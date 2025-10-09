Relația amoroasă cu o chineză l-a făcut să își piardă locul de muncă. Ce a pățit un diplomat american

Administrația președintelui american Donald Trump a concediat un angajat al Departamentului de Stat. Acesta nu a dezvăluit faptul că avea o relație amoroasă cu o cetățeană chineză.

„Departamentul de Stat a pus oficial capăt contractului unui agent al serviciului diplomatic care a recunoscut că a ascuns o relație amoroasă cu o cetățeancă chineză cunoscută pentru legăturile sale cu Partidul Comunist Chinez”, a declarat Tommy Pigott, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

Diplomatul american care a fost concediat pentru că avea o relație cu o chineză

Identitatea angajatului nu a fost dezvăluită, însă el a declarat că cetățeana chineză „ar fi putut fi o spioană”, a precizat Departamentul de Stat, care totuși nu a precizat dacă sunt dovezi de spionaj împotriva sa.

Angajatul concediat a mai declarat că tatăl partenerei sale era „un membru convins al Partidului Comunist”.

Prima concediere în baza unui ordin executiv

Departamentul de stat a declara că bărbatul este primul care a fost concediat în baza unui ordin executiv semnat de Donald Trump la scurtă vreme după revenirea sa în funcție. El a ordonat tuturor angajaților să „pună în aplicare cu fidelitate politicile președintelui”.

„Vom menține o politică de toleranță zero pentru orice angajat surprins pe cale să dăuneze securității naționale a țării noastre”, a spus Pigott.

Statele Unite au anunțat la începutul anului faptul că le este interzi angajaților din China să aibă relații romantice cu localnici, o decizie rară care trimite cu gândul la perioada Războiului Rece.

