Prima pagină » Știri externe » Șeful Pentagonului avertizează Iranul să își „aleagă cu înțelepciune” următorii pași în război: „Suntem pregătiți să reluăm luptele în orice moment”

Șeful Pentagonului avertizează Iranul să își „aleagă cu înțelepciune” următorii pași în război: „Suntem pregătiți să reluăm luptele în orice moment”

Secretarul Apărării Pete Hegseth, alături de generalul Dan Caine, șeful Statului Major Întrunit, și de Brad Cooper, șeful CENTCOM, au susținut joi o conferință de presă la Pentagon în care au oferit noi informații despre blocada navală impusă Iranului și despre stadiul conflictului din Orientul Mijlociu.

Cu ocazia conferinței de presă de la Pentagon, Pete Hegseth a avertizat Iranul că, dacă liderii săi politici refuză să accepte un acord de pace înainte de expirarea armistițiului, Statele Unite sunt pregătite să reia atacurile. Prin urmare, potrivit lui Hegseth, Teheranul trebuie să își aleagă următorii pași „cu înțelepciune”.

Duminică, Donald Trump, în încercarea de a pune presiune pe Teheran, a anunțat o blocadă asupra traficului maritim care pleacă și sosește în porturile iraniene, ca măsură de a-i presa pe iranieni să redeschidă tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz. La puțin timp după ce blocada SUA a intrat în vigoare, Iranul a amenințat că va opri traficul maritim în Golful Persic, Golful Oman și Marea Roșie.

Blocada SUA din Strâmtoarea Ormuz se aplică tuturor navelor, indiferent de naționalitate

În ceea ce privește eficiența blocadei maritime impuse de marina americană începând de luni, generalul Dan Caine a confirmat că operațiunea din Strâmtoarea Ormuz este eficientă, întrucât 13 nave au fost forțate să se întoarcă din drum. Această blocadă se aplică tuturor navelor, indiferent de naționalitate.

„Să fie clar, această blocadă se aplică tuturor navelor, indiferent de naționalitate, care se îndreaptă spre sau dinspre porturi iraniene”, a declarat generalul Dan Caine, șeful Statului Major Întrunit al SUA.

Generalul Caine a menționat că, după o serie de instrucțiuni de la președintele Donald Trump, forțele americane rămân pregătite să reia luptele „literalmente în orice moment”. Declarația acestuia a fost completată de șeful CENTCOM, Brad Cooper, care a precizat că armata SUA se „reînarmează” în toată această perioadă a armistițiului.

Oricare ar fi încercările iranienilor de a se opune, Statele Unite, „cu mai puțin de 10% din puterea sa navală” dislocată în Orientul Mijlociu, controlează tot traficul naval care intră și iese din Strâmtoarea Ormuz, a spus Hegseth în conferința de presă, în timp ce puterea navală a iranienilor este 0.

SUA suplimentează numărul de trupe în Orientul Mijlociu

În prezent, Statele Unite au dislocați în Orientul Mijlociu aproximativ 50.000 de militari și vor suplimenta numărul acestora în zilele următoare. Această infuzie de soldați americani va ajunge în zona de război exact în momentul în care armistițiul de două săptămâni urmează să expire, pe 22 aprilie.

Suplimentarea numărului de trupe și a celui al navelor are menirea de a pune o presiune și mai mare asupra Teheranului. Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, întrebată despre extinderea prezenței militare, a declarat într-un comunicat că Donald Trump „a păstrat cu înțelepciune toate opțiunile pe masă în cazul în care iranienii nu vor renunța la ambițiile nucleare și nu vor încheia un acord acceptabil pentru Statele Unite”.

În cât timp va ceda Iranul?

În ciuda presiunilor asupra porturilor iraniene prin blocada Statelor Unite, analiștii au spus că stoparea transporturilor maritime iraniene va agrava și mai mult dificultățile economice ale Iranului, dar s-ar putea să nu fie suficientă pentru a impune concesii sau a diminua criza energetică globală. Previziunile sugerează că economia Iranului s-ar putea prăbuși în aproximativ trei luni, însoțită de valuri mari de proteste stradale, determinare de reducerea subvențiilor și de creșterea galopantă a inflației.

Recomandările autorului:

Cele mai noi

Trimite acest link pe