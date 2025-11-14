Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Războiul ruso-ucrainean e în Ucraina paravanul unor mari afaceri de corupție. Așa cum la noi e ajutorul militar dat Ucrainei

Ion Cristoiu: Războiul ruso-ucrainean e în Ucraina paravanul unor mari afaceri de corupție. Așa cum la noi e ajutorul militar dat Ucrainei

14 nov. 2025

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a discutat despre scandalul de corupție din Ucraina și implicațiile lui Timur Mindich în ascensiunea politică a lui Volodimir Zelenski.

„Pe scurt, uriașul scandal de corupție din Ucraina dezvăluie un grup criminal organizat la nivel de stat. Și anume, un corupt, un gangster, Timur Mindich, poreclit și «portofelul președintelui», un oligarh care a contribuit decisiv la ascensiunea politică a lui Volodimir Zelenski prin intermediul unei companii de stat, Energoatom, care controlează afacerile cu energie din toată Ucraina, jecmănea în dreapta și în stânga.

Nu numai că jecmănea, era afacere de corupție, dar era și o afacere de tip mafiot. Procurorii NABU, în urma a 15 luni de anchetă, au dezvăluit aparate de ascultate, domicilii secrete, tot ceea ce în Caraibe e văzut de americani, care și trimit trupe ca să lupte, ca mafie de traficanți de droguri. Deci între acești oligarhi ucraineni, gangsteri, și mafiile caraibiană, siciliană nu e nicio deosebire. Deci, esența nu constă într-o afacere de corupție. Peste tot sunt afaceri de corupție”, precizează Ion Cristoiu.

„Esența constă într-o afacere a unui grup criminal organizat cu puternice rădăcini în puterea de la Kiev”

„Esența constă într-o afacere a unui grup criminal organizat cu puternice rădăcini în puterea de la Kiev. Actualul ministru al Justiției a fost înhățat ca fost ministru al Energiei, că el coordona. Aici nu este vorba de niște tipi care mituiesc autoritățile. Este vorba despre niște autorități care sunt corupte. Sigur că presa de partid și de stat din România a trecut… dacă a dat o știre. Cei care au urmărit și urmăresc presa independentă din România nu au fost surprinși.

Ucraina este un stat din 1990 eminamente corupt. A venit războiul, agresiunea rusă, și, deodată, Ucraina a devenit victimă și ținta unor uriașe ajutoare financiare de la Uniunea Europeană și de la noi. Adică din taxele și impozitele cetățenilor Uniunii Europene a fost ajutat regimul de la Kiev să facă față Rusiei”, precizează publicistul.

„Acest război a amplificat, a ridicat pe culmi nebănuite caracterul de stat mafiot”

„Numai că, sigur, acest război a amplificat, a ridicat pe culmi nebănuite caracterul de stat mafiot, corupt al statului ucrainean, pentru că, dacă până la începerea războiului afacerile, profiturile nu erau așa mari, făceau afaceri cu cârnați, pufuleți, acum se fac afaceri cu armament. Și mai ales, nu cu banii lor, ci cu banii noștri. De mai multe ori am spus. Războiul din Ucraina se lungește, pentru că este cea mai mare afacere de corupție a secolului.

O afacere de corupție în care sunt implicați nu numai ucraineni, ci sunt implicați bandiții ucraineni, din America, România, din Europa, pentru că ajutorul militar este gestionat, de fapt, de niște intermediari și pentru că la noi este păstrat secret, noi nu știm cum ajunge acel ajutor militar.

Pariez că (…) și la noi acest ajutor militar este un paravan pentru afaceri de corupție incredibil. De asta se și prelungește războiul, pentru că nu numai bandiții ucraineni au interesul, dar au și ceilalți, pentru că e vorba de război, de victimă, vai de mine, cum să controleze, la noi, DNA felul în care se derulează ajutorul ucrainean, dacă nu, cumva, e și o chestiune de corupție. Cum să te atingi de războiul ucrainean?”, a conchis publicistul.

