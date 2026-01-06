Igor Sechin – șeful Rosneft și fost premier al Rusiei – a ieșit din nou victorios dintr-o luptă de culise pentru poziții cheie în conducerea FSB. Apropiatul său – generalul Ivan Tkachev, în vârstă de 55 de ani – a fost numit șef al Departamentului de Contrainformații Militare (DVKR) al FSB. La mijlocul anilor 2000, Sechin a adus efectiv sub controlul său Direcția de Securitate Internă a FSB. La instrucțiunile sale, au fost efectuate rețineri de mare anvergură în cazurile unor guvernatori, generali și deputați ai Dumei considerați indezirabili. Apoi, potrivit The Insider, Ivan Tkachev a preluat controlul Direcției „K” a Serviciului de Securitate Economică al FSB, care supraveghează întregul sistem financiar al țării.
Conform IStories, aceasta este o promovare în carieră, dar Tkachev își pierde în mare parte influența. Direcția „K” pe care a condus-o în FSB a fost întotdeauna considerată unul dintre cele mai „râvnite” posturi din ierarhia serviciilor, deoarece supraveghează toate băncile, autoritățile fiscale, vămile, administrația prezidențială și guvernul.
Moartea lui Kirillov a fost descrisă de Vladimir Putin drept cea mai gravă nereușită a serviciilor de securitate și a cerut ca cei responsabili să fie pedepsiți.
În timpul vieții sale, Kirillov era cunoscut pentru răspândirea unor afirmații false despre arme biologice care se presupunea că erau dezvoltate de Statele Unite în laboratoare de pe teritoriul ucrainean.
Inițial, se aștepta ca serviciile de contrainformații militare rusești să fie conduse fie de prim-adjunctul șefului DVKR, viceamiralul Pavel Boyko, care anterior a ocupat funcția de șef al direcției FSB pentru Flota Pacificului, fie de Alexander Vasiliev, din așa-numitul clan Ural al FSB.
„În urmă cu un an și jumătate, Sechin obținuse deja o victorie birocratică majoră, atunci când Serghei Șoigu a fost înlocuit din funcția de ministru al apărării de Andrei Belousov. Spre deosebire de Șoigu, economistul Belousov este departe de a fi un străin pentru Sechin – la urma urmei, din 2015 până în 2018, Belousov a fost președintele consiliului de administrație al Rosneft”, notează Serghei Kanev pentru The Insider.
Sub conducerea lui Șoigu, supraveghetorul informal al Ministerului Apărării era oligarhul Ghenadi Timcenko, care își câștiga miliardele din comerțul cu petrol și din obținerea de contracte de stat.
De regulă, printre cei prezenți s-au numărat șeful DVKR, Nikolai Iuriev, Alexei Diumin, despre care se zvonește uneori că ar fi fost „succesorul” lui Putin, guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, importantul contractor al Ministerului Apărării, Anton Abdurahmanov, și „generalul fermecător” Timur Ivanov (care execută acum o pedeapsă de 13 ani de închisoare).
„Contrainformațiile militare mențin o rețea extinsă de agenți în cadrul Ministerului Apărării și oferă sprijin operațional pentru cazurile penale care implică delapidări în rândul trupelor, în unitățile militare și în cadrul structurilor Rosoboronexport și ale Gărzii Naționale. Această activitate permite DVKR să mențină întreaga armată și marină sub supraveghere constantă – ceea ce este important pentru Putin, care privește armata cu neîncredere”, se mai arată în analiza publicată de The Insider.
Noul șef al DVKR al FSB, Ivan Tkachev, este originar din satul Borisovka din regiunea Belgorod, dar majoritatea rudelor sale s-au născut în vestul Ucrainei. Mama sa, Valentina Tkachenko, a trăit aproape toată viața în Borisovka, dar nu a învățat niciodată să vorbească rusa.
Totuși, vorbind în ucraineană în timpul interviului, mama lui Tkacev a replicat că „Vania nu este un fermier colectiv. A citit multe cărți, era interesat de istorie, a fost un pionier exemplar. Jumătate dintre fetele din clasa lui erau îndrăgostite de el. Spune-mi sincer, se distrează la Moscova? E un băiat arătos.”
După cum a declarat inițial o sursă din cadrul Serviciului al Șaselea, „nimeni nu l-a luat în serios pe Ivan Ivanych. Au existat glume despre cum joacă hochei într-o ligă de amatori, iar băieții se tem să-l verifice în forum. Acum, după cum înțelegeți, glumele s-au terminat, iar numele său de familie este rostit în șoaptă”.
The Insider a publicat recent un articol despre cum joacă Tkacev în rolul de căpitan al echipei HC Buran, printre ai cărei patinatori se numără aghiotantul lui Vladimir Putin, un auditor de la Rosneft și mai mulți ofițeri de la FSB și GRU.
Tkacev a dobândit o largă notorietate abia în 2017, când șeful districtului Serpuhov, Alexander Șestun, a publicat înregistrări în care generalul îl presa să se supună voinței guvernatorului regiunii Moscova, Andrei Vorobiev, și să demisioneze de bunăvoie. Altfel, așa cum a spus Tkacev, „te vor îngropa înainte de alegeri”, „te vor dezgropa și te vor închiria… nu vrei să trăiești?”
Apelurile generalului FSB, potrivit The Insider, includ numere aparținând unor ofițeri superiori din alte servicii FSB, anchetatori, oficiali, manageri de top ai unor corporații de stat importante rusești și oameni de afaceri de succes legați de furnizarea de petrol, produse farmaceutice și echipamente medicale.
Printre aceștia s-a numărat omul de afaceri Alexander Udodov, cumnatul prim-ministrului Mihail Mișustin.
Într-o anchetă din anul 2020, Alexei Navalnîi a dezvăluit că Udodov a acționat adesea ca omul de fațadă, înregistrând proprietăți imobiliare de elită de-a lungul autostrăzii Rublyovka în valoare de sute de milioane de ruble pe numele său și apoi donându-le lui Mișustin.
Astăzi, Udodov este cunoscut sub numele de „regele ciupercilor”, după ce a preluat conducerea holdingului Agrogrib și și-a asigurat o poziție dominantă pe această piață, mai menționează The Insider.
Trebuie adăugat și că, după transferul lui Tkacev la DVKR, Igor Sechin nu a pierdut controlul asupra Direcției „K” a Serviciului de Securitate Economică al FSB, care supraveghează întregul sistem financiar al țării.
Amândoi și-au început serviciul la direcția FSB pentru regiunea Voronej înainte de a se muta la Moscova. Generalul Komkov, la fel ca Tkacev, joacă hochei amator, în timp ce soția lui Stepygin, așa cum a relatat The Insider, extrage nisip și pietriș în regiunea Vladimir, împreună cu un cetățean lituanian.
„Clanul” este supravegheat de un originar din Voronej, secretarul de stat FSB, Alexander Kupryazhkin, care a preluat funcția la mijlocul anilor 1990 datorită legăturilor sale strânse cu Sechin.
The Insider nu a reușit să-l contacteze pe Tkachev – numărul său de telefon s-a dovedit a fi blocat.
„În cele din urmă, într-o întorsătură suplimentară, în timp ce se pregătea acest articol, o mașină a fost aruncată în aer pe strada Yasenevaya din Moscova. În mașină se afla generalul-locotenent Fanil Sarvarov, șeful Direcției de Instruire Operațională a Statului Major General, care a murit la fața locului din cauza rănilor suferite. Responsabilitatea personală pentru securitatea conducerii Ministerului Apărării revine șefului diviziei de contrainformații militare a FSB. Și totuși, nicio informație care să indice că generalul Tkachev se confruntă cu consecințe profesionale în legătură cu acest eșec nu a fost făcută publică”, mai notează Serghei Kanev în analiza publicată de The Insider.
RECOMANDAREA AUTORULUI: