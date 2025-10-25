Sirikit, regina Mamă a Thailandei, a murit la vârsta de 93 de ani. Mii de oameni au venit să-și ia rămas bun în fața Spitalului Chulalongkorn

Sirikit, regina Mamă a Thailandei, a murit la vârsta de 93 de ani. Aceasta ar fi dezvoltat o infecție sanguină care s-a agravat în scurt timp.

În 2012, regina Sirikit a suferit un accident vascular cerebral. De atunci, acesta s-a retras din viața publică.

La aflarea veștii, mii de oameni au venit să-și ia rămas bun în fața Spitalului Chulalongkorn, conform AP.

Sirikit l-a cunoscut pe viitorul rege Bhumibol în Paris, pe când era adolescentă. Aceștia s-au căsătorit în 1950 și au avut patru copii: regele Maha Vajiralongkorn și prințesele Ubolratana, Sirindhorn și Chulabhorn.

Regina Mamă a Thailandei a fost iubită și apreciată pentru implicarea personală în problemele interne ale țării, călătorind prin zonele rurale pentru a ajuta la reducerea sărăciei, combaterea dependenței de opiu și sprijinirea comunităților locale. Ea a lansat fundația SUPPORT, care a instruit mii de persoane în meșteșuguri tradiționale, și a inițiat proiecte pentru protejarea faunei sălbatice și conservarea pădurilor și a resurselor de apă.

În anii 1960, regele şi regina au dat monarhiei thailandeze o imagine de modernitate. Regia era mereu îmbrăcată la modă, frecventa în special concertele de jazz, îndrăgite de Bhumibol, şi poza în reviste pentru femei.

Chiar dacă monarhia a rămas respectată de-a lungul timpului, ea a fost, totuşi, confruntată în 2020 cu un val de proteste, mobilizând zeci de mii de tineri să iasă în stradă pentru a cere reforme politice.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Familia regală din Qatar deține mai mult din Londra decât Regele Charles. Ce „comori” ale Imperiului Britanic au ajuns la Doha

De ce chiar „inima Europei” ajunge să blocheze deciziile de la Bruxelles? Cum a devenit Belgia „cuiul lui Pepelea” în războiul activelor rusești

Anul austerității pune pe butuci industria românească. În 2025 s-au închis fabrici emblematice, număr dublu de ȘOMERI față de 2024. Economist: În 2026 va fi adevăratul examen al Guvernului

Franța ia măsuri disperate după JAFUL de la Luvru: Bijuteriile prețioase le-a mutat sub escortă în Banca Națională a țării