07 nov. 2025, 14:41, Știri externe
Comisia Europeană (CE) a adoptat, vineri, reguli mai stricte pentru eliberarea vizelor cetățenilor ruși care doresc să intre în Uniunea Europeană. Potrivit datelor transmise de The Guardian, miscarea este un răspuns la „riscurile sporite de securitate, generate de războiul neprovocat și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei”.

Rușii vor trebui să solicite o nouă viză de fiecare dată când călătoresc în UE

Conform noilor reguli, „cetățenii ruși nu vor mai putea primi vize cu intrări multiple” și vor trebui să depună o cerere individuală, de fiecare dată când intenționează să călătorească în UE, a anunțat Comisia.

„Obiectivul este de a atenua amenințările la adresa ordinii publice și a securității interne, permițând, în același timp, excepții pentru cazuri limitate și justificate, cum ar fi jurnaliștii independenți și apărătorii drepturilor omului, asigurând o aplicare uniformă în toate statele membre și prevenind eludarea”, au explicat oficialii europeni.

Toate cererile depuse de cetățenii ruși vor fi, de asemenea, supuse „procedurilor îmbunătățite de verificare și unor niveluri ridicate de control”, mai arată CE.

„A începe un război și a te aștepta să te miști liber în Europa este greu de justificat”, a declarat Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, pe platforma X.

„UE înăsprește regulile privind vizele pentru cetățenii ruși, pe fondul perturbărilor continue ale traficului cu drone și al sabotajului pe teritoriul european. Călătoria în UE este un privilegiu, nu un lucru garantat.”, a mai transmis oficialul.

Bruxellesul a îngreunat și a scumpit deja obținerea vizelor pentru ruși, suspendând acordul de facilitare a vizelor cu Moscova la sfârșitul anului 2022, în urma invaziei Ucrainei de către Rusia.

Unele țări membre, precum statele baltice, au mers și mai departe, interzicând sau restricționând sever accesul rușilor pe teritoriul lor.

În 2024, peste jumătate de milion de ruși au primit vize Schengen, potrivit datelor Comisiei – o creștere semnificativă față de 2023, deși încă mult sub nivelurile dinainte de război, când în 2019 au fost eliberate peste 4 milioane de vize.

