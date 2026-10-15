Ucraina a reluat atacurile asupra rafinăriilor de petrol ale Rusiei. Un incendiu a izbucnit la o instalație din Riazan

Un atac de amploare cu drone ucrainene asupra regiunii Riazan din Rusia a provocat izbucnirea unui incendiu la o rafinărie de petrol, a declarat joi guvernatorul regional.

Acesta a fost primul atac ucrainean asupra unei instalații energetice rusești de când președintele SUA, Donald Trump, a anunțat duminică că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu în domeniul energetic. Armistițiul nu a fost confirmat de niciuna dintre părți.

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Rafinărie de petrol, vizată de atacurile Ucrainei

În noaptea de 15 octombrie, Forțele de Apărare ale Ucrainei au lansat un nou atac masiv cu drone asupra mai multor regiuni din Rusia. Kremlinul afirmă că Ucraina a vizat o rafinărie de petrol din Riazan, la aproximativ 180 de kilometri sud de Moscova.

„În această seară și în cursul dimineții, regiunea noastră a fost vizată de un atac masiv cu drone. Un incendiu a izbucnit în incinta unei rafinării de petrol”, a scris guvernator regiunii Riazan, Pavel Malkov.

Potrivit acestuia, un depozit și vehicule au fost avariate la o altă întreprindere din Riazan. Guvernatorul a adăugat, de asemenea, că niciun civil nu a fost rănit în ultimele atacuri ucrainene.

Malkov a subliniat că autoritățile locale încearcă în prezent să evalueze toate pagubele materiale, în timp ce serviciile de urgență acționează la locurile accidentului.

Zelenski a anunțat reluarea atacurilor

Atacul Forțelor Armate Ucrainene asupra rafinăriei de petrol din Rusia a venit imediat după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat public reluarea atacurilor asupra rafinăriilor de petrol din Rusia .

Motivându-și decizia, liderul de la Kiev a explicat că Rusia nu a încetat focurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, deși Donald Trump anunțase un armistițiu.