rânduri Kievului să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești, dar a primit un refuz. În acest context, relațiile dintre liderii ucraineni și americani s-au deteriorat.

„Le-am spus: «Nu lansați atacuri asupra rafinăriilor… pentru că Rusia furnizează o parte semnificativă din motorina din întreaga lume». Și ce face el? Se duce și lansează atacuri”, a remarcat președintele SUA.

Trump l-a acuzat pe Zelenski că ar dori să creeze probleme pentru SUA și pentru întreaga lume și, potrivit presei, a amenințat că va restricționa transmiterea informațiilor de intelligence către Ucraina. Atât președintele SUA, cât și șeful statului ucrainean au negat suspendarea schimbului de informații. Cu toate acestea, Zelenski a declarat că astfel de afirmații au fost într-adevăr făcute. De asemenea, el s-a plâns că SUA nu au avertizat Ucraina de două ori cu privire la atacurile asupra Kievului.

În plus, pe 14 octombrie s-a aflat că în Ucraina a fost restricționată funcționarea sistemului Starlink. Ziarul „The Washington Post”, citând oficiali militari ucraineni, a relatat că această măsură a amplificat îngrijorarea Kievului cu privire la furnizarea de informații de intelligence și ajutor militar din partea americanilor.

Motorina rusească a început să ajungă pe piețele mondiale, a declarat Peskov

În timpul întâlnirii sale cu presa de joi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a mai transmis că motorina rusească a început deja să ajungă pe piețele mondiale.

„În prezent, sunt eliberate cantități considerabile de motorină. Această motorină a început să ajungă pe piețele mondiale, iar acest lucru va avea un efect pozitiv asupra stabilizării piețelor petroliere. Deși nu va putea să le stabilizeze complet. Trebuie să fim conștienți de acest lucru. Dar observăm în continuare o poziție distructivă din partea țărilor europene. Ele nu doar că nu au salutat acest acord, ci l-au criticat dur, inclusiv pe președintele Trump și deciziile administrației americane. Dar, în mod tradițional, în această perioadă, Europa se comportă ca o forță a războiului”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse.

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