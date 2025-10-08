United Aircraft Corporation a transferat un nou lot de avioane de vânătoare-bombardiere Su-34 către Forțele Aerospațiale ale Rusiei, semnalând o producție constantă în timp de război. Această mișcare evidențiază efortul Moscovei de a menține puterea aeriană pe frontul din Ucraina și de a compensa pierderile întregistrate în timp.

United Aircraft Corporation (UAC) – conglomeratul aviatic de stat din cadrul Rostec – a anunțat pe 6 octombrie 2025 că un nou lot de avioane de vânătoare-bombardiere Su-34 a fost predat Forțelor Aerospațiale Ruse, în baza ordinului de apărare de stat, menținând un ritm accelerat de livrări în 2025.

Dezv Army Recognition o producție stabilă ăluirea, potrivit, indicăla uzina Chkalov din Novosibirsk și arată hotăr ârea Moscovei de a- și reaproviziona și extinde flota de atac tactic pentru teatrul de operațiuni din Ucraina.

superioritate aeriană Același ritm s-a aplicat și activelor de în contextul în care al cincilea lot de Su-35S din acest an – avion de luptă multirol – a fost transferat Forțelor Aerospațiale la sfâr șitul lunii septembrie.

Î n ciuda sanc țiunilor, producția de război a Rusiei continuă fără sincope

Su-34 – nume de cod NATO „Fullback” – este un avion de atac cu două motoare și cu două locuri, derivat din fuselajul lui Su-27. Standardul modernizat al Su-34M integrează avionică modernizată, computere de misiune și radar Sh141 îmbunătățit, alături de contramăsuri electronice Khibiny.

„De obicei, Su-34 transportă un tun GSh-30-1 de 30 mm și până la aproximativ opt tone de muniție în douăsprezece puncte de ancorare, de la rachete ghidate de precizie – cum ar fi Kh-59 și Kh-31 – până la bombe de uz general adaptate la planare”, se mai menționează în analiza Army Recognition.

În anul 2008, prețul unui Su-34 era estimat la 36 milioane dolari, dar – pentru anii 2024 și 2025 – prețul ar fi chiar de 85 milioane dolari/bucată.

Su-34 este descris ca principal purt ător pentru bombe din seria FAB echipate cu module UMPK wing-kit , o soluție de distanțare low-cost care a remodelat profilurile de atac deasupra Ucrainei.

Producția susținută a avioanelor Su-34 este menită să compenseze uzura din luptă , sporind în acela și timp numărul de misiuni.

Cabina de pilotaj cu două locuri și autonomia lungă a aeronavei permit pachete complexe de atac, cu profiluri de urmărire a terenului și angajare multi-țintă.

În practica rusească, Fullback-ul lucrează adesea în tandem cu escortele Su-35S.

Acestea din urmă oferă acoperire pentru supremația aeriană și rază lungă de acțiune a senzorilor, permițând echipajelor Su-34 să se concentreze pe alegerea țintelor și utilizarea armelor împotriva apărării aeriene, nodurilor logistice și punctelor de legătură.

Oficialii Rostec și UAC au subliniat că uzinele de producție au atins un ritm constant în acest an, o afirmație notabilă având în vedere sancțiunile persistente și constrângerile lanțului de aprovizionare.

5 loturi de Su-35S livrate î n 2025

Cea mai semnificativă adaptare a avioanelor Su-34 din 2023 și până acum a fost utilizarea în masă a bombelor FAB-500 – bombe aeriene explozive, cu fragmentare, din clasa de 500 de kilograme – și FAB-1500 echipate cu UMPK – un sistem cu aripi dezvoltat după începerea războiul din Ucraina, pentru ghidare precisă prin satelit – de la altitudine medie.

Sistemul de ghidare și funcția de planare a kitului UMPK pot oferi acestor bombe o rază de acțiune mai mare și capacități de atac mai precise.

Această tactică, coroborată cu extinderea kiturilor ghidate prin satelit, a permis Rusiei să exercite presiuni asupra zonelor urbane din prima linie și a centrelor logistice fără a se angaja la penetrare la nivel scăzut în sectoarele puternic apărate.

Cadența cu care este livrat și Su-35S adaugă înc ă un strat la mixul de forțe al Rusiei . Mai multe loturi au fost deplasate pe parcursul primăverii și verii, culmin ând cu ceea ce presa din industrie a caracterizat drept a cincea livrare a anului 2025 pân ă pe 24 septembrie.

Împreun ă cu loturile de Su-34, acest model sugerează că Moscova acordă prioritate reaprovizionării flotelor de a patra generație, chiar dacă introducerea în produc ție a Su-57 de a cincea generație avansează lent.

„Accentul se aliniază cu eforturile declarate ale UAC de a crește producția de aeronave militare în următorii cinci ani, restructurându-și în același timp forța de muncă pentru a depăși ineficiențele din era sancțiunilor”, mai notează Army Recognition.

O imagine operațională mai dificilă în sudul și estul Ucrainei

Rusia caută o pârghie coercitivă prin presiune susținută asupra frontului din Ucraina, în timpul campaniei de iarnă, pornind de la premisa că volumul puterii aerospațiale poate degrada mobilitatea și moralul ucrainenilor, în ciuda contribuțiilor occidentale la apărarea aeriană.

Pentru planificatorii NATO, livrările constante de Su-34 și Su-35S către Forțele Aerospațiale ale Rusiei scot în evidență limitele sancțiunilor în sine și necesitatea de a accelera producția de muniție antiaeriană, a apărării aeriene integrate și a războiului electronic.

Consecința pe termen scurt este o imagine operațională mai dificilă în sudul și estul Ucrainei. Semnalul pe termen lung este că economia de război a Rusiei a absorbit suficiente șocuri pentru a menține aviația tactică în funcțiune, chiar dacă uzura continuă, se mai arată în analiza Army Recognition.

RECOMANDAREA AUTORULUI: