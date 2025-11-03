Prima pagină » Știri externe » Rusia avansează lună de lună în Ucraina. După ce a capturat aproape 500 km pătrați în octombrie, a ajuns să ocupe 20% din teritoriul ucrainean

Rusia avansează lună de lună în Ucraina. După ce a capturat aproape 500 km pătrați în octombrie, a ajuns să ocupe 20% din teritoriul ucrainean

03 nov. 2025, 17:59, Știri externe
Rusia avansează lună de lună în Ucraina. După ce a capturat aproape 500 km pătrați în octombrie, a ajuns să ocupe 20% din teritoriul ucrainean

În luna octombrie 2025, Rusia a înregistrat progrese constante în „Operațiunea Militară Specială” desfășurată în Ucraina din februarie 2022. Institutul pentru Studiul Războiului cu sediul în SUA a constatat că Federația Rusă controlează acum 19,2% din teritoriul Ucrainei.

Numai luna trecută, Rusia a capturat aproape 500 km pătrați, ceea ce stârnește îngrijorare nu numai la Kiev, dar și în guvernele statelor membre NATO din Europa care sprijină Ucraina. Însă, ritmul capturării teritoriilor ucrainene a încetinit.

Tanc rusesc T-72B1

Tanc rusesc T-72B1

Rusia a capturat încă 500 km2 din Ucraina luna trecută

În iulie 2025, Rusia a capturat 634 de km pătrați, iar în octombrie 461 km pătrați. Trupele ruse controlează acum 81% din regiunea Donețk, iar Moscova pretinde că a obținut control total. La apogeul invaziei ruse, Rusia ocupase 27,7% din teritoriul Ucrainei în martie 2022, însă Kievul a reușit să alunge sau să anihileze trupele ruse  din zonele întinse din estul și sudul țării.

Kremlinul a solicitat guvernului de la Kiev să-și retragă trupele din Donețk, precum și din regiunile revendicate de președintele rus Vladimir Putin că ar aparține Rusiei: Luhansk, Herson și Zaporojie.  Cedarea teritoriilor este singura condiție prealabilă emisă de Kremlin pentru a începe negocierile de pace. Kievul a considerat condiția ca fiind inacceptabilă și a respins-o.

A 5-a Brigadă de infanterie motorizată și Formațiunea a 51-a armată de Gărzi Combinate din Donețk

A 5-a Brigadă de infanterie motorizată și Formațiunea a 51-a armată de Gărzi Combinate din Donețk

Se dau lupte grele pentru Pokrovsk. Apărarea Kievului nu mai face față atacurilor rusești

Cele mai aprige lupte se duc acum pentru orașul Pokrovsk, pe care trupele ruse încearcă să-l captureze de mai bine un an. Luni, armata ucraineană a raportat că Brigada a 7-a de Asalt Aerian a Ucrainei a inițiat operațiunea de „curățare” a Pokrovskului de ocupanți.  Săptămânal, Kievul trimite forțe speciale pentru a-l recupera.

Între timp, pentru Ucraina devine tot mai dificil să facă față războiului aerian. Sistemul de apărare antiaeriană susținut de lansatoarele Patriot de fabricație americană interceptează cu dificultate rachetele rusești modificate „Iskander-M”, a scris revista americană „The National Interest”, care citează analiza analistului în domeniul securității naționale Brandon J. Weichert. Din septembrie 2025, eficiența sistemelor ucrainene de apărare antiaeriană a scăzut de la 34% la 6%.

Un soldat ucrainean încarcă tunul de artilerie OTO Melara de 105 mm pentru a trage în direcția orașului Pokrovsk aflat sub ocupație rusească

Un soldat ucrainean încarcă tunul de artilerie OTO Melara de 105 mm pentru a trage în direcția orașului Pokrovsk aflat sub ocupație rusească

„Apărarea aeriană din Ucraina a devenit atât de nesigură încât este aproape ca și cum nu ar exista. Când ținta își schimbă brusc traiectoria, software-ul de interceptare are foarte puțin timp să reacționeze”, explică Weichert,

Pe de altă parte, ucrainenii dau roade în desfășurarea atacurilor și sabotajelor pe teritoriul Federației Ruse, a cărei economie a început să aibă de suferit după sancțiunile dure impuse de Donald Trump. Trei conducte de benzină și motorină din Koltsevov de lângă Moscva au explodat după un atac ucrainean de vineri, 31 octombrie.

Sursa Foto: Profimedia / LiveMapUa

Autorul recomandă: Președintele Comitetului Militar al NATO: Luptele din Ucraina au ajuns într-un impas; dialogul trebuie reluat

Citește și

EXTERNE Ucraina a primit de la britanici rachete cu rază lungă de acțiune, după ce Trump a refuzat să trimită Tomahawk-uri Kievului
17:56
Ucraina a primit de la britanici rachete cu rază lungă de acțiune, după ce Trump a refuzat să trimită Tomahawk-uri Kievului
EXTERNE Trump vânează zăcămintele rare ale Planetei. Ce țări s-au alăturat deja „clubului“ pentru comerțul cu minerale rare
17:32
Trump vânează zăcămintele rare ale Planetei. Ce țări s-au alăturat deja „clubului“ pentru comerțul cu minerale rare
EXTERNE Președintele Comitetului Militar al NATO: Luptele din Ucraina au ajuns într-un impas; dialogul trebuie reluat
16:57
Președintele Comitetului Militar al NATO: Luptele din Ucraina au ajuns într-un impas; dialogul trebuie reluat
EXTERNE SUA testează prima rachetă balistică intercontinentală cu capacitate nucleară. De ce Trump reîncepe cursa înarmării cu China și Rusia
16:44
SUA testează prima rachetă balistică intercontinentală cu capacitate nucleară. De ce Trump reîncepe cursa înarmării cu China și Rusia
FLASH NEWS SUA se apropie de butonul nuclear? Washingtonul a anunțat teste: „Ne asigurăm că aceste noi sisteme nucleare sunt chiar mai bune”
16:32
SUA se apropie de butonul nuclear? Washingtonul a anunțat teste: „Ne asigurăm că aceste noi sisteme nucleare sunt chiar mai bune”
EXTERNE Președintele Finlandei spune că Trump și Zelenski s-ar putea întâlni cu Putin la summitul G20 din Africa de Sud
15:51
Președintele Finlandei spune că Trump și Zelenski s-ar putea întâlni cu Putin la summitul G20 din Africa de Sud
Mediafax
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transformă Transcarpatia, regiunea de la granița cu România unde trăiesc și mulți etnici români, într-un centru industrial
Mediafax
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren. Incidentul a șocat Marea Britanie
Click
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
Digi24
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Șoc în televiziunea de la noi! A fost ARESTATĂ! Tâlhărie și...
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de fosta vedetă din „Îngerii lui Charlie”? Cum arată și ce face Jaclyn Smith. Continuă să impresioneze cu frumusețea sa
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Descopera.ro
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Descopera.ro
O anomalie magnetică uriașă de acum 500 de milioane de ani a fost, în sfârșit, explicată
CONTROVERSĂ Victimele vaccinării anti-COVID pot cere despăgubiri statului român. Ce a decis Înalta Curte de Casație și Justiție
18:00
Victimele vaccinării anti-COVID pot cere despăgubiri statului român. Ce a decis Înalta Curte de Casație și Justiție
EVENIMENT Oana Ţoiu spune că sunt doi muncitori români răniţi în urma prăbușirii Turnului Conti, la Roma. Unul dintre ei este încă prins sub dărâmături
17:52
Oana Ţoiu spune că sunt doi muncitori români răniţi în urma prăbușirii Turnului Conti, la Roma. Unul dintre ei este încă prins sub dărâmături
EXCLUSIV Horațiu Potra a semnat actele de extrădare și ar urma să fie adus în România, în zilele următoare – SURSE
17:50
Horațiu Potra a semnat actele de extrădare și ar urma să fie adus în România, în zilele următoare – SURSE
VIDEO Ion Cristoiu avertizează: „Relația noastră militară cu SUA este PA. Nicușor Dan știe că americanii pleacă”
17:37
Ion Cristoiu avertizează: „Relația noastră militară cu SUA este PA. Nicușor Dan știe că americanii pleacă”
RELIGIE Marți, 4 noiembrie, Sfântul Ioanichie cel Mare, făcător de minuni
17:34
Marți, 4 noiembrie, Sfântul Ioanichie cel Mare, făcător de minuni
VIDEO Un bucureștean a fost reținut după ce a pătruns într-o locuință din Sectorul 1 și a FURAT 14 telefoane, un laptop și mai multe parfumuri de lux
17:19
Un bucureștean a fost reținut după ce a pătruns într-o locuință din Sectorul 1 și a FURAT 14 telefoane, un laptop și mai multe parfumuri de lux