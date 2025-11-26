🚨 Sudul Thailandei este sub ape, după cele mai puternice ploi din ultimii 300 de ani. Autoritățile vor transforma un portavion în „spital plutitor”

12:01 UPDATE. Scene sfâșietoare în Sumatra de Nord, Indonezia Ploile musonice torențiale au declanșat inundații și alunecări de teren distructive pe insula Sumatra din Indonezia. Cel puțin 10 persoane au fost ucise de ape sau de valurile de noroi care s-au scurs de pe dealuri, potrivit autorităților locale. Poliția Națională a declarat miercuri că echipele de salvare se luptă să ajungă în comunitățile izolate, deoarece drumurile avariate, pantele instabile și ploile persistente continuă să încetinească operațiunile. Videoclipurile postate online arată apa curgând peste acoperișuri în timp ce familiile se grăbesc spre locuri mai înalte. În unele cartiere, inundațiile fulgerătoare s-au intensificat atât de repede încât străzile s-au transformat în curenți violenti, cărând trunchiuri de copaci, obiecte de uz casnic și moloz.

Cel puțin 33 de oamenii și-au pierdut viața în urma inundațiilor record cu care se confruntă mai multe regiuni din sudul Thailandei, relatează BBC. Orașe și sate întregi au fost înghițite de ape, iar autotitățile au trimis bărci și elicoptere militare pentru a sprijini eforturile de salvare.

Potopul a lovit zece provincii din sudul țării în ultima săptămână, însă orașul Hat Yai, un centru de afaceri la granița cu Malaezia, a fost cel care a înregistrat cele mai abundente precipitații din ultimii 300 de ani – 335 mm într-o singură zi.

Imaginile care au făcut înconjurul internetului arată vehicule și case scufundate, în timp ce locuitori disperați așteaptă salvarea pe acoperișuri. Într-un videoclip viral, mai multe persoane au fost surprinse în timp ce mergeau pe firele de pe stâlpi pentru a se salva.

Potrivit Ministerului Sănătății Publice, cele mai multe decese au fost produse din cauza electrocutării și a accidentelor legate de inundații. În unele părți, nivelul apei a depășit doi metri și jumătate, blocând accesul la o maternitate în care se aflau 30 de nou-născuți.

„Spitalul trebuie să aibă grijă de ei”, a declarat asistenta medicală a spitalului, Fasiya Fatonni, adăugând că părinții bebelușilor „sunt îngrijorați, dar nu pot ajunge aici, nivelul apei crește și toate mijloacele de transport sunt întrerupte”. Ea a distribuit fotografii cu secția de sugari, în care se văd asistente medicale stând într-o cameră întunecată, luminată doar de o singură lampă.

Ploile neobosite au devastat și țările vecine. În Vietnam, numărul morților a crescut la 98 într-o săptămână, în timp ce în Malaezia, peste 19.000 de oameni au fost forțați să-și părăsească locuințele.

Peste două milioane de oameni din Thailanda au fost afectați de inundații, dar doar 13.000 au fost mutați în adăposturi.

Armata thailandeză, însărcinată cu gestionarea crizei, a declarat că se pregătește să trimită un portavion și o flotilă de 14 ambarcațiuni încărcate cu ajutoare, împreună cu bucătării de campanie care se spune că pot livra 3.000 de mese pe zi. Echipele medicale de la bordul portavionului îl vor transforma într-un „spital plutitor”, dacă va fi necesar, a declarat marina.

De asemenea, au fost desfășurate bărci, camioane cu gardă la sol și ski-uri cu jet pentru a evacua locuitorii, a declarat guvernatorul provinciei Songkhla, unde se află Hat Yai.

