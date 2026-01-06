Prima pagină » Știri externe » Cine este Ivan Tkachev, noul șef al Departamentului de Contrainformații Militare al FSB, și legătura sa cu atotputernicul Igor Sechin, CEO Rosneft

Cine este Ivan Tkachev, noul șef al Departamentului de Contrainformații Militare al FSB, și legătura sa cu atotputernicul Igor Sechin, CEO Rosneft

Cristian Lisandru
06 ian. 2026, 09:00, Știri externe
Cine este Ivan Tkachev, noul șef al Departamentului de Contrainformații Militare al FSB, și legătura sa cu atotputernicul Igor Sechin, CEO Rosneft

Igor Sechinșeful Rosneft și fost premier al Rusiei – a ieșit din nou victorios dintr-o luptă de culise pentru poziții cheie în conducerea FSB. Apropiatul său – generalul Ivan Tkachev, în vârstă de 55 de ani – a fost numit șef al Departamentului de Contrainformații Militare (DVKR) al FSB. La mijlocul anilor 2000, Sechin a adus efectiv sub controlul său Direcția de Securitate Internă a FSB. La instrucțiunile sale, au fost efectuate rețineri de mare anvergură în cazurile unor guvernatori, generali și deputați ai Dumei considerați indezirabili. Apoi, potrivit The Insider, Ivan Tkachev a preluat controlul Direcției „K” a Serviciului de Securitate Economică al FSB, care supraveghează întregul sistem financiar al țării.

Conform IStories, aceasta este o promovare în carieră, dar Tkachev își pierde în mare parte influența. Direcția „K” pe care a condus-o în FSB a fost întotdeauna considerată unul dintre cele mai „râvnite” posturi din ierarhia serviciilor, deoarece supraveghează toate băncile, autoritățile fiscale, vămile, administrația prezidențială și guvernul.

  • Lupta aprigă pentru postul de șef al Departamentului de Contrainformații Militare (DVKR) al FSB a izbucnit în decembrie 2024, în urma demisiei fostului șef, Nikolai Yuryev.
  • Generalul-colonel Yuryev a fost demis după moartea generalului Igor Kirillov, fostul șef al Trupelor de Apărare Antiradiațională, Chimică și Biologică ale Rusiei, ucis la Moscova pe 17 decembrie 2024, într-o explozie în apropierea unei clădiri rezidențiale de pe Ryazansky Prospekt.

Moartea lui Kirillov a fost descrisă de Vladimir Putin drept cea mai gravă nereușită a serviciilor de securitate și a cerut ca cei responsabili să fie pedepsiți.

Igor Sechin | Foto – Profimedia Images

Tkachev a condus Serviciul al Șaselea al Direcției de Securitate Internă a FSB, supranumit „forțele speciale ale lui Sechin

În timpul vieții sale, Kirillov era cunoscut pentru răspândirea unor afirmații false despre arme biologice care se presupunea că erau dezvoltate de Statele Unite în laboratoare de pe teritoriul ucrainean.

  • Cu două zile înainte de moartea generalului, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a formulat acuzații în lipsă împotriva lui Kirillov, acuzându-l că a ordonat utilizarea grenadelor de luptă K-1 umplute cu substanțe toxice.
  • Ulterior, unele instituții media au relatat că Direcția Principală de Informații a Ucrainei (HUR) a fost implicată în uciderea lui Kirillov.

Inițial, se aștepta ca serviciile de contrainformații militare rusești să fie conduse fie de prim-adjunctul șefului DVKR, viceamiralul Pavel Boyko, care anterior a ocupat funcția de șef al direcției FSB pentru Flota Pacificului, fie de Alexander Vasiliev, din așa-numitul clan Ural al FSB.

  • Totuși, în timp ce candidaturile celor doi principali jucători” erau verificate, șeful Rosneft – Igor Sechin – a intervenit în proces, lăsându-l pe generalul-locotenent Ivan Tkachev drept singurul candidat rămas.
  • Tkachev a condus anterior Serviciul al Șaselea al Direcției de Securitate Internă a FSB, supranumit „forțele speciale ale lui Sechin”, apoi a preluat funcția de șef al Direcției „K”, Serviciul de Securitate Economică al FSB.

În urmă cu un an și jumătate, Sechin obținuse deja o victorie birocratică majoră, atunci când Serghei Șoigu a fost înlocuit din funcția de ministru al apărării de Andrei Belousov. Spre deosebire de Șoigu, economistul Belousov este departe de a fi un străin pentru Sechin – la urma urmei, din 2015 până în 2018, Belousov a fost președintele consiliului de administrație al Rosneft”, notează Serghei Kanev pentru The Insider.

Ivan Tkachev | Foto – Profimedia Images

Primul Serviciu al DVKR desfășoară activități de contrainformații în cadrul GRU și SVR

Sub conducerea lui Șoigu, supraveghetorul informal al Ministerului Apărării era oligarhul Ghenadi Timcenko, care își câștiga miliardele din comerțul cu petrol și din obținerea de contracte de stat. 

  • Timcenko, care avea interese comerciale comune cu clanul Șoigu-Vorobev, a fost cel care, în 2012, l-a convins pe Vladimir Putin să-l mute pe Șoigu de la Ministerul Situațiilor de Urgență la Ministerul Apărării.
  • O sursă a The Insider a declarat că nicio numire cheie în departamentul militar nu a trecut fără aprobarea oligarhului și că, la evenimente speciale, Timcenko și soția sa stăteau întotdeauna la aceeași masă cu Șoigu și cercul apropiat al ministrului apărării.

De regulă, printre cei prezenți s-au numărat șeful DVKR, Nikolai Iuriev, Alexei Diumin, despre care se zvonește uneori că ar fi fost „succesorul” lui Putin, guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, importantul contractor al Ministerului Apărării, Anton Abdurahmanov, și „generalul fermecător” Timur Ivanov (care execută acum o pedeapsă de 13 ani de închisoare).

  • DVKR supraveghează aparatul central al Ministerului Apărării, Statul Major General și comandanții ramurilor forțelor armate.
  • Ofițerii de contrainformații militare sunt staționați în fiecare district militar și sunt atașați bazelor militare rusești din Abhazia, Armenia, Kârgâzstan, Tadjikistan, Transnistria și Siria.
  • În plus, Primul Serviciu al DVKR desfășoară activități de contrainformații în cadrul GRU și SVR, deoarece ofițerii de informații sunt clasificați drept personal militar.
  • Cu toate acestea, practicarea propriu-zisă a contrainformațiilor nu este probabil misiunea principală a departamentului.

Contrainformațiile militare mențin o rețea extinsă de agenți în cadrul Ministerului Apărării și oferă sprijin operațional pentru cazurile penale care implică delapidări în rândul trupelor, în unitățile militare și în cadrul structurilor Rosoboronexport și ale Gărzii Naționale. Această activitate permite DVKR să mențină întreaga armată și marină sub supraveghere constantă – ceea ce este important pentru Putin, care privește armata cu neîncredere, se mai arată în analiza publicată de The Insider.

După al treilea shot de vodcă, vedem teroriști ceceni și spioni americani peste tot”

Noul șef al DVKR al FSB, Ivan Tkachev, este originar din satul Borisovka din regiunea Belgorod, dar majoritatea rudelor sale s-au născut în vestul Ucrainei. Mama sa, Valentina Tkachenko, a trăit aproape toată viața în Borisovka, dar nu a învățat niciodată să vorbească rusa.

  • În 2018, jurnaliștii au stat de vorbă cu Valentina. Articolul care a rezultat descria cum Tkachev „era numit în secret la Lubianka «colhozmanul din Belgorod».
  • În cercul interior al cekistului, «colhozmanul» se ocupa în principal de probleme organizatorice, participa la arestări, iar atribuțiile sale includeau și acoperirea subordonaților după cursele cu mașini beți prin capitală și încăierările din restaurante.
  • După cum spunea unul dintre ofițeri: „După al treilea shot de vodcă, vedem teroriști ceceni și spioni americani peste tot”.

Totuși, vorbind în ucraineană în timpul interviului, mama lui Tkacev a replicat că „Vania nu este un fermier colectiv. A citit multe cărți, era interesat de istorie, a fost un pionier exemplar. Jumătate dintre fetele din clasa lui erau îndrăgostite de el. Spune-mi sincer, se distrează la Moscova? E un băiat arătos.”

  • „Băiatul chipeș” a ajuns în aparatul central de pe Lubianka datorită cunoștinței sale cu cândva puternicul general FSB Oleg Feoktistov, poreclit generalul Fix.
  • Au servit împreună într-o unitate de frontieră din Karelia, iar când Igor Sechin l-a însărcinat pe Fix să creeze Serviciul al Șaselea în cadrul Direcției de Securitate Internă a FSB, l-a adus cu el și pe Tkacev.

După cum a declarat inițial o sursă din cadrul Serviciului al Șaselea, „nimeni nu l-a luat în serios pe Ivan Ivanych. Au existat glume despre cum joacă hochei într-o ligă de amatori, iar băieții se tem să-l verifice în forum. Acum, după cum înțelegeți, glumele s-au terminat, iar numele său de familie este rostit în șoaptă”.

Te vor dezgropa și te vor închiria… nu vrei să trăiești?”

The Insider a publicat recent un articol despre cum joacă Tkacev în rolul de căpitan al echipei HC Buran, printre ai cărei patinatori se numără aghiotantul lui Vladimir Putin, un auditor de la Rosneft și mai mulți ofițeri de la FSB și GRU.

  • Soția lui Tkacev, care a avansat rapid în ierarhia administrației districtului Odințovo din regiunea Moscova, conduce grupul de majorete al echipei Buran.
  • În Odințovo, Olga Anatolievna supraveghează toate școlile și prezidează comisia pentru protecția drepturilor minorilor.
  • Cuplul își petrece vacanțele fie la stațiunea Polyana a Gazprom, lângă Soci, fie în Karelia cu fratele mai mic al lui Tkacev, Vitali Tkacev, care servește acolo ca grănicer.
  • Fiul lui Vitali, Denis, s-a înrolat în infanteria navală și are staționarea în așezarea secretă Sputnik, lângă Murmansk.
  • O sursă din Borisovka a declarat că Denis a avut o formă de probleme legate de serviciu acum câțiva ani și a fost chemat de un anchetator FSB, dar se pare că unchiul său a intervenit pentru a rezolva problema.

Tkacev a dobândit o largă notorietate abia în 2017, când șeful districtului Serpuhov, Alexander Șestun, a publicat înregistrări în care generalul îl presa să se supună voinței guvernatorului regiunii Moscova, Andrei Vorobiev, și să demisioneze de bunăvoie. Altfel, așa cum a spus Tkacev, „te vor îngropa înainte de alegeri”, „te vor dezgropa și te vor închiria… nu vrei să trăiești?”

Generalul FSB, legături cu „regele ciupercilor”, cumnatul premierului Rusiei

Apelurile generalului FSB, potrivit The Insider, includ numere aparținând unor ofițeri superiori din alte servicii FSB, anchetatori, oficiali, manageri de top ai unor corporații de stat importante rusești și oameni de afaceri de succes legați de furnizarea de petrol, produse farmaceutice și echipamente medicale.

Printre aceștia s-a numărat omul de afaceri Alexander Udodov, cumnatul prim-ministrului Mihail Mișustin.

Mihail Mișustin, premierul Rusiei | Foto – Profimedia Images

  • Udodov ar fi fost implicat activ în scheme de fraudă cu TVA în perioada în care Mișustin conducea Serviciul Fiscal Federal (2010-2020).
  • De exemplu, în 2011, numele lui Udodov a apărut într-un dosar penal de mare amploare care implica furtul a 2 miliarde de ruble (64,5 milioane de dolari la acea vreme) sub pretextul rambursărilor de TVA, iar domiciliul său a fost percheziționat.
  • Anchetatorii au suspectat că cumnatul lui Mișustin era organizatorul schemei frauduloase, dar acesta a fost reclasificat în scurt timp ca martor, în timp ce alți participanți au primit pedepse reale cu închisoarea.

Într-o anchetă din anul 2020, Alexei Navalnîi a dezvăluit că Udodov a acționat adesea ca omul de fațadă, înregistrând proprietăți imobiliare de elită de-a lungul autostrăzii Rublyovka în valoare de sute de milioane de ruble pe numele său și apoi donându-le lui Mișustin.

Astăzi, Udodov este cunoscut sub numele de „regele ciupercilor”, după ce a preluat conducerea holdingului Agrogrib și și-a asigurat o poziție dominantă pe această piață, mai menționează The Insider.

Igor Sechin nu a pierdut controlul asupra Direcției „K” a Serviciului de Securitate Economică al FSB

Trebuie adăugat și că, după transferul lui Tkacev la DVKR, Igor Sechin nu a pierdut controlul asupra Direcției „K” a Serviciului de Securitate Economică al FSB, care supraveghează întregul sistem financiar al țării.

  • În urma transferului lui Tkacev, fostul său post a fost preluat de un reprezentant al așa-numitului clan Voronej, Alexei Truhacev, care anterior a ocupat funcția de șef adjunct al Direcției „M” a FSB.
  • Fratele mai mare al lui Truhacev, Serghei, lucrează ca viceguvernator al regiunii Voronej și, în cadrul unui proiect național, supraveghează cheltuielile de 6,1 miliarde de ruble (77,7 milioane de dolari) alocate pentru construcția de drumuri.
  • În același timp, alți doi reprezentanți ai clanului, potrivit The Insider, au preluat funcții cheie la Lubianka: Alexei Komkov a devenit șeful Serviciului Cincilea al FSB și acum conduce rezidențe de spionaj în străinătate, iar Albert Stepygin, fost oficial al Direcției de Securitate Internă, a fost numit adjunct al lui Komkov.

Amândoi și-au început serviciul la direcția FSB pentru regiunea Voronej înainte de a se muta la Moscova. Generalul Komkov, la fel ca Tkacev, joacă hochei amator, în timp ce soția lui Stepygin, așa cum a relatat The Insider, extrage nisip și pietriș în regiunea Vladimir, împreună cu un cetățean lituanian.

„Clanul” este supravegheat de un originar din Voronej, secretarul de stat FSB, Alexander Kupryazhkin, care a preluat funcția la mijlocul anilor 1990 datorită legăturilor sale strânse cu Sechin.

The Insider nu a reușit să-l contacteze pe Tkachev – numărul său de telefon s-a dovedit a fi blocat.

În cele din urmă, într-o întorsătură suplimentară, în timp ce se pregătea acest articol, o mașină a fost aruncată în aer pe strada Yasenevaya din Moscova. În mașină se afla generalul-locotenent Fanil Sarvarov, șeful Direcției de Instruire Operațională a Statului Major General, care a murit la fața locului din cauza rănilor suferite. Responsabilitatea personală pentru securitatea conducerii Ministerului Apărării revine șefului diviziei de contrainformații militare a FSB. Și totuși, nicio informație care să indice că generalul Tkachev se confruntă cu consecințe profesionale în legătură cu acest eșec nu a fost făcută publică”, mai notează Serghei Kanev în analiza publicată de The Insider.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Japonia, lovită de un cutremur puternic cu magnitudinea 6.2 grade
07:34
Japonia, lovită de un cutremur puternic cu magnitudinea 6.2 grade
EVENIMENT Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la Palatul Élysée. Garanțiile de securitate, pe agendă
06:00
Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la Palatul Élysée. Garanțiile de securitate, pe agendă
FLASH NEWS Omul de bază al lui Trump, Stephen Miller, spune că Groenlanda ar trebui să fie a SUA. Politico: SUA ar putea prelua controlul înainte de 4 iulie
23:04
Omul de bază al lui Trump, Stephen Miller, spune că Groenlanda ar trebui să fie a SUA. Politico: SUA ar putea prelua controlul înainte de 4 iulie
PORTRET Cine este noul președinte al Venezuelei, după capturarea lui Maduro. Delcy Rodríguez, cea mai puternică femeie din Venezuela, este responsabilă de industria petrolieră
22:00
Cine este noul președinte al Venezuelei, după capturarea lui Maduro. Delcy Rodríguez, cea mai puternică femeie din Venezuela, este responsabilă de industria petrolieră
FLASH NEWS SUA reduc dramatic numărul de vaccinuri recomandate pentru copii. Oficialii invocă standardele din alte țări. Ce spun experții
21:51
SUA reduc dramatic numărul de vaccinuri recomandate pentru copii. Oficialii invocă standardele din alte țări. Ce spun experții
FLASH NEWS Situație haotică pe șoseaua de centură a Parisului și pe drumurile din Île-de-France din cauza ninsorilor. Cozile sunt de sute de kilometri
21:18
Situație haotică pe șoseaua de centură a Parisului și pe drumurile din Île-de-France din cauza ninsorilor. Cozile sunt de sute de kilometri
Mediafax
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
Digi24
Curtea de Apel București, reacție publică la materialul Recorder „Justiție capturată”. Mesajul CAB către public | DOCUMENT
Cancan.ro
Avertisment de iarnă severă în aceste orașe din România, emis de meteorologii Accuweather. Va ninge continuu!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Click
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
Digi24
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului în operațiunea din Venezuela
Cancan.ro
E ÎNSĂRCINATĂ! Fosta vedetă Kanal D a făcut anunțul la începutul lui 2026: 'Anul acesta începe cu tine, doar noi!'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Care sunt cele mai ieftine locuri de vizitat în 2026?
METEO Prognoza meteo actualizată pentru ianuarie 2026. ANM anunță un început de an rece, urmat de o încălzire a vremii peste normalul perioadei
09:00
Prognoza meteo actualizată pentru ianuarie 2026. ANM anunță un început de an rece, urmat de o încălzire a vremii peste normalul perioadei
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.412. Lovituri de drone asupra mai multor instalații petroliere ruse și clădiri rezidențiale
08:58
Război în Ucraina, ziua 1.412. Lovituri de drone asupra mai multor instalații petroliere ruse și clădiri rezidențiale
AUTO Cum poți să găsești siguranța auto defectă și cum o înlocuiești
08:49
Cum poți să găsești siguranța auto defectă și cum o înlocuiești
HOROSCOP Cele 4 zodii care transformă haosul în oportunitate, până pe 11 ianuarie 2026. Șansele ies în calea lor și vor lua decizii neașteptate
08:46
Cele 4 zodii care transformă haosul în oportunitate, până pe 11 ianuarie 2026. Șansele ies în calea lor și vor lua decizii neașteptate
ECONOMIE Cristian Socol, despre sfârșitul lumii unipolare și revenirea sferelor de influență. Miza marilor puteri. Unde se află România în noua ordine globală
08:26
Cristian Socol, despre sfârșitul lumii unipolare și revenirea sferelor de influență. Miza marilor puteri. Unde se află România în noua ordine globală
UTILE Ce înseamnă atunci când bagi scaunul la loc atunci când te ridici de la masă
08:20
Ce înseamnă atunci când bagi scaunul la loc atunci când te ridici de la masă

Cele mai noi