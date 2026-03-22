Un elicopter militar qatarez s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament: Toți cei șapte pasageri, decedați. Care a fost cauza accidentului

Toate cele șapte persoane aflate la bordul unui elicopter militar qatarez, care s-a prăbușit, duminică, în apele teritoriale ale statului din Golf au murit, anunță autoritățile, potrivit Al Jazeera. Printre victime se află și trei cetățeni turci.

Ministerele Apărării din Qatar și Turcia au anunțat, duminică, că elicopterul s-a prăbușit în urma unei defecțiuni tehnice, despre care ministerul qatarez a precizat că s-a produs în timpul unei „misiuni de rutină”.

Patru dintre cei uciși erau membri ai forțelor armate din Qatar, unul făcea parte din forțele comune Qatar-Turcia, iar doi erau tehnicieni, au declarat ministerele apărării din Turcia și Qatar.

Autoritățile și-au exprimat „sincerele condoleanțe” față de familiile victimelor.

Ministerul Apărării Naționale din Turcia a mai precizat, într-un comunicat, că unul dintre soldații săi și doi angajați ai companiei turce de apărare Aselsan au pierit în accidentul de elicopter, adăugând că aeronava s-a prăbușit din cauza unei defecțiuni tehnice survenite în timpul unui zbor de antrenament.

Declarația preciza că autoritățile din Qatar vor efectua inspecții pentru a stabili cauza exactă a accidentului.

Nu există informații cu privire la cauza accidentului, în afară de defecțiunea tehnică, și nu existau nici indicii că accidentul ar fi fost rezultatul unei acțiuni ostile a Iranului.

Qatarul s-a confruntat cu atacuri repetate de când Statele Unite și Israelul au lansat un atac comun asupra Iranului pe 28 februarie, această țară din Golf interceptând sute de drone și rachete iraniene.

La începutul acestei săptămâni, atacurile iraniene asupra orașului industrial Ras Laffan, principala instalație de gaze naturale a Qatarului, au provocat „pagube semnificative”.

Atacurile iraniene au distrus 17% din capacitatea de export a gazului natural lichefiat (GNL) a Qatarului, provocând o pierdere estimată la 20 de miliarde de dolari din veniturile anuale, a declarat joi pentru agenția de știri Reuters Saad al-Kaabi, directorul general al QatarEnergy și ministrul de stat pentru afaceri energetice.

El a spus că două dintre cele 14 instalații de GNL ale Qatarului și una dintre cele două instalații de transformare a gazului în lichid (GTL) au fost avariate în urma atacurilor fără precedent.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Escaladare periculoasă în războiul din Orient. Iranul a lansat două rachete balistice spre baza americano-britanică „Diego Garcia” din Oceanul Indian

Alertă la Tel Aviv. Cel puțin 15 persoane au fost rănite într-un atac cu rachete balistice al Iranului. În ce stare se află

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Atac de amploare asupra Iranului: un depozit de muniție a fost aruncat în aer de forțele SUA-Israel
14:37
Atac de amploare asupra Iranului: un depozit de muniție a fost aruncat în aer de forțele SUA-Israel
FLASH NEWS Alertă la Tel Aviv. Cel puțin 15 persoane au fost rănite într-un atac cu rachete balistice al Iranului. În ce stare se află
13:41
Alertă la Tel Aviv. Cel puțin 15 persoane au fost rănite într-un atac cu rachete balistice al Iranului. În ce stare se află
ULTIMA ORĂ Explozie violentă în inima Istanbulului: două imobile s-au făcut una cu pământul, oameni prinși sub dărâmături
13:32
Explozie violentă în inima Istanbulului: două imobile s-au făcut una cu pământul, oameni prinși sub dărâmături
IMOBILIARE Și-a vândut locuința cu ajutorul ChatGPT și a obținut cu 100.000 de dolari peste estimările agenților
13:05
Și-a vândut locuința cu ajutorul ChatGPT și a obținut cu 100.000 de dolari peste estimările agenților
ALEGERI Slovenia își alege noul prim-ministru: Janez Jansa, admirator al lui Trump și aliat al lui Orban, se luptă să revină la putere. Ce șanse are în fața acualului premier, Robert Golob
12:59
Slovenia își alege noul prim-ministru: Janez Jansa, admirator al lui Trump și aliat al lui Orban, se luptă să revină la putere. Ce șanse are în fața acualului premier, Robert Golob
VIDEO Filmarea cu Justin Timberlake arestat în stare de ebrietate a fost făcută publică
12:15
Filmarea cu Justin Timberlake arestat în stare de ebrietate a fost făcută publică
Mediafax
Autoritățile de la Berlin emit alertă cu privire la o posibilă activitate a grupărilor iraniene în Germania
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Elena Gheorghe, distrusă! A făcut anunțul cu lacrimi în ochi: 'Despărțirile sunt cumplite'
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
A fost Călin Georgescu agent al Securității? Stejărel Olaru: „S-a înconjurat de o armată întreagă de securiști vechi și noi”
Mediafax
Administrația Trump începe să planifice potențiale discuții de pace cu Iranul, deși se așteaptă ca luptele să continue încă câteva săptămâni
Click
Cum a construit un român o casă cu structură din lemn vechi de 100 de ani: „Nu doream să ajungă pe foc”
Digi24
Internaționala populistă se prăbușește. Războiul lui Trump contra Iranului a aruncat în aer alianța MAGA cu extrema dreaptă din Europa
Cancan.ro
Rareș Cojoc și Andreea Popescu s-au împăcat, de dragul copiilor. Fericirea celor mici primează
Ce se întâmplă doctore
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Iată cum păsările răspândesc fără să vrea poluarea cu plastic!
FLASH NEWS Tragedie în cartierul Băneasa din București. Copil de 5 ani, mort după ce a căzut de la etajul 9
15:45
Tragedie în cartierul Băneasa din București. Copil de 5 ani, mort după ce a căzut de la etajul 9
Liberalul Cezar Preda, fost adjunct ICR Paris, derapaj la adresa lui Nicușor Dan: “Autist”/“Ne va costa foarte mult”/“Nu cred că domnia sa va rezista fizic”/“Nu știu cât vor încerca cei care l-au pus să-l ascundă”
15:28
Liberalul Cezar Preda, fost adjunct ICR Paris, derapaj la adresa lui Nicușor Dan: “Autist”/“Ne va costa foarte mult”/“Nu cred că domnia sa va rezista fizic”/“Nu știu cât vor încerca cei care l-au pus să-l ascundă”
INCIDENT Un bărbat a fost atacat de urs, în județul Mureș. A intervenit elicopterul SMURD
15:20
Un bărbat a fost atacat de urs, în județul Mureș. A intervenit elicopterul SMURD
ECONOMIE Diaspora nu mai face bani ca înainte. Cât timp durează acum să poți să îți permiți o casă în România
15:11
Diaspora nu mai face bani ca înainte. Cât timp durează acum să poți să îți permiți o casă în România
ECONOMIE Cu cât ar putea să se scumpească pâinea la finalul lui martie 2026. Avertismentul transmis de președintele Rompan
14:37
Cu cât ar putea să se scumpească pâinea la finalul lui martie 2026. Avertismentul transmis de președintele Rompan
NEWS ALERT USR cere adoptarea proiectului care reduce diurnele magistraților la nivelul funcționarilor, luni, în Senat
14:21
USR cere adoptarea proiectului care reduce diurnele magistraților la nivelul funcționarilor, luni, în Senat

Cele mai noi

Trimite acest link pe