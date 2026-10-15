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Premierul Bulgariei susține acordul Trump-Putin privind motorina rusească și cere oprirea atacurilor asupra navelor din Marea Neagră

Premierul Bulgariei susține acordul Trump-Putin privind motorina rusească și cere oprirea atacurilor asupra navelor din Marea Neagră
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Premierul bulgar Rumen Radev a susținut joi, la summitul liderilor Uniunii Europene de la Bruxelles, acordul dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind livrările de motorină rusească, afirmând că reducerea prețurilor la combustibili este esențială pentru competitivitatea Europei. Radev a condamnat și atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, iar în discuțiile cu oficialii români a susținut o inițiativă comună pentru protejarea navelor comerciale și civile din Marea Neagră, după atacurile cu drone de marți noaptea.

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Poziția Bulgariei privint acordul Trump-Putin pentru motorina rusească

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a anunțat un acord cu liderul rus Vladimir Putin pentru reluarea livrărilor de motorină rusească pe piața americană și pe piețele internaționale. Trump a susținut că măsura va contribui la reducerea prețurilor la carburanți.

Decizia a fost criticată de liderii europeni, care au avertizat că reluarea livrărilor de combustibil rusesc riscă să slăbească sancțiunile impuse Moscovei și să ofere Rusiei venituri suplimentare în timp ce războiul din Ucraina continuă. Mai mulți oficiali europeni au descris acordul drept o decizie greșită și periculoasă.

Cu toate acestea, poziția premierului bulgar diferă de cea a liderilor europeni. La sosirea la summitul de la Bruxelles, Rumen Radev a declarat orice măsură care ar putea reduce costurile este binevenită.

„Știți care este problema noastră acum în Europa? Prețurile mari la combustibil”, a declarat Radev la sosirea la summit, potrivit Euronews.

„Orice pas în reducerea prețurilor la combustibili și pentru a ne garanta competitivitatea, îl apreciem”, a adăugat premierul bulgar.

Premierul bulgar condamnă atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești

Radev a criticat și atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, după ce Donald Trump i-a cerut președintelui Volodimir Zelenski să oprească imediat această campanie. Zelenski a anunțat ulterior că Ucraina va relua atacurile, invocând continuarea loviturilor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Într-un interviu acordat publicației Financial Times, liderul ucrainean a declarat că armata sa va relua loviturile asupra infrastructurii petroliere rusești. La scurt timp, Ucraina a lansat un nou atac masiv cu drone asupra mai multor regiuni din Rusia.

Autoritățile ruse au anunțat că o rafinărie de petrol din regiunea Riazan, situată la aproximativ 180 de kilometri sud de Moscova, a fost lovită în timpul atacului. Guvernatorul regional a confirmat izbucnirea unui incendiu la instalația petrolieră.

În acest context, premierul bulgar și-a exprimat dezacordul față de atacurile asupra infrastructurii energetice, atât în Rusia, cât și în Ucraina.

„Nu susțin grevele la nicio rafinărie. Nu susțin atacurile asupra niciunei centrale energetice, cum ar fi atacurile rusești asupra centralelor energetice din Ucraina, pentru că ne lovesc și pe noi. Prețurile din Europa cresc vertiginos”, a afirmat premierul bulgar.

România și Bulgaria vor o propunere comună pentru securitatea navigației în Marea Neagră

Pe lângă poziția sa privind acordul Trump-Putin, Rumen Radev a vorbit la Bruxelles despre discuțiile purtate cu oficialii români pentru protejarea navelor comerciale și civile din Marea Neagră.

Marți noaptea, două nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea coastei bulgare. Una dintre ele s-a scufundat, în timp ce cealaltă, o navă deținută de o companie ucraineană, a fost avariată.

Radev a declarat că a discutat miercuri cu premierul României și că urma să vorbească și cu președintele Nicușor Dan pentru a coordona o propunere comună la nivelul Uniunii Europene. Inițiativa ar putea implica și Turcia, în calitate de membră NATO, și urmărește instituirea unui moratoriu asupra atacurilor împotriva navelor comerciale și civile.

„Această agresiune inacceptabilă împotriva navelor civile trebuie să înceteze. Știți că Marea Neagră nu este doar o zonă de securitate; este un coridor strategic vital pentru aprovizionarea cu alimente, îngrășăminte și resurse energetice”, a declarat Radev.

Premierul bulgar a cerut partenerilor europeni să susțină moratoriul și a afirmat că propunerea a fost deja inclusă în proiectul concluziilor viitoare ale Consiliului European.

Bulgaria discută cu România și Turcia despre o structură de comandă NATO

Radev a fost întrebat și despre propunerea României privind înființarea unei structuri de comandă NATO la Marea Neagră. El a declarat că ideea este discutată de mai mulți ani și implică Bulgaria, România și Turcia.

Modelul de organizare nu a fost stabilit încă. Printre variante se numără un comandament permanent sau unul cu conducere rotativă. Potrivit uneia dintre propuneri, cele trei țări ar urma să preia conducerea structurii pe rând, pentru perioade de câte doi ani.

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