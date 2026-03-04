Șeful Pentagonului confirmă că un submarin american a scufundat nava de război iraniană lângă Sri Lanka. „Prima scufundare a unei nave inamice cu o torpilă de la al Doilea Război Mondial”. 80 de morți, zeci de răniți

16:08 UPDATE. Statele Unite publică imagini de la atacul navei de razboi a Iranului în Oceanul Indian Sursa video: Department of War 15:58 UPDATE: Cel puțin 80 de persoane au murit după ce un submarin american a scufundat o navă de război iraniană Cel puțin 80 de persoane au murit în atacul care a avut loc în Oceanul Indian, a declarat vice-ministrul de externe al Sri Lanka pentru televiziunea locală. Nava iraniană, care a fost scufundată în urma atacului, se îndrepta spre Iran dintr-un port din estul Indiei, a spus el. 15:40 UPDATE. Pete Hegseth confirmă că un submarin american a scufundat nava de război iraniană „care se credea în siguranță în apele internaționale”. Hegseth spune că nava de război „a fost scufundată de o torpilă”. „Prima scufundare a unei nave inamice cu o torpilă de la al Doilea Război Mondial”, adaugă el. „La fel ca în acel război… luptăm pentru a câștiga.” 15:07 UPDATE. Submarinul care „a scufundat nava de război iraniană în largul Sri Lanka” este al americanilor Armata americană a efectuat atacul care a scufundat o navă de război iraniană în largul Sri Lanka, au declarat trei oficiali americani agenției de știri Reuters. Unul dintre oficiali, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat că atacul a fost efectuat de un submarin militar american. Se estimează că cel puțin 140 de persoane sunt date dispărute după scufundarea navei, oficialii din Sri Lanka afirmând că 32 de persoane au fost salvate.

Cel puțin 101 persoane sunt date dispărute și 78 ar fi fost rănite, după ce un submarin a atacat o navă de război iraniană în largul coastei din Sri Lanka, relatează The Independent, care citează surse Reuters din cadrul marinei și ministerului apărării din Sri Lanka.

Un purtător de cuvânt al marinei țării a contestat cifrele, dar a confirmat că 32 de persoane rănite sunt internate în spital după ce au fost salvate de marină.

Ministrul de externe al Sri Lanka a declarat în fața parlamentului că armata țării a salvat 32 de marinari „grav răniți” aflați la bordul fregatei iraniene Iris Dena, care s-a scufundat. Vijitha Herath a spus că marina Sri Lanka a primit informații că nava cu 180 de persoane la bord se afla în pericol și că statul insular a trimis nave și avioane ale forțelor aeriene într-o misiune de salvare.

Dr. Anil Jasinghe, un oficial al Ministerului Sănătății, a confirmat, de asemenea, că 32 de persoane au fost salvate de pe nava militară iraniană care se scufunda și au fost internate într-un spital. Cu toate acestea, el a spus că una dintre ele se află în stare critică, șapte primesc tratament de urgență, iar celelalte sunt tratate pentru leziuni minore.

Purtătorul de cuvânt al marinei din Sri Lanka a declarat că operațiunile de căutare și salvare sunt în curs de desfășurare, după ce un submarin a atacat o navă iraniană în largul coastelor țării.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că 32 de marinari au fost răniți în incident și au fost transportați la spital pentru a primi îngrijiri medicale după ce au fost salvați de marină.

În acest moment, nu există informații suplimentare cu privire la autorul atacului submarin, precizează Sky News.

