Sirikit, regina Mamă a Thailandei, a murit la vârsta de 93 de ani. Mii de oameni au venit să-și ia rămas bun în fața Spitalului Chulalongkorn

Oana Zvobodă
25 oct. 2025, 11:01, Știri externe
Sirikit, regina Mamă a Thailandei, a murit la vârsta de 93 de ani. Aceasta ar fi dezvoltat o infecție sanguină care s-a agravat în scurt timp.

În 2012, regina Sirikit a suferit un accident vascular cerebral. De atunci, acesta s-a retras din viața publică.

La aflarea veștii, mii de oameni au venit să-și ia rămas bun în fața Spitalului Chulalongkorn, conform AP.

Sirikit l-a cunoscut pe viitorul rege Bhumibol în Paris, pe când era adolescentă. Aceștia s-au căsătorit în 1950 și au avut patru copii: regele Maha Vajiralongkorn și prințesele Ubolratana, Sirindhorn și Chulabhorn.

Regina Mamă a Thailandei a fost iubită și apreciată pentru implicarea personală în problemele interne ale țării, călătorind prin zonele rurale pentru a ajuta la reducerea sărăciei, combaterea dependenței de opiu și sprijinirea comunităților locale. Ea a lansat fundația SUPPORT, care a instruit mii de persoane în meșteșuguri tradiționale, și a inițiat proiecte pentru protejarea faunei sălbatice și conservarea pădurilor și a resurselor de apă.

În anii 1960, regele şi regina au dat monarhiei thailandeze o imagine de modernitate. Regia era mereu îmbrăcată la modă, frecventa în special concertele de jazz, îndrăgite de Bhumibol, şi poza în reviste pentru femei.

Chiar dacă monarhia a rămas respectată de-a lungul timpului, ea a fost, totuşi, confruntată în 2020 cu un val de proteste, mobilizând zeci de mii de tineri să iasă în stradă pentru a cere reforme politice.

