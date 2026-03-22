Un elicopter militar qatarez s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament: Toți cei șapte pasageri, decedați. Care a fost cauza accidentului

Toate cele șapte persoane aflate la bordul unui elicopter militar qatarez, care s-a prăbușit, duminică, în apele teritoriale ale statului din Golf au murit, anunță autoritățile, potrivit Al Jazeera. Printre victime se află și trei cetățeni turci.

Ministerele Apărării din Qatar și Turcia au anunțat, duminică, că elicopterul s-a prăbușit în urma unei defecțiuni tehnice, despre care ministerul qatarez a precizat că s-a produs în timpul unei „misiuni de rutină”.

Patru dintre cei uciși erau membri ai forțelor armate din Qatar, unul făcea parte din forțele comune Qatar-Turcia, iar doi erau tehnicieni, au declarat ministerele apărării din Turcia și Qatar.

Autoritățile și-au exprimat „sincerele condoleanțe” față de familiile victimelor.

Ministerul Apărării Naționale din Turcia a mai precizat, într-un comunicat, că unul dintre soldații săi și doi angajați ai companiei turce de apărare Aselsan au pierit în accidentul de elicopter, adăugând că aeronava s-a prăbușit din cauza unei defecțiuni tehnice survenite în timpul unui zbor de antrenament.

Declarația preciza că autoritățile din Qatar vor efectua inspecții pentru a stabili cauza exactă a accidentului.

Nu există informații cu privire la cauza accidentului, în afară de defecțiunea tehnică, și nu existau nici indicii că accidentul ar fi fost rezultatul unei acțiuni ostile a Iranului.

Qatarul s-a confruntat cu atacuri repetate de când Statele Unite și Israelul au lansat un atac comun asupra Iranului pe 28 februarie, această țară din Golf interceptând sute de drone și rachete iraniene.

La începutul acestei săptămâni, atacurile iraniene asupra orașului industrial Ras Laffan, principala instalație de gaze naturale a Qatarului, au provocat „pagube semnificative”.

Atacurile iraniene au distrus 17% din capacitatea de export a gazului natural lichefiat (GNL) a Qatarului, provocând o pierdere estimată la 20 de miliarde de dolari din veniturile anuale, a declarat joi pentru agenția de știri Reuters Saad al-Kaabi, directorul general al QatarEnergy și ministrul de stat pentru afaceri energetice.

El a spus că două dintre cele 14 instalații de GNL ale Qatarului și una dintre cele două instalații de transformare a gazului în lichid (GTL) au fost avariate în urma atacurilor fără precedent.

Escaladare periculoasă în războiul din Orient. Iranul a lansat două rachete balistice spre baza americano-britanică „Diego Garcia” din Oceanul Indian

Alertă la Tel Aviv. Cel puțin 15 persoane au fost rănite într-un atac cu rachete balistice al Iranului. În ce stare se află