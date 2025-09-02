Prima pagină » Știri externe » Zeci de mii de rezerviști israelieni au început să se prezinte la unități, înaintea unei noi OFENSIVE în Gaza

Zeci de mii de rezerviști israelieni au început să se prezinte la unități, înaintea unei noi OFENSIVE în Gaza

02 sept. 2025, 17:32, Știri externe
Zeci de mii de rezerviști israelieni au început să se prezinte la unități, înaintea unei noi OFENSIVE în Gaza

Zeci de mii de rezerviști israelieni au început să se prezinte la unități marți, înaintea unei noi ofensive în Gaza, o ofensivă pe care premierul Benjamin Netanyahu vrea să o accelereze, în ciuda avertismentelor din partea unor militari de rang înalt.

Postul de radio al Armatei israeliene a anunțat că aproximativ 40.000 de rezerviști se vor prezenta marți la unități pentru ofensiva din Gaza.

Armata a declarat că se pregătește din punct de vedere al logisticii pentru sosirea rezerviștilor, înainte de ofensivă.

Șeful forțelor armate i-a îndemnat pe politicieni să ajungă la un acord de încetare a focului

Luna trecută, cabinetul de securitate al Israelului, prezidat de Netanyahu, a aprobat un plan de extindere a campaniei în Gaza cu scopul de a cuceri orașul Gaza, unde forțele israeliene au purtat un război urban feroce cu Hamas în primele etape ale războiului. Israelul controlează în prezent aproximativ 75% din Fâșia Gaza.

Conform Reuters, o întâlnire a cabinetului de securitate de duminică seara a inclus schimburi de replici aprinse între Netanyahu și miniștrii săi, care doresc să continue ofensiva din Gaza, și șeful forțelor armate Eyal Zamir, care i-a îndemnat pe politicieni să ajungă la un acord de încetare a focului.

Zamir a spus că ofensiva va pune în pericol persoanele ținute ostatici de Hamas și va pune o presiune suplimentară asupra forțelor armate deja suprasolicitate, potrivit a patru miniștri și doi oficiali militari prezenți la întâlnire.

Acest lucru vine după alte schimburi de replici între Zamir și cabinetul lui Netanyahu.

O parte dintre rezerviști sunt nemulțumiți de planurile Guvernului

Pe 20 august Netanyahu a declarat că a dat instrucțiuni pentru accelerarea calendarului de ocupare a orașului Gaza, dar a doua zi Armata a avertizat că ostaticii sunt în pericol și că are nevoie de două luni până să poată începe campania, potrivit unei surse din cercul lui Netanyahu și unui oficial din domeniul apărării.

Principalul motiv invocate de Armată a fost că era nevoie de mai mult timp pentru eforturile umanitare. Dar sondajele au arătat că o parte dintre rezerviști sunt nemulțumiți de planurile cabinetului, unii dintre ei acuzând în mod deschis Guvernul că nu are o strategie coerentă, un plan postbelic pentru Gaza sau parametri clari pentru victorie.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

O importantă asociație mondială susține că acțiunile Israelului în Gaza îndeplinesc criteriile pentru a fi declarate genocid

Trump le propune 5.000 de dolari palestinienilor pentru a părăsi teritoriul/ SUA ar putea conduce Fâșia GAZA pe o perioadă de zece ani

Citește și

POLITICĂ Președintele Consiliului European, primit la Cotroceni de Nicușor Dan
18:37
Președintele Consiliului European, primit la Cotroceni de Nicușor Dan
EXTERNE Omenirea comemorează 80 ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial într-o atmosferă tensionată la nivel global
18:34
Omenirea comemorează 80 ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial într-o atmosferă tensionată la nivel global
EXTERNE După o călătorie cu trenul blindat, Kim Jong Un a sosit la BEIJING, însoțit de fiica sa, „cel mai probabil” succesor al său
18:23
După o călătorie cu trenul blindat, Kim Jong Un a sosit la BEIJING, însoțit de fiica sa, „cel mai probabil” succesor al său
EXTERNE Rusia a semnat un nou contract cu China pentru livrarea de GAZE naturale. Moscova și Beijingul vor construi și un nou gazoduct
17:14
Rusia a semnat un nou contract cu China pentru livrarea de GAZE naturale. Moscova și Beijingul vor construi și un nou gazoduct
EXTERNE Zelenski se va întâlni joi la Paris, cu președintele Comisiei Europene, cu secretarul general NATO și cu liderii Germaniei, Franței și Marii Britanii
16:58
Zelenski se va întâlni joi la Paris, cu președintele Comisiei Europene, cu secretarul general NATO și cu liderii Germaniei, Franței și Marii Britanii
EXTERNE Singurul aliat european al lui Putin sparge BLOCADA de la Beijing. Politicianul va avea o întrevedere și cu Zelenski
16:32
Singurul aliat european al lui Putin sparge BLOCADA de la Beijing. Politicianul va avea o întrevedere și cu Zelenski
Mediafax
Vești proaste pentru românii din diaspora! MAE vrea reintroducerea unor taxe
Digi24
Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu
Cancan.ro
Despărțire-ȘOC în showbizul din România! Și-au spus ADIO înainte de nuntă
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Culisele ședinței de trei ore dintre Nicușor Dan și liderii Coaliției. Testul de matematică la care a fost supus Bolojan de către președinte
Mediafax
Vacanță la mare cu doar 53 de lei/noapte. Staţiunile cu cele mai mici preţuri
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Wowbiz
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE
Cancan.ro
Caraghios: Mircea Badea a stat încordat ore în șir la piscină și... Adina Halas, spartă de celulită🤦‍♂
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara care şi-au pierdut băieţelul
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Tânărul dat dispărut pe 11 august, după ce a aterizat cu o cursă Londra-Chișinău, a fost găsit mort într-o pădure. Anatolie avea doar 32 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Sute de obiecte misterioase tocmai au fost găsite în Univers
Capital.ro
Anunț despre pensii. Premierul Ilie Bolojan vine cu clarificări: Este o măsură de echilibru și de normalitate
Evz.ro
Avertizare Meteo. Val de căldură la început de septembrie. Cod galben în sud, furtuni la munte și în vest
A1
Ce i-a dezvăluit Mattia lui Marian despre interacțiunea cu Bianca. Mărturisirea nedifuzată la TV: "Deci v-ați sărutat?"
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci pe 8 septembrie 2025: „Nu cred că vor fi şcolile goale. Doamne, fereşte! Ar trebui să fie cazuri extrem de rare”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Peștele „extraterestru” cu cap transparent și ochi verzi care pândește în adâncurile oceanului
VIDEO Incendiu în zona ansambului rezidențial Doi Cocoși, din Capitală, deținut de familia lui Cristi Borcea
18:22
Incendiu în zona ansambului rezidențial Doi Cocoși, din Capitală, deținut de familia lui Cristi Borcea
EMISIUNI Robert Turcescu: „Amenințarea cu DEMISIA lui Bolojan e doar o exagerare. Dacă pleacă Bolojan, dispare și România?”
18:21
Robert Turcescu: „Amenințarea cu DEMISIA lui Bolojan e doar o exagerare. Dacă pleacă Bolojan, dispare și România?”
VIDEO Ilie Bolojan, campionul dublei măsuri. Robert Turcescu: „E premierul unei bule” VIDEO
18:14
Ilie Bolojan, campionul dublei măsuri. Robert Turcescu: „E premierul unei bule” VIDEO
EMISIUNI Reformele lui Bolojan, un CHIN inutil. Robert Turcescu: „Tăierile au o limită și impozitările crescute vor duce la creșterea evaziunii fiscale”
17:49
Reformele lui Bolojan, un CHIN inutil. Robert Turcescu: „Tăierile au o limită și impozitările crescute vor duce la creșterea evaziunii fiscale”
VIDEO Lider PSD contestă cifrele lui Bolojan din administrația locală: „N-ai cum să faci o operație fină cu TOPORUL. Îți trebuie bisturiu”
17:43
Lider PSD contestă cifrele lui Bolojan din administrația locală: „N-ai cum să faci o operație fină cu TOPORUL. Îți trebuie bisturiu”
VIDEO Robert Turcescu: „Nicușor Dan trăiește în lumea lui. Are un DISCONFORT total când trebuie să-și facă atribuțiile”
17:40
Robert Turcescu: „Nicușor Dan trăiește în lumea lui. Are un DISCONFORT total când trebuie să-și facă atribuțiile”