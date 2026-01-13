18:18 UPDATE. SUA au nevoie de mai mult timp de gândire înainte de a lua o decizie cu privire la Iran Surse militare spun că Statele Unite au nevoie de mai mult timp de gândire pentru a se poziționa cu privire la un atac asupra Iranului și să facă față cu potențialele consecințe. Cu toate acestea, evaluarea Israelului rămâne aceiași: SUA vor ataca în interiorul Iranului, anunță cotidianul independent Maariv din Israel.

Președintele american Donald Trump i-a îndemnat, marți, pe cetățenii iranienii să continue protestele împotriva actualului regim. Într-o postare pe contul său de Truth Social, oficialul de la Casa Albă i-a asigurat pe iranieni că „ajutorul (Statelor Unite n.r.) este pe drum“.

„Patrioți iranieni, CONTINUAȚI SĂ PROTESTAȚI – PRELUAȚI CONTROLUL ASUPRA INSTITUȚIILOR!!! Țineți minte numele ucigașilor și agresorilor. Vor plăti un preț mare. Am anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când uciderea fără sens a protestatarilor VA ÎNCETA. AJUTORUL ESTE PE DRUM. MIGA!!! PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP“, a transmis Trump, adaptând sloganul său „Make America Great Again“ la „Make Iran Great Again“.

Numărul protestatarilor uciși în Iran a ajuns la 1.850

Între timp, agenția pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a dezvăluit, marți, că cel puțin 1.850 de protestatari au fost uciși în peste două săptămâni de demonstrații antiguvernamentale din Iran. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă față de numărul anterior de victime al grupului, de aproximativ 500. HRANA a mai declarat că cel puțin 16.784 de persoane au fost arestate.

Tot astăzi, ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a răspuns la decizia Parlamentului European de a interzice accesul oficialilor iranieni. Acesta a precizat că liderul israelian Benjamin Netanyahu survolează liber Europa, în ciuda faptului că este căutat pentru crime de război.

„Oamenii nu sunt proști. Ei văd ce se întâmplă cu propriii ochi. Iranul nu caută dușmănie cu UE, dar va răspunde la orice restricție”, a spus Araghchi.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat că diplomaților iranieni li se va interzice accesul în clădirile din Bruxelles și Strasbourg după represiunea violentă din Iran.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Proteste sângeroase în Iran. Aproximativ 2.000 de morți în urma represiunii regimului

Noile tarife impuse de Trump reprezintă o lovitură majoră pentru India și China. Cum vor fi afectați principalii parteneri comerciali ai Iranului