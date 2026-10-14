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Mesajul lui Zelenski pentru Donald Trump după înțelegerea dintre Rusia și Statele Unite. Ce a transmis președintele ucrainean în emisiunea lui Piers Morgan

Mesajul lui Zelenski pentru Donald Trump după înțelegerea dintre Rusia și Statele Unite. Ce a transmis președintele ucrainean în emisiunea lui Piers Morgan
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În cadrul emisiunii „Uncensored” a cunoscutului prezentator britanic Piers Morgan, Volodimir Zelenski a fost îndemnat să-i transmită un mesaj lui Donald Trump în contextul tensiunilor dintre Kiev și Washington. Președintele ucrainean a subliniat că, în acest moment, Rusia îl sfidează și îl ridiculizează pe președintele american și ignoră complet acordurile încheiate de Rusia cu Statele Unite.

Spre exemplu, Zelenski a explicat că decizia Rusiei de a bombarda rețeaua electrică a Ucrainei exact în momentul în care Trump se lăuda cu obținerea unui armistițiu energetic este o batjocură directă la adresa Casei Albe, deoarece Putin nu respectă autoritatea americană.

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De asemenea, Rusiei nu îi pasă de dinamica politică din Statele Unite sau de avertismentele lansate de administrația americană deoarece scopul final al Kremlinului rămâne distrugerea completă a Ucrainei și îngenuncherea ei în pragul iernii.

Deși Putin păstrează uneori aparența unui limbaj diplomatic, propaganda de stat și oficialii ruși de rang înalt vorbesc deschis despre ura față de americani și dorința de a vedea o Americă „slabă” și incapabilă să își impună deciziile pe plan global.

„Președintelui [Trump], i-am fost întotdeauna foarte recunoscători pentru sprijinul său, pentru sprijinul poporului american, dar trebuie să înțeleagă că Rusia vrea să fie slab. Acest act [atacurile Rusiei asupra sistemului energetic din Ucraina], după anunțarea armistițiului energetic, este un act împotriva lui personal. Îl batjocoresc”, a precizat Zelenski.

„[Rușilor] nu le pasă ce crede America. Nu le pasă de alegerile din Statele Unite. Îi interesează cu adevărat ce se va întâmpla cu Ucraina pentru că, din nou, acesta este scopul lor. Îi urăsc pe americani. Este absolut clar. Și, adică, atunci când vorbesc astăzi, vorbesc chiar și public despre asta. Nu la nivelul lui Putin. Putin nu vorbește despre asta cu voce tare. Cum am spus, [Putin] nu este atât de puternic pe cât vrea să arate lumii. Este puternic până când lumea îl va opri”, a continuat președintele ucrainean.

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