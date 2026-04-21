Motivul bizar pentru care suntem sfătuiți să nu avem oglindă plasată direct în fața patului

Te-ai întrebat de ce unii dintre specialiști recomandă să nu fie plasată o oglindă direct în fața patului? De data asta, în atenție s-a aflat opinia unui demonolog (persoană care cercetează/analizează demonologia – o disciplină dedicată ființelor supranaturale malefice). El susține că este important modul în care este aranjat dormitorul.

În spațiul public, un demonolog a explicat pe contul de TikTok (psychicleah) de ce este important modul în care este amenajat dormitorul. El nu recomandă, sub nicio formă, ca o oglindă să fie plasată direct în fața patului. A expus argumente care ar ține de „forțe supranaturale”. Demonologul relatează că înainte de a intra în lumea spiritelor, „oglinzile dețin această putere mistică în societatea și culturile noastre”.

Se spune că nu ar trebui, de exemplu, să fie repetate numele oamenilor în timp ce privești în oglindă. De asemenea, ele nu trebuie să fie sparte și nici nu ar trebui privite în jurul orei 03:00.

De ce să nu plasezi o oglindă în fața patului, în dormitor

„Nu cred că pot sublinia suficient acest lucru pentru oameni… Nu puneți o oglindă în fața patului. Vei avea spirite nedorite. Vei avea tot felul de spirite în casa ta și nu vrei să fii cel la care trebuie să ies (n.r. ca să pot) curăța ceva cu vibrații joase. De obicei, o entitate care nu este deosebit de amabilă”, spune Leah.

A susținut că dacă te trezești neliniștit, totul ar fi din cauza oglinzii. De asemenea, Leah susține că nu ar fi ideală nici aducerea unei oglinzi second-hand, în dormitor, pentru că poate avea o „energie reținută” de la posesorul precedent. Ea susține că primește în mod regulat apeluri despre „spirite nedorite” în locuințele oamenilor, dar imediat ce zărește o oglindă, Leah identifică problema.

„Orice s-ar fi întâmplat în casa acelei persoane, nu știm dacă este negativ, intră în casa ta”, spune Leah, arată Ladbible.com.

Ea sugerează ca oglinda să fie acoperită.

„Vă sugerez să faceți este să acoperiți oglinda. O puteți păstra acolo, dar acoperiți oglinda cu o cârpă, o pătură, orice doriți. Asigurați-vă că faceți rugăciuni de protecție deasupra oglinzii, stabiliți limite și o protejați. Vă rog, vă implor, protejați-o. Fac asta pentru a vă proteja”, a spus Leah.

