Prima pagină » Știri externe » UE ia în considerare să ACCELEREZE eliminarea importurilor de combustibili fosili din Rusia

UE ia în considerare să ACCELEREZE eliminarea importurilor de combustibili fosili din Rusia

10 sept. 2025, 17:15, Știri externe
UE ia în considerare să ACCELEREZE eliminarea importurilor de combustibili fosili din Rusia

Uniunea Europeană ia în considerare accelerarea eliminării importurilor de combustibili fosili din Rusia, ca parte a noilor sancțiuni împotriva Moscovei, a declarat miercuri președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Oficiali UE se află la Washington pentru a discuta despre coordonarea sancțiunilor împotriva Rusiei.

În timp ce UE și SUA iau în considerare măsuri mai dure pentru a reduce veniturile Moscovei, diviziunile interne și nevoia de sprijin global ridică întrebări cu privire la cât de eficiente vor fi astfel de măsuri în izolarea Rusiei, notează Reuters.

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump le-a cerut liderilor europeni să nu mai cumpere petrol din Rusia, a declarat un oficial al Casei Albe. De asemenea, el a cerut UE să impună taxe vamale de până la 100% asupra Chinei și Indiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei.

Al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Într-un discurs din Parlamentul European, Ursula von der Leyen a declarat că UE „caută să elimine mai repede combustibilii fosili ruși, flota din umbră și țările terțe”, ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni în curs de pregătire.

Luni, Kremlinul a anunțat că nicio sancțiune nu va forța vreodată Rusia să își schimbe atitudinea față de războiul din Ucraina.

UE a interzis deja importurile de țiței din Rusia pe mare – care reprezentau peste 90% din importuri – și a impus un plafon de preț în comerțul cu petrol rusesc.

Uniunea a impus sancțiuni împotriva a peste 400 de petroliere și acum negociază metode pentru eliminarea completă a importurilor de petrol și gaze din Rusia până la 1 ianuarie 2028, începând cu noi achiziții și contracte pe termen scurt, în 2026.

Sancțiunile ar putea devansa aceste termene, dar Ungaria și Slovacia s-au opus până acum unor astfel de măsuri privind importurile de gaze. Cele două state importă aproximativ 200.000-250.000 de barili de petrol rusesc pe zi, echivalentul a aproximativ 3% din cererea de petrol a UE.

Achizițiile UE de gaz din Rusia rămân mult mai mari. Aproximativ 13% din gazul importat de Europa în acest an ar urma să vină din Rusia, în scădere de la aproximativ 45% înainte de invadarea Ucrainei de Rusia în 2022, arată datele UE.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

New Delhi își caută noi aliați pentru a contracara presiunea Washingtonului/ INDIA și UE poartă negocieri pentru soluționarea problemelor comerciale

Comisia Europeană a APROBAT Acordul de liber schimb cu Argentina, Brazilia și alte țări Mercosur. Ce urmează

Citește și

FOTO-VIDEO Momentul în care premierul Nepalului este EVACUAT cu elicopterul. Imaginile amintesc de Revoluția din 1989 din România
18:07
Momentul în care premierul Nepalului este EVACUAT cu elicopterul. Imaginile amintesc de Revoluția din 1989 din România
EXTERNE Detaliul straniu legat de satul Wyryki-Kolonia din Polonia, locul unde a căzut o DRONĂ rusească peste o casă
17:49
Detaliul straniu legat de satul Wyryki-Kolonia din Polonia, locul unde a căzut o DRONĂ rusească peste o casă
FOTO-VIDEO Momentul în care una din dronele rusești a fost DOBORÂTĂ în Polonia a fost surprins de camere
16:31
Momentul în care una din dronele rusești a fost DOBORÂTĂ în Polonia a fost surprins de camere
EXTERNE Premierul-desemnat al FRANȚEI Sébastien Lecornu vrea să pună capăt „decalajului dintre viața politică a țării și viața reală”
16:22
Premierul-desemnat al FRANȚEI Sébastien Lecornu vrea să pună capăt „decalajului dintre viața politică a țării și viața reală”
EXTERNE Ministrul lituanian de Externe denunță incursiunea dronelor rusești în POLONIA/ „Nimeni nu este în siguranță”
15:49
Ministrul lituanian de Externe denunță incursiunea dronelor rusești în POLONIA/ „Nimeni nu este în siguranță”
EXTERNE Emmanuel Macron denunță incursiunea „dronelor rusești” în POLONIA: “Nu vom face compromisuri cu securitatea Aliaților”
15:47
Emmanuel Macron denunță incursiunea „dronelor rusești” în POLONIA: “Nu vom face compromisuri cu securitatea Aliaților”
Mediafax
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
Digi24
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești
Cancan.ro
Vine urgia în România! Cod galben de intemperii necruțătoare: ploi torențiale și vijelii
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Polonezii și balticii fac zid în fața Rusiei. Strategia ideală pentru România, explicată de un fost șef al Armatei
Mediafax
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Click
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Digi24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Cancan.ro
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
A murit Livia Trancă! Când va avea loc înmormântarea
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Așteptarea a luat sfârșit! A fost găsit al doilea Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu își pierde speranța privind alegerile. Anularea prezidențialelor nu va fi anchetată
Evz.ro
Scandal în showbiz. Maia Morgenstern, mesaj dur pentru cei care i-au jignit fiica
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul"
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
Emoții mari pentru Elena Udrea! Ce spune despre prima zi de școală a fiicei sale: „Lucrul cu adevărat extraordinar este minunea pe care Dumnezeu a făcut-o, ca eu să fiu în sfârșit cu ea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
A fost creat un nou tip de „cristal al timpului” vizibil cu ochiul liber