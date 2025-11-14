Prima pagină » Știri externe » Rusia plusează în războiul cu dronele ucrainene. Putin aruncă în luptă mai multe aruncătoare grele de flăcări TOS-1A Solntsepek, cu protecție anti-UAV. „Element cheie în teatrul de operațiuni”

Cristian Lisandru
14 nov. 2025, 13:07, Știri externe
Uralvagonzavod a livrat armatei ruse un nou lot de sisteme de aruncătoare de flăcări grele TOS 1A Solntsepek, echipate cu un nou sistem de protecție anti-drone. Această mișcare semnalează efortul continuu al Rusiei de a consolida resursele de sprijin de foc din prima linie, pe măsură ce amenințările reprezentate de drone cresc în spațiul de luptă al Ucrainei, notează Army Recongnition.

Programată să coincidă cu Ziua Trupelor de Apărare Antiradiațională, Chimică și Biologică, această livrare reprezintă și integrarea unui complex modernizat de protecție anti-drone.

  • Sistemele au fost aprobate numai după ce testele pe teren au confirmat fiabilitatea mecanismelor și instrumentelor lor în diverse condiții de operare.
  • Anunțul este semnificativ deoarece arată că, în loc să reducă volumul operațiunilor, Rusia consolidează și adaptează un element cheie al sprijinului său greu de foc în teatrul de operațiuni ucrainean.

TOS-1A Solntsepek | Sursa foto – Rostec via Army Recognition

TOS-1A Solntsepek, montat pe un șasiu de tanc T-72

TOS1A Solntsepek este prezentat de Rostec ca un aruncător de flăcări greu, montat pe un șasiu de tanc T-72 , conceput pentru a oferi sprijin concentrat la distanțe scurte și medii.

Rostec comercializează oficial sub numele de Corporația de Stat „Rostec” – Corporația de Stat pentru Promovarea Dezvoltării, Fabricării și Exportului de Produse de înaltă tehnologie „Rostec” și fost Rostekhnologii – și este un conglomerat de apărare deținut de statul rus. Are sediul la Moscova.

  • Rachetele sale pot fi lansate de la câteva sute de metri până la câțiva kilometri, oferind sprijin direct unităților de asalt.
  • O salvă completă poate acoperi până la 40.000 de metri pătrați în câteva secunde, permițând echipajelor să „satureze” rapid o zonă definită.
  • În conflictul actual, Rostec afirmă că echipajele Solntsepek sunt folosite pentru a ataca puncte forte fortificate, posturi de control UAV, concentrări de personal și vehicule blindate pe mai multe axe de operațiuni.

Potrivit Rostec, citat de Army Recongnition, sistemele expediate în acest ultim lot au fost supuse unor teste de funcționare și acceptare pentru a verifica conformitatea cu cerințele tactice și tehnice înainte de a fi transferate către unitățile din prima linie.

Producătorul evidențiază o buclă continuă de feedback: utilizarea în luptă este tratată ca principalul motor al modernizării, inginerii și proiectanții rafinând sistemul pe baza experienței operaționale.

Rusia se adaptează războiului cu drone: „Foc concentrat în sprijinul operațiunilor de asalt”

Integrarea unui sistem dedicat de protecție anti-drone în cea mai recentă serie de sisteme este sugestivă în ceea ce privește percepțiile și prioritățile Rusiei privind amenințările, în contextul conflictului din Ucraina și nu numai.

Acest nou complex defensiv a fost proiectat folosind lecțiile învățate din utilizarea în luptă, indicând faptul că vehiculele aeriene fără pilot sunt acum considerate unul dintre principalele pericole pentru activele de sprijin de foc de mare valoare.

  • Prin întărirea Solntsepek-ului împotriva recunoașterii și atacurilor cu drone, planificatorii ruși încearcă să asigure supraviețuirea sistemului, în timp ce acesta furnizează foc concentrat în sprijinul operațiunilor de asalt.
  • Această abordare reflectă o tendință mai largă în care artileria, sistemele de rachete și platformele blindate sunt adaptate special pentru a rezista UAV-urilor, mai degrabă decât să le trateze ca pe o preocupare secundară.

Privită din punct de vedere strategic, livrarea mediatizată a unor sisteme TOS-1A suplimentare cu noi caracteristici de protecție sugerează că Rusia intenționează să mențină o strategie centrată pe lovituri de foc puternice și localizate împotriva pozițiilor înrădăcinate și a nodurilor critice din Ucraina, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition.

Rusia lui Putin transmite mesajul că răspunsul său militar va continua să se bazeze pe sisteme modernizate de aruncătoare grele de flăcări

Se pune accentul, astfel, pe continuitatea producției, integrarea feedback-ului de luptă și progresia către variante mai automatizate și cu rază mai lungă de acțiune, care împreună indică pregătirea pentru operațiuni susținute, mai degrabă decât o ajustare pe termen scurt.

Investind atât în ​​puterea de foc, cât și în capacitatea de supraviețuire împotriva dronelor, Rusia semnalează că se așteaptă ca această combinație dintre apărarea fortificată și utilizarea omniprezentă a UAV-urilor să rămână o caracteristică definitorie a conflictului.

În același timp, Rusia lui Putin transmite că răspunsul său militar va continua să se bazeze pe sisteme modernizate de aruncătoare grele de flăcări ca instrument cheie al acestei strategii anti-dronă.

