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Ce spune Volodimir Zelenski despre prețurile mari la motorină. Președintele ucrainean crede că Trump folosește acum un narativ insuflat de Kremlin

Ce spune Volodimir Zelenski despre prețurile mari la motorină. Președintele ucrainean crede că Trump folosește acum un narativ insuflat de Kremlin
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În cadrul interviului acordat jurnalistului Piers Morgan, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se simte trădat de acordul petrolier încheiat de Donald Trump cu Vladimir Putin. Liderul ucrainean a subliniat că, pentru ucraineni, miza nu este o afacere economică, ci însăși supraviețuirea națională.

Întrebat ce efect va avea această înțelegere dintre Putin și Trump asupra prețurilor de la pompă, Zelenski a precizat că „nu are nicio influență asupra prețului”.

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Președintele Ucrainei a precizat că sunt multe motive care au dus la creșterea prețurilor la combustibili. În ceea ce privește noul narativ al lui Donald Trump, care leagă prețurile mari la motorină de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, Zelenski este de părere că aceasta este doar o teorie insuflată de Kremlin.

Rusia „se folosește de orice instrument ca să ne alunge din Donbas și, bineînțeles, folosesc Statele Unite” pentru asta. De asemenea, Moscova încearcă să le vândă americanilor proiecte economice pentru a-i face să se distanțeze de Kiev și să renunțe să mai sprijine Ucraina în războiul împotriva Rusiei. În ceea ce privește acordul energetic privind importul de motorină rusească și poziția luată de Washington la scurt timp, Zelenski a spus că este păcat că Ucraina pierde un partener strategic puternic. „Este dureros când Trump alege o parte și nu este partea noastră”.

Adevăratul motiv pentru prețurile mari la combustibil este dat de războiul din Orientul Mijlociu, spune Zelenski. „Acesta este adevăratul motiv pentru care prețurile au crescut în lume și toată lumea înțelege acest lucru absolut clar. 100%, nici măcar 90%”, a precizat președintele ucrainean.

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