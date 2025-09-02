Zeci de mii de rezerviști israelieni au început să se prezinte la unități, înaintea unei noi OFENSIVE în Gaza

Zeci de mii de rezerviști israelieni au început să se prezinte la unități marți, înaintea unei noi ofensive în Gaza, o ofensivă pe care premierul Benjamin Netanyahu vrea să o accelereze, în ciuda avertismentelor din partea unor militari de rang înalt.

Postul de radio al Armatei israeliene a anunțat că aproximativ 40.000 de rezerviști se vor prezenta marți la unități pentru ofensiva din Gaza.

Armata a declarat că se pregătește din punct de vedere al logisticii pentru sosirea rezerviștilor, înainte de ofensivă.

Șeful forțelor armate i-a îndemnat pe politicieni să ajungă la un acord de încetare a focului

Luna trecută, cabinetul de securitate al Israelului, prezidat de Netanyahu, a aprobat un plan de extindere a campaniei în Gaza cu scopul de a cuceri orașul Gaza, unde forțele israeliene au purtat un război urban feroce cu Hamas în primele etape ale războiului. Israelul controlează în prezent aproximativ 75% din Fâșia Gaza.

Conform Reuters, o întâlnire a cabinetului de securitate de duminică seara a inclus schimburi de replici aprinse între Netanyahu și miniștrii săi, care doresc să continue ofensiva din Gaza, și șeful forțelor armate Eyal Zamir, care i-a îndemnat pe politicieni să ajungă la un acord de încetare a focului.

Zamir a spus că ofensiva va pune în pericol persoanele ținute ostatici de Hamas și va pune o presiune suplimentară asupra forțelor armate deja suprasolicitate, potrivit a patru miniștri și doi oficiali militari prezenți la întâlnire.

Acest lucru vine după alte schimburi de replici între Zamir și cabinetul lui Netanyahu.

O parte dintre rezerviști sunt nemulțumiți de planurile Guvernului

Pe 20 august Netanyahu a declarat că a dat instrucțiuni pentru accelerarea calendarului de ocupare a orașului Gaza, dar a doua zi Armata a avertizat că ostaticii sunt în pericol și că are nevoie de două luni până să poată începe campania, potrivit unei surse din cercul lui Netanyahu și unui oficial din domeniul apărării.

Principalul motiv invocate de Armată a fost că era nevoie de mai mult timp pentru eforturile umanitare. Dar sondajele au arătat că o parte dintre rezerviști sunt nemulțumiți de planurile cabinetului, unii dintre ei acuzând în mod deschis Guvernul că nu are o strategie coerentă, un plan postbelic pentru Gaza sau parametri clari pentru victorie.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

O importantă asociație mondială susține că acțiunile Israelului în Gaza îndeplinesc criteriile pentru a fi declarate genocid