United Aircraft Corporation a transferat un nou lot de avioane de vânătoare-bombardiere Su-34 către Forțele Aerospațiale ale Rusiei, semnalând o producție constantă în timp de război. Această mișcare evidențiază efortul Moscovei de a menține puterea aeriană pe frontul din Ucraina și de a compensa pierderile întregistrate în timp.
United Aircraft Corporation (UAC) – conglomeratul aviatic de stat din cadrul Rostec – a anunțat pe 6 octombrie 2025 că un nou lot de avioane de vânătoare-bombardiere Su-34 a fost predat Forțelor Aerospațiale Ruse, în baza ordinului de apărare de stat, menținând un ritm accelerat de livrări în 2025.
Su-34 – nume de cod NATO „Fullback” – este un avion de atac cu două motoare și cu două locuri, derivat din fuselajul lui Su-27. Standardul modernizat al Su-34M integrează avionică modernizată, computere de misiune și radar Sh141 îmbunătățit, alături de contramăsuri electronice Khibiny.
„De obicei, Su-34 transportă un tun GSh-30-1 de 30 mm și până la aproximativ opt tone de muniție în douăsprezece puncte de ancorare, de la rachete ghidate de precizie – cum ar fi Kh-59 și Kh-31 – până la bombe de uz general adaptate la planare”, se mai menționează în analiza Army Recognition.
În anul 2008, prețul unui Su-34 era estimat la 36 milioane dolari, dar – pentru anii 2024 și 2025 – prețul ar fi chiar de 85 milioane dolari/bucată.
În practica rusească, Fullback-ul lucrează adesea în tandem cu escortele Su-35S.
Acestea din urmă oferă acoperire pentru supremația aeriană și rază lungă de acțiune a senzorilor, permițând echipajelor Su-34 să se concentreze pe alegerea țintelor și utilizarea armelor împotriva apărării aeriene, nodurilor logistice și punctelor de legătură.
Oficialii Rostec și UAC au subliniat că uzinele de producție au atins un ritm constant în acest an, o afirmație notabilă având în vedere sancțiunile persistente și constrângerile lanțului de aprovizionare.
Cea mai semnificativă adaptare a avioanelor Su-34 din 2023 și până acum a fost utilizarea în masă a bombelor FAB-500 – bombe aeriene explozive, cu fragmentare, din clasa de 500 de kilograme – și FAB-1500 echipate cu UMPK – un sistem cu aripi dezvoltat după începerea războiul din Ucraina, pentru ghidare precisă prin satelit – de la altitudine medie.
Sistemul de ghidare și funcția de planare a kitului UMPK pot oferi acestor bombe o rază de acțiune mai mare și capacități de atac mai precise.
Această tactică, coroborată cu extinderea kiturilor ghidate prin satelit, a permis Rusiei să exercite presiuni asupra zonelor urbane din prima linie și a centrelor logistice fără a se angaja la penetrare la nivel scăzut în sectoarele puternic apărate.
„Accentul se aliniază cu eforturile declarate ale UAC de a crește producția de aeronave militare în următorii cinci ani, restructurându-și în același timp forța de muncă pentru a depăși ineficiențele din era sancțiunilor”, mai notează Army Recognition.
Rusia caută o pârghie coercitivă prin presiune susținută asupra frontului din Ucraina, în timpul campaniei de iarnă, pornind de la premisa că volumul puterii aerospațiale poate degrada mobilitatea și moralul ucrainenilor, în ciuda contribuțiilor occidentale la apărarea aeriană.
Pentru planificatorii NATO, livrările constante de Su-34 și Su-35S către Forțele Aerospațiale ale Rusiei scot în evidență limitele sancțiunilor în sine și necesitatea de a accelera producția de muniție antiaeriană, a apărării aeriene integrate și a războiului electronic.
Consecința pe termen scurt este o imagine operațională mai dificilă în sudul și estul Ucrainei. Semnalul pe termen lung este că economia de război a Rusiei a absorbit suficiente șocuri pentru a menține aviația tactică în funcțiune, chiar dacă uzura continuă, se mai arată în analiza Army Recognition.
