Igor Sechin – șeful Rosneft și fost premier al Rusiei – a ieșit din nou victorios dintr-o luptă de culise pentru poziții cheie în conducerea FSB. Apropiatul său – generalul Ivan Tkachev, în vârstă de 55 de ani – a fost numit șef al Departamentului de Contrainformații Militare (DVKR) al FSB. La mijlocul anilor 2000, Sechin a adus efectiv sub controlul său Direcția de Securitate Internă a FSB. La instrucțiunile sale, au fost efectuate rețineri de mare anvergură în cazurile unor guvernatori, generali și deputați ai Dumei considerați indezirabili. Apoi, potrivit The Insider, Ivan Tkachev a preluat controlul Direcției „K” a Serviciului de Securitate Economică al FSB, care supraveghează întregul sistem financiar al țării.

Conform IStories, aceasta este o promovare în carieră, dar Tkachev își pierde în mare parte influența. Direcția „K” pe care a condus-o în FSB a fost întotdeauna considerată unul dintre cele mai „râvnite” posturi din ierarhia serviciilor, deoarece supraveghează toate băncile, autoritățile fiscale, vămile, administrația prezidențială și guvernul.

Lupta aprigă pentru postul de șef al Departamentului de Contrainformații Militare (DVKR) al FSB a izbucnit în decembrie 2024, în urma demisiei fostului șef, Nikolai Yuryev .

Generalul-colonel Yuryev a fost demis dup ă moartea generalului Igor Kirillov, fostul șef al Trupelor de Apărare Antiradiațională , Chimică și Biologică ale Rusiei, ucis la Moscova pe 17 decembrie 2024, într -o explozie în apropierea unei cl ădiri rezidențiale de pe Ryazansky Prospekt .

Moartea lui Kirillov a fost descrisă de Vladimir Putin drept cea mai gravă nereușită a serviciilor de securitate și a cerut ca cei responsabili să fie pedepsiți.

Tkachev a condus Serviciul al Șaselea al Direcției de Securitate Internă a FSB, supranumit „forțele speciale ale lui Sechin ”

În timpul vieții sale, Kirillov era cunoscut pentru răspândirea unor afirmații false despre arme biologice care se presupunea că erau dezvoltate de Statele Unite în laboratoare de pe teritoriul ucrainean.

Cu dou ă zile înainte de moartea generalului, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a formulat acuza ții în lips ă împotriva lui Kirillov, acuzându -l c ă a ordonat utilizarea grenadelor de luptă K-1 umplute cu substanțe toxice.

Ulterior, unele instituții media au relatat că Direcția Principală de Informații a Ucrainei (HUR) a fost implicată în uciderea lui Kirillov.

Inițial, se aștepta ca serviciile de contrainformații militare rusești să fie conduse fie de prim-adjunctul șefului DVKR, viceamiralul Pavel Boyko, care anterior a ocupat funcția de șef al direcției FSB pentru Flota Pacificului, fie de Alexander Vasiliev, din așa-numitul clan Ural al FSB.

Totuși, în timp ce candidaturile celor doi principali „ jucători” erau verificate , șeful Rosneft – Igor Sechin – a intervenit în proces, l ăs ându -l pe generalul-locotenent Ivan Tkachev drept singurul candidat r ămas.

Tkachev a condus anterior Serviciul al Șaselea al Direcției de Securitate Internă a FSB, supranumit „for țele speciale ale lui Sechin ”, apoi a preluat funcția de șef al Direcției „K”, Serviciul de Securitate Economic ă al FSB.

„În urmă cu un an și jumătate, Sechin obținuse deja o victorie birocratică majoră, atunci când Serghei Șoigu a fost înlocuit din funcția de ministru al apărării de Andrei Belousov. Spre deosebire de Șoigu, economistul Belousov este departe de a fi un străin pentru Sechin – la urma urmei, din 2015 până în 2018, Belousov a fost președintele consiliului de administrație al Rosneft”, notează Serghei Kanev pentru The Insider.

Primul Serviciu al DVKR desf ășoară activități de contrainformații în cadrul GRU și SVR

Sub conducerea lui Șoigu, supraveghetorul informal al Ministerului Apărării era oligarhul Ghenadi Timcenko, care își câștiga miliardele din comerțul cu petrol și din obținerea de contracte de stat.

Timcenko , care avea interese comerciale comune cu clanul Șoigu-Vorobev , a fost cel care, în 2012, l-a convins pe Vladimir Putin s ă-l mute pe Șoigu de la Ministerul Situațiilor de Urgență la Ministerul Apărării.

O sursă a The Insider a declarat că nicio numire cheie în departamentul militar nu a trecut f ără aprobarea oligarhului și că, la evenimente speciale, Timcenko și soția sa stăteau întotdeauna la aceea și masă cu Șoigu și cercul apropiat al ministrului apărării.

De regulă, printre cei prezenți s-au numărat șeful DVKR, Nikolai Iuriev, Alexei Diumin, despre care se zvonește uneori că ar fi fost „succesorul” lui Putin, guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, importantul contractor al Ministerului Apărării, Anton Abdurahmanov, și „generalul fermecător” Timur Ivanov (care execută acum o pedeapsă de 13 ani de închisoare).

DVKR supravegheaz ă aparatul central al Ministerului Apărării, Statul Major General și comandanții ramurilor forțelor armate.

Ofițerii de contrainformații militare sunt staționați în fiecare district militar și sunt atașați bazelor militare rusești din Abhazia, Armenia, K ârgâzstan, Tadjikistan, Transnistria și Siria.

În plus, Primul Serviciu al DVKR desf ășoară activități de contrainformații în cadrul GRU și SVR, deoarece ofițerii de informații sunt clasificați drept personal militar.

Cu toate acestea, practicarea propriu-zisă a contrainformațiilor nu este probabil misiunea principală a departamentului.

„Contrainformațiile militare mențin o rețea extinsă de agenți în cadrul Ministerului Apărării și oferă sprijin operațional pentru cazurile penale care implică delapidări în rândul trupelor, în unitățile militare și în cadrul structurilor Rosoboronexport și ale Gărzii Naționale. Această activitate permite DVKR să mențină întreaga armată și marină sub supraveghere constantă – ceea ce este important pentru Putin, care privește armata cu neîncredere”, se mai arată în analiza publicată de The Insider.

„ După al treilea shot de vodcă, vedem teroriști ceceni și spioni americani peste tot”

Noul șef al DVKR al FSB, Ivan Tkachev, este originar din satul Borisovka din regiunea Belgorod, dar majoritatea rudelor sale s-au născut în vestul Ucrainei. Mama sa, Valentina Tkachenko, a trăit aproape toată viața în Borisovka, dar nu a învățat niciodată să vorbească rusa.

În 2018, jurnali știi au stat de vorbă cu Valentina. Articolul care a rezultat descria cum Tkachev „era numit în secret la Lubianka « colhozmanul din Belgorod».

În cercul interior al cekistului , « colhoz manul » se ocupa în principal de probleme organizatorice, participa la arest ări, iar atribuțiile sale includeau și acoperirea subordonaților după cursele cu mașini beți prin capitală și înc ăierările din restaurante.

După cum spunea unul dintre ofițeri: „ Dup ă al treilea shot de vodcă, vedem teroriști ceceni și spioni americani peste tot”.

Totuși, vorbind în ucraineană în timpul interviului, mama lui Tkacev a replicat că „Vania nu este un fermier colectiv. A citit multe cărți, era interesat de istorie, a fost un pionier exemplar. Jumătate dintre fetele din clasa lui erau îndrăgostite de el. Spune-mi sincer, se distrează la Moscova? E un băiat arătos.”

„B ăiatul chipeș” a ajuns în aparatul central de pe Lubianka datorit ă cunoștinței sale cu c ândva puternicul general FSB Oleg Feoktistov , poreclit generalul Fix .

Au servit împreun ă într -o unitate de frontier ă din Karelia, iar c ând Igor Sechin l-a îns ărcinat pe Fix să creeze Serviciul al Șaselea în cadrul Direc ției de Securitate Internă a FSB, l-a adus cu el și pe Tkacev .

După cum a declarat inițial o sursă din cadrul Serviciului al Șaselea, „nimeni nu l-a luat în serios pe Ivan Ivanych. Au existat glume despre cum joacă hochei într-o ligă de amatori, iar băieții se tem să-l verifice în forum. Acum, după cum înțelegeți, glumele s-au terminat, iar numele său de familie este rostit în șoaptă”.

„ T e vor dezgropa și te vor închiria… nu vrei să trăiești?”

The Insider a publicat recent un articol despre cum joacă Tkacev în rolul de căpitan al echipei HC Buran, printre ai cărei patinatori se numără aghiotantul lui Vladimir Putin, un auditor de la Rosneft și mai mulți ofițeri de la FSB și GRU.

Soția lui Tkacev , care a avansat rapid în ierarhia administra ției districtului Odințovo din regiunea Moscova, conduce grupul de majorete al echipei Buran.

În Odin țovo , Olga Anatolievna supraveghează toate școlile și prezidează comisia pentru protecția drepturilor minorilor.

Cuplul î și petrece vacanțele fie la stațiunea Polyana a Gazprom, l âng ă Soci, fie în Karelia cu fratele mai mic al lui Tkacev , Vitali Tkacev , care serve ște acolo ca grănicer.

Fiul lui Vitali, Denis, s-a înrolat în infanteria naval ă și are staționarea în a șezarea secretă Sputnik, l âng ă Murmansk.

O sursă din Borisovka a declarat că Denis a avut o formă de probleme legate de serviciu acum c â țiva ani și a fost chemat de un anchetator FSB, dar se pare că unchiul său a intervenit pentru a rezolva problema.

Tkacev a dobândit o largă notorietate abia în 2017, când șeful districtului Serpuhov, Alexander Șestun, a publicat înregistrări în care generalul îl presa să se supună voinței guvernatorului regiunii Moscova, Andrei Vorobiev, și să demisioneze de bunăvoie. Altfel, așa cum a spus Tkacev, „te vor îngropa înainte de alegeri”, „te vor dezgropa și te vor închiria… nu vrei să trăiești?”

Generalul FSB, legături cu „regele ciupercilor”, cumnatul premierului Rusiei

Apelurile generalului FSB, potrivit The Insider, includ numere aparținând unor ofițeri superiori din alte servicii FSB, anchetatori, oficiali, manageri de top ai unor corporații de stat importante rusești și oameni de afaceri de succes legați de furnizarea de petrol, produse farmaceutice și echipamente medicale.

Printre aceștia s-a numărat omul de afaceri Alexander Udodov, cumnatul prim-ministrului Mihail Mișustin.

Udodov ar fi fost implicat activ în scheme de fraud ă cu TVA în perioada în care Mi șustin conducea Serviciul Fiscal Federal (2010-2020).

De exemplu, în 2011, numele lui Udodov a ap ărut într -un dosar penal de mare amploare care implica furtul a 2 miliarde de ruble (64,5 milioane de dolari la acea vreme) sub pretextul ramburs ărilor de TVA, iar domiciliul său a fost percheziționat.

Anchetatorii au suspectat că cumnatul lui Mișustin era organizatorul schemei frauduloase, dar acesta a fost reclasificat în scurt timp ca martor, în timp ce al ți participanți au primit pedepse reale cu închisoarea.

Într-o anchetă din anul 2020, Alexei Navalnîi a dezvăluit că Udodov a acționat adesea ca omul de fațadă, înregistrând proprietăți imobiliare de elită de-a lungul autostrăzii Rublyovka în valoare de sute de milioane de ruble pe numele său și apoi donându-le lui Mișustin.

Astăzi, Udodov este cunoscut sub numele de „regele ciupercilor”, după ce a preluat conducerea holdingului Agrogrib și și-a asigurat o poziție dominantă pe această piață, mai menționează The Insider.

Igor Sechin nu a pierdut controlul asupra Direcției „K” a Serviciului de Securitate Economic ă al FSB

Trebuie adăugat și că, după transferul lui Tkacev la DVKR, Igor Sechin nu a pierdut controlul asupra Direcției „K” a Serviciului de Securitate Economică al FSB, care supraveghează întregul sistem financiar al țării.

În urma transferului lui Tkacev , fostul s ău post a fost preluat de un reprezentant al așa-numitului clan Voronej, Alexei Truhacev , care anterior a ocupat funcția de șef adjunct al Direcției „M” a FSB.

Fratele mai mare al lui Truhacev , Serghei, lucreaz ă ca viceguvernator al regiunii Voronej și, în cadrul unui proiect na țional, supraveghează cheltuielile de 6,1 miliarde de ruble (77,7 milioane de dolari) alocate pentru construcția de drumuri.

În acela și timp, alți doi reprezentanți ai clanului, potrivit The Insider, au preluat funcții cheie la Lubianka : Alexei Komkov a devenit șeful Serviciului Cincilea al FSB și acum conduce rezidențe de spionaj în str ăinătate, iar Albert Stepygin , fost oficial al Direcției de Securitate Internă, a fost numit adjunct al lui Komkov .

Amândoi și-au început serviciul la direcția FSB pentru regiunea Voronej înainte de a se muta la Moscova. Generalul Komkov, la fel ca Tkacev, joacă hochei amator, în timp ce soția lui Stepygin, așa cum a relatat The Insider, extrage nisip și pietriș în regiunea Vladimir, împreună cu un cetățean lituanian.

„Clanul” este supravegheat de un originar din Voronej, secretarul de stat FSB, Alexander Kupryazhkin, care a preluat funcția la mijlocul anilor 1990 datorită legăturilor sale strânse cu Sechin.

The Insider nu a reușit să-l contacteze pe Tkachev – numărul său de telefon s-a dovedit a fi blocat.

„În cele din urmă, într-o întorsătură suplimentară, în timp ce se pregătea acest articol, o mașină a fost aruncată în aer pe strada Yasenevaya din Moscova. În mașină se afla generalul-locotenent Fanil Sarvarov, șeful Direcției de Instruire Operațională a Statului Major General, care a murit la fața locului din cauza rănilor suferite. Responsabilitatea personală pentru securitatea conducerii Ministerului Apărării revine șefului diviziei de contrainformații militare a FSB. Și totuși, nicio informație care să indice că generalul Tkachev se confruntă cu consecințe profesionale în legătură cu acest eșec nu a fost făcută publică”, mai notează Serghei Kanev în analiza publicată de The Insider.

