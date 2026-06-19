Zelenski: „Putin se teme. Nu va exista nici o victorie”. Liderul de la Kiev susține că președintele rus „va rămâne la Kremlin până la moartea sa”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat un nou atac la adresa liderului de la Kremlin, afirmând că Vladimir Putin se teme de întoarcerea soldaților ruși de pe front și că nu poate încheia războiul împotriva Ucrainei cu o victorie.

Zelenski: „Putin se teme. Nu va exista nici o victorie”

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Zelenski a susținut că Putin este conștient că obiectivele sale nu pot fi atinse și că tocmai de aceea evită încheierea conflictului fără garanții care să îi permită să reia ostilitățile în viitor.

„Nu există nicio îndoială că Putin se teme de întoarcerea armatei sale acasă. De aceea îi este atât de frică de sfârșitul războiului fără victorie. Și nu va exista nicio victorie. Îi este frică fizic de propria armată. De aceea, dacă nu există un armistițiu susținut de garanții de securitate specifice, se va întoarce la război. Și de data aceasta, alții ar putea fi cei atacați.

Astăzi, Ucraina este de facto a doua armată a NATO – una care nu este inferioară celei de-a doua armate din lume. Și de aceea NATO are nevoie de noi – în special de noi – de jure. Acesta este deja un fapt recunoscut de toți liderii”, a declarat președintele ucrainean pe X.

Liderul ucrainean a susținut că Vladimir Putin nu intenționează să renunțe la putere și că obiectivul său strategic rămâne refacerea influenței fostei Uniuni Sovietice.

„Putin va rămâne la Kremlin până la moartea sa și are un singur scop: restaurarea Uniunii Sovietice. Fără Ucraina, acest lucru este imposibil și de aceea lucrurile sunt atât de dificile pentru noi”, a afirmat liderul de la Kiev.