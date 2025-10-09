Prima pagină » Știri externe » Relația amoroasă cu o chineză l-a făcut să își piardă locul de muncă. Ce a pățit un diplomat american

Relația amoroasă cu o chineză l-a făcut să își piardă locul de muncă. Ce a pățit un diplomat american

09 oct. 2025, 08:42, Știri externe
Relația amoroasă cu o chineză l-a făcut să își piardă locul de muncă. Ce a pățit un diplomat american

Administrația președintelui american Donald Trump a concediat un angajat al Departamentului de Stat. Acesta nu a dezvăluit faptul că avea o relație amoroasă cu o cetățeană chineză.

„Departamentul de Stat a pus oficial capăt contractului unui agent al serviciului diplomatic care a recunoscut că a ascuns o relație amoroasă cu o cetățeancă chineză cunoscută pentru legăturile sale cu Partidul Comunist Chinez”, a declarat Tommy Pigott, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

Diplomatul american care a fost concediat pentru că avea o relație cu o chineză

Identitatea angajatului nu a fost dezvăluită, însă el a declarat că cetățeana chineză „ar fi putut fi o spioană”, a precizat Departamentul de Stat, care totuși nu a precizat dacă sunt dovezi de spionaj împotriva sa.

Angajatul concediat a mai declarat că tatăl partenerei sale era „un membru convins al Partidului Comunist”.

Prima concediere în baza unui ordin executiv

Departamentul de stat a declara că bărbatul este primul care a fost concediat în baza unui ordin executiv semnat de Donald Trump la scurtă vreme după revenirea sa în funcție. El a ordonat tuturor angajaților să „pună în aplicare cu fidelitate politicile președintelui”.

„Vom menține o politică de toleranță zero pentru orice angajat surprins pe cale să dăuneze securității naționale a țării noastre”, a spus Pigott.

Statele Unite au anunțat la începutul anului faptul că le este interzi angajaților din China să aibă relații romantice cu localnici, o decizie rară care trimite cu gândul la perioada Războiului Rece.

Recomandările autorului: 

Citește și

LIVE UPDATE 🚨 Israel și Hamas au ajuns la un ACORD pentru eliberarea tuturor ostaticilor și încheierea războiului. Armata israeliană pregătește retragerea din Gaza
09:42
🚨 Israel și Hamas au ajuns la un ACORD pentru eliberarea tuturor ostaticilor și încheierea războiului. Armata israeliană pregătește retragerea din Gaza
EXTERNE Premierul britanic salută eforturile de pace din Fâșia Gaza/ STARMER cere semnarea unui acord imediat între Israel și gruparea Hamas
09:15
Premierul britanic salută eforturile de pace din Fâșia Gaza/ STARMER cere semnarea unui acord imediat între Israel și gruparea Hamas
EXTERNE Comunitatea internațională salută primă fază a acordului de pace dintre ISRAEL și gruparea islamistă HAMAS din Fâșia Gaza
08:50
Comunitatea internațională salută primă fază a acordului de pace dintre ISRAEL și gruparea islamistă HAMAS din Fâșia Gaza
EXTERNE A 4-a zi de CRIZĂ politică în Franța / Forțele de dreapta sunt favorite atât pentru alegerile parlamentare anticipate, cât și pentru prezidențiale
08:48
A 4-a zi de CRIZĂ politică în Franța / Forțele de dreapta sunt favorite atât pentru alegerile parlamentare anticipate, cât și pentru prezidențiale
ANALIZĂ Le Monde: În războiul GEOECONOMIC, Trump mizează pe forța dolarului, dar dominația monetară este fragilă
06:30
Le Monde: În războiul GEOECONOMIC, Trump mizează pe forța dolarului, dar dominația monetară este fragilă
EXTERNE Turiștii la Roma, asaltați de vânzătorii de BRĂȚĂRI: „Vin la tine, te complimentează, zic că îți dau cadou brățara, dar ulterior îți cer bacșiș”
22:44
Turiștii la Roma, asaltați de vânzătorii de BRĂȚĂRI: „Vin la tine, te complimentează, zic că îți dau cadou brățara, dar ulterior îți cer bacșiș”
Mediafax
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
Digi24
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce prevede un proiect de lege depus de AUR
Cancan.ro
BREAKING | A murit Marius Keseri de la Direcția 5
Prosport.ro
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar exista soluții”
Mediafax
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Click
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat
Digi24
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
Cancan.ro
Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! 'Sparg poarta, intru peste voi! Sunt cu mai mulți băieți
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
StirileKanalD
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
KanalD
Bărbat carbonizat în Botoșani, după ce flăcările violente i-au cuprins locuința. Care a fost cauza incendiului
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
O misiune din anii ’70 tocmai a rezolvat MISTERUL planetei Venus
Evz.ro
O rețetă de varză fără apă. Cum se gătește mai bine
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Detalii sfâșietoare despre decesul care a zguduit lumea muzicii! Zâmbetul toboșarului trupei Direcția 5 ascundea o dramă greu de imaginat: "Nu voia să fie compătimit". Cauza morții lui Marius Keșeri șochează pe toată lumea: "A suferit foarte mult"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Un dispozitiv medical care salvează milioane de vieți este o sursă de poluare enormă, arată un studiu
POLITICĂ Diana Buzoianu spune „radarul balastierelor” era gata de lansare pe hârtie, dar în realitate nu avea nicio normă de aplicare
09:58
Diana Buzoianu spune „radarul balastierelor” era gata de lansare pe hârtie, dar în realitate nu avea nicio normă de aplicare
ACTUALITATE Ciclonul Barbara a făcut RAVAGII în 22 de județe România. 110 localități afectate, sute de case indundate și mii de oameni lăsați fără curent electric
09:56
Ciclonul Barbara a făcut RAVAGII în 22 de județe România. 110 localități afectate, sute de case indundate și mii de oameni lăsați fără curent electric
UPDATE Cum justifică Diana Buzoianu alertele inutile despre ciclonul Barbara. Într-o parte din România, am fost APROAPE de codul roșu
09:52
Cum justifică Diana Buzoianu alertele inutile despre ciclonul Barbara. Într-o parte din România, am fost APROAPE de codul roșu
ACTUALITATE TABEL PENSII | Ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un trai decent în România, pentru fiecare oraș în parte
09:50
TABEL PENSII | Ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un trai decent în România, pentru fiecare oraș în parte
EVENIMENT LIVE Prima noapte în frig și ploaie pentru credință, a doua zi de pelerinaj. Imagini pline de emoție de la Iași / Vezi AICI în timp real de unde începe coada la moaștele Sfintei Parascheva
09:50
Prima noapte în frig și ploaie pentru credință, a doua zi de pelerinaj. Imagini pline de emoție de la Iași / Vezi AICI în timp real de unde începe coada la moaștele Sfintei Parascheva
SPORT Cine transmite la TV România – Moldova
09:44
Cine transmite la TV România – Moldova