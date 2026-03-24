Marți, orașul Liov din vestul Ucrainei a fost vizat de un atac cu drone, parte a unei ofensive de amploare care a implicat peste 400 de drone lansate asupra țării. Acest atac, descris ca unul neobișnuit desfășurat în plină zi, a profocat mai multe pagube în centrul istoric al orașului, o zonă protejată de UNESCO.

Mai mult, în urma atacului, cel puțin 13 persoane au fost rănite, spun autoritățile. „Oamenii au răni de diferite grade de severitate, iar medicii oferă tuturor celor afectați toată asistența necesară”, a spus primarul orașului.

O dronă a lovit direct o clădire rezidențială situată la doar câțiva metri de Biserica Sf. Andrei și de mănăstirea Bernardină (secolul XVI), ambele situri UNESCO. De asemenea, un bloc turn situat pe bulevardul Chervonoi Kalyny a fost lovit de o altă dronă.Atacul a provocat incendii la nivelul acoperișurilor clădirilor rezidențiale lovite, fiind necesară intervenția extinsă a serviciilor de urgență.

Atacul asupra Liovului a făcut parte dintr-un val național de lovituri care a vizat și alte orașe din vestul Ucrainei, precum Ivano-Frankivsk (unde au fost raportați 2 morți), Vinnița și Ternopil. În total, atacurile rusești de marți au provocat moartea a cel puțin 4-5 persoane și rănirea a peste 30 la nivel național.

