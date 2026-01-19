Prima pagină » Știri externe » Șansele lui Zelenski de a rămâne președinte după război. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie. Cine sunt adversarii care l-ar învinge

Olga Borșcevschi
19 ian. 2026, 19:12, Știri externe
După aproape patru ani de la invazia Rusiei, cota de încredere a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns la 62%, potrivit unui sondaj publicat luni în Ucraina. Zelenski a fost depășit de ambasadorului Ucrainei în Marea Britanie și fostului comandant-șef al Forțelor Armate Ucrainene, Valeri Zalujnîi, precum și de șeful său de birou, Kirilo Budanov, potrivit sondajului realizat de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev (KMIS).

Președintele Ucrainei s-a clasat pe locul trei în clasamentul general: 62% dintre respondenți au declarat că au încredere în el, iar 34% spun că nu îl mai susțin (balanța încrederii este de +28%).

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Mediafax / Danylo Antoniuk / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Zalujnîi, care se află în fruntea clasamentului, se bucură de încrederea a 72% dintre ucrainenii chestionați, în timp ce 21% nu au încredere în el (un sold de încredere de +51%).

Ambasadorului Ucrainei în Marea Britanie și fostului comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujnîi. Foto: Facebook / Valeri Zalujnîi

Budanov are un scor similar: 70% dintre respondenți au încredere în el, în timp ce 19% nu.

Noul șef de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Kirilo Budanov. Foto: Biroul Președintelui Ucrainei

Zalujnîi se află în mod regulat în fruntea sondajelor sociologice din Ucraina. The Economist relata că, încă înainte de scandalul de corupție din noiembrie, Zelenski ar fi pierdut în fața lui Zalujnîi într-o posibilă cursă prezidențială, însă după scandal nivelul de încrederea în actualul președinte s-a redus la jumătate.

În același timp, Zalujnîi a declarat că nu intenționează să participe la alegeri și consideră că desfășurarea acestora este inacceptabilă în condițiile operațiunilor militare.

Potrivit publicației The Guardian, Zalujni a refuzat anterior să se alăture echipei lui Zelenski, dar a promis că nu îl va critica public pe președinte până la sfârșitul luptelor și că nu va crea probleme administrației actuale.

El a mai precizat că, dacă va decide să intre în politică, o va anunța personal.

