În cadrul emisiunii „Uncensored” a cunoscutului prezentator britanic Piers Morgan, Volodimir Zelenski a fost îndemnat să-i transmită un mesaj lui Donald Trump în contextul tensiunilor dintre Kiev și Washington. Președintele ucrainean a subliniat că, în acest moment, Rusia îl sfidează și îl ridiculizează pe președintele american și ignoră complet acordurile încheiate de Rusia cu Statele Unite.

Spre exemplu, Zelenski a explicat că decizia Rusiei de a bombarda rețeaua electrică a Ucrainei exact în momentul în care Trump se lăuda cu obținerea unui armistițiu energetic este o batjocură directă la adresa Casei Albe, deoarece Putin nu respectă autoritatea americană.

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De asemenea, Rusiei nu îi pasă de dinamica politică din Statele Unite sau de avertismentele lansate de administrația americană deoarece scopul final al Kremlinului rămâne distrugerea completă a Ucrainei și îngenuncherea ei în pragul iernii.

Deși Putin păstrează uneori aparența unui limbaj diplomatic, propaganda de stat și oficialii ruși de rang înalt vorbesc deschis despre ura față de americani și dorința de a vedea o Americă „slabă” și incapabilă să își impună deciziile pe plan global.