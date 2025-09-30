YouTube plătește 24 milioane de dolari pentru a pune capăt PROCESULUI intentat de Trump. La ce vor fi folosiți banii

Platforma video YouTube a fost de acord să plătească 24,5 milioane de dolari pentru a pune capăt procesului intentat de președintele SUA Donald Trump pentru suspendarea contului său, în urma revoltelor de la Capitoliul SUA din ianuarie 2021.

La acel moment, YouTube a considerat că Trump a încălcat politica site-ului împotriva incitării la violență.

În iulie 2021, Donald Trump a intentat procese împotriva platformei Twitter (acum cunoscută sub numele de platforma X), companiei Meta (care deține Facebook) și Alphabet (compania care deține Google), și directorilor lor executivi, susținând că au redus la tăcere în mod ilegal punctele de vedere conservatoare.

La începutul acestui an, mai întâi compania Meta, apoi și platforma X au fost de acord să plătească pentru a pune capăt proceselor – 25 de milioane de dolari, respectiv zece milioane.

Conform acordului, YouTube va plăti 22 de milioane de dolari către Trust for the National Mall, o organizație non-profit dedicată construcției unei săli de bal în valoare de 200 de milioane de dolari, pe care Trump o construiește la Casa Albă, notează Reuters.

Restul sumei va merge la alți reclamanți în acest caz, inclusiv Uniunea Conservatoare Americană.

„Trump a luptat pentru libertatea de exprimare și a câștigat!”

Luni seara, Trump a distribuit pe Truth Social o postare cu un desen care prezintă un director YouTube stânjenit înmânându-i președintelui un cec uriaș cu suma de 24,5 milioane de dolari.

Textul spune:

„YouTube SE PREDĂ! Îi plătește președintelui Trump 24,5 milioane de dolari pentru interdicție ilegală! Această victorie masivă dovedește că cenzura Big Tech are consecințe. Fiecare patriot interzis merită dreptate!”

Textul mai spune:

„Trump a luptat pentru libertatea de exprimare și a câștigat! Repostați dacă TOȚI conservatorii interziși ar trebui să fie plătiți!”

Între timp, mai multe companii media i-au plătit lui Trump milioane pentru a pune capăt unor procese; printre acestea, Paramount Global, care i-a plătit președintelui în această vară 16 milioane de dolari pentru a încheia un proces pentru o emisiune „60 Minutes”, și Disney, care în decembrie 2024 i-a plătit un total de 16 milioane de dolari lui Trump pentru a soluționa un proces de defăimare intentat împotriva ABC News, notează Variety.

Separat, săptămâna trecută, Alphabet a dezvăluit că YouTube le va permite în curând revenirea creatorilor care fuseseră interziși din cauza politicilor de conținut (acum retrase) – inclusiv cele care interziceau conținutul care dezinforma despre alegerile prezidențiale din SUA din 2020 și COVID-19.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Donald Trump va participa la reuniunea de URGENȚĂ organizată cu comandanți din Armata americană. Ce vor discuta oficialii