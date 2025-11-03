În luna octombrie 2025, Rusia a înregistrat progrese constante în „Operațiunea Militară Specială” desfășurată în Ucraina din februarie 2022. Institutul pentru Studiul Războiului cu sediul în SUA a constatat că Federația Rusă controlează acum 19,2% din teritoriul Ucrainei.

Numai luna trecută, Rusia a capturat aproape 500 km pătrați, ceea ce stârnește îngrijorare nu numai la Kiev, dar și în guvernele statelor membre NATO din Europa care sprijină Ucraina. Însă, ritmul capturării teritoriilor ucrainene a încetinit.

În iulie 2025, Rusia a capturat 634 de km pătrați, iar în octombrie 461 km pătrați. Trupele ruse controlează acum 81% din regiunea Donețk, iar Moscova pretinde că a obținut control total. La apogeul invaziei ruse, Rusia ocupase 27,7% din teritoriul Ucrainei în martie 2022, însă Kievul a reușit să alunge sau să anihileze trupele ruse din zonele întinse din estul și sudul țării.

Kremlinul a solicitat guvernului de la Kiev să-și retragă trupele din Donețk, precum și din regiunile revendicate de președintele rus Vladimir Putin că ar aparține Rusiei: Luhansk, Herson și Zaporojie. Cedarea teritoriilor este singura condiție prealabilă emisă de Kremlin pentru a începe negocierile de pace. Kievul a considerat condiția ca fiind inacceptabilă și a respins-o.

Se dau lupte grele pentru Pokrovsk. Apărarea Kievului nu mai face față atacurilor rusești

Cele mai aprige lupte se duc acum pentru orașul Pokrovsk, pe care trupele ruse încearcă să-l captureze de mai bine un an. Luni, armata ucraineană a raportat că Brigada a 7-a de Asalt Aerian a Ucrainei a inițiat operațiunea de „curățare” a Pokrovskului de ocupanți. Săptămânal, Kievul trimite forțe speciale pentru a-l recupera.

Între timp, pentru Ucraina devine tot mai dificil să facă față războiului aerian. Sistemul de apărare antiaeriană susținut de lansatoarele Patriot de fabricație americană interceptează cu dificultate rachetele rusești modificate „Iskander-M”, a scris revista americană „The National Interest”, care citează analiza analistului în domeniul securității naționale Brandon J. Weichert. Din septembrie 2025, eficiența sistemelor ucrainene de apărare antiaeriană a scăzut de la 34% la 6%.

„Apărarea aeriană din Ucraina a devenit atât de nesigură încât este aproape ca și cum nu ar exista. Când ținta își schimbă brusc traiectoria, software-ul de interceptare are foarte puțin timp să reacționeze”, explică Weichert,

Pe de altă parte, ucrainenii dau roade în desfășurarea atacurilor și sabotajelor pe teritoriul Federației Ruse, a cărei economie a început să aibă de suferit după sancțiunile dure impuse de Donald Trump. Trei conducte de benzină și motorină din Koltsevov de lângă Moscva au explodat după un atac ucrainean de vineri, 31 octombrie.

Sursa Foto: Profimedia / LiveMapUa

