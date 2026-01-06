În dimineața zilei de 4 ianuarie 2026, o imagine open-source a ridicat semne de întrebare în legătură cu misterioasa dronă stealth americană RQ-170 Sentinel. Momentul aterizării la o bază din Puerto Rico a coincis cu misiunea de capturare a președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, și cu atacurile „chirugicale” ale forțelor americane.

dovezi certe Totuși, nu există, încă,că drona stealth RQ-170 Sentinel a fost utilizată de SUA în timpul acestei opera țiuni speciale, dar specialiștii militari au identificat-o pe baza structurii și configurației sale distinctive.

Potrivit unei analize publicate de Army Recognition nu a comentat oficial , deși Departamentul de Război al SUAprezența dronei RQ-170 Sentinel în zon ă, profilul de zbor, forma și absența semnăturii acustice sau radar indică folosirea acestei „aripi zbur ătoare” în jurul c ăreia planează, de mai mult timp, misterul.

„Rolul său în această operațiune sugerează un nou prag operațional pentru o dronă din inventarul Forțelor Aeriene ale SUA care, cel puțin până acum, rămâne – în mare parte – indescifrabilă”, arată Army Recognition.

Designul fuselajului , inspirat parțial de bombardierul stealth B-2 Spirit

Potrivit ArmyRecognition, drona stealt RQ-170 Sentinel este o aeronavă subsonică, fără pilot, cu motor cu reacție, concepută special pentru operațiuni ISR ​​(Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) în medii conflictuale.

Fuselajul s ău fără coadă, tip „arip ă zburătoare”, are o anvergură estimată la aproximativ 20 de metri și o lungime de aproximativ 12 metri.

Designul fuselajului , inspirat parțial de bombardierul stealth B-2 Spirit, minimizează secțiunea transversală radar din mai multe unghiuri.

„Structura sa integrează probabil materiale avansate de absorbție a radarului (RAM) și prezintă panouri aliniate la margini, senzori montați încastrați și conducte de admisie a motorului ecranate pentru a suprima atât semnăturile radar, cât și cele în infraroșu”, notează Army Recognition.

Una dintre caracteristicile tehnice definitorii ale acestei drone stealth este dependența sa de senzori de colectare pasivă.

Spre deosebire de aeronavele de recunoaștere convenționale care pot emite semnale radar sau de comunicații, RQ-170 funcționează în modul de control total al emisiilor sau EMCON.

Acest lucru îi permite dronei stealth RQ-170 Sentinel să colecteze informații de semnal (SIGINT) și informații electronice (ELINT) fără a-și dezvălui propria poziție. De asemenea, se crede că este echipată cu un radar cu apertură sintetică (SAR) care generează imagini de înaltă rezoluție prin stratul de nori, frunziș sau întuneric.

D rona stealth a evitat sistemele radar venezuelene

Pe lângă ELINT și SAR, aeronava integrează probabil o turelă electro-optică/infraroșu (EO/IR) stabilizată care găzduiește mai multe camere cu spectru vizibil și termice. Acești senzori permit transmiterea de conținut video în timp real, în mișcare completă (FMV), către centrul de control al misiunii prin intermediul unei legături de comunicații prin satelit securizate.

Deși nu este înarmată, drona stealt RQ-170 Sentinel este construită pentru a oferi informații de țintire platformelor de atac de precizie și echipelor de operațiuni speciale în medii cu amenințări ridicate.

În Venezuela, drona stealth Sentinel RQ-170 a servit , probabil , drept principal nod ISR – atât pentru atacurile cu rachete de croazier ă lansate între 2 și 4 ianuarie, c ât și pentru misiunea de operațiuni speciale din 3 ianuarie care a dus la capturarea președintelui Nicol ás Maduro.

Plan â nd la altitudini de peste 15.000 de metri, drona stealth a evitat sistemele radar venezuelene, cartografiind în permanen ță pozițiile defensive, amplasamentele SAM, concentrările de trupe și emițătoarele electronice.

Acest nivel de acoperire ISR persistentă și nedetectată ar fi fost imposibil pentru platformele cu echipaj uman sau dronele convenționale.

„Sistemele S-125 (cod NATO – SA-3 Goa) tradiționale ale Venezuelei și lansatoarele Pechora-2M modernizate sunt optimizate pentru amenințări la altitudini medii și nu au capacitățile de fuziune a senzorilor pentru a detecta aeronavele stealth care operează la altitudini extreme. Capacitatea Sentinel de a rămâne în teatrul de operațiuni pentru perioade lungi de timp, combinată cu profilul său observabil scăzut, a oferit SUA o dominație situațională incontestabilă”, mai notează Army Recognition.

„ Battlefield Airborne Communications Node ”

În faza de operațiuni speciale, RQ-170 a asigurat aproape cu siguranță supravegherea inserării și retragerii Forțelor de Operațiuni Speciale ale SUA.

Setul său de senzori ar fi permis urmărirea în timp real a forțelor prietene, a mișcărilor ostile și a potențialelor puncte de ambuscadă. Această capacitate este deosebit de importantă în terenul urban, unde linia de vizibilitate și interferențele radio pot limita sever conștientizarea forțelor terestre.

Potrivit analiștilor din domeniul apărării, această operațiune dezvăluie evoluția doctrinară a dronei RQ-170 de la un element de supraveghere strategică la un instrument tactic direct.

Deși s-a speculat că drona ar putea opera deasupra Iranului, Pakistanului și Coreei de Nord, utilizarea sa în Venezuela reflect ă o tranziție către sprijin în timp real pentru comenzile opera ționale comune și unitățile de misiuni speciale.

Drona nu s-a limitat doar la observarea evenimentelor. A modelat mediul, a facilitat luarea deciziilor și a redus riscul operațional pentru misiuni de mare valoare în condi ții volatile din punct de vedere politic.

O altă caracteristică adesea trecută cu vederea a RQ-170 este capacitatea sa de a servi drept nod de legătură în arhitectura ISR aeriană americană mai largă. Datorită capacității sale de ascundere și de legătură de date securizată, acesta poate transmite date de la senzori în timp real către platforme de comandă aeriene precum E-11 BACN (Battlefield Airborne Communications Node) sau către comandanții de misiuni de la sol, permițând direcționarea distribuită chiar și în medii de comunicații contestate.

Doar o singură fotografie autorizată de guvern a fost publicată

În ciuda importanței sale crescânde, drona stealth Sentinel rămâne învăluită în mister. Documentația oficială a Forțelor Aeriene ale SUA face referire, rareori, la aeronavă.

Datele de achiziții sunt îngropate în aloc ări bugetare „ negre”.

Nu există manuale tehnice publicate, iar locațiile de bază ale platformei nu sunt incluse în sistemele publice de urm ărire a zborurilor.

Chiar și imaginile oficiale ale RQ-170 Sentinel sunt rare.

Doar o singură fotografie autorizată de guvern a fost publicată din momentul î n care a eronava a fost dezv ăluită, pentru prima dată, de mass-media iraniană – în 2011 -, în urma pierderii unei unit ăți în timpul unei misiuni de recunoa ștere.

Ceea ce face ca această desfășurare venezueleană să fie deosebit de semnificativă nu este doar prezența rachetei Sentinel, ci și modul în care a fost utilizată.

Aceasta nu a fost o misiune ISR pasivă în timp de pace.

A fost o misiune de modelare activ ă într -un spa țiu de luptă privat, în sprijin direct al atacurilor cinetice și al operațiunilor forțelor speciale.

Este cel mai clar semn de p ân ă acum că Forțele Aeriene ale SUA sunt pregătite să integreze drone stealth în opera țiuni comune rapide, unde superioritatea senzorilor este la fel de decisivă ca puterea de foc.

„Pe măsură ce zonele de conflict moderne devin din ce în ce mai definite de războiul electronic, mediile GPS private și apărarea aeriană aproape egală, combinația de stealth, rezistență și colectare pasivă a semnalelor RQ-170 ale Forțelor Aeriene ale SUA îl face un instrument indispensabil pentru operațiunile din fazele incipiente. Fie că pregătește câmpul de luptă pentru atacuri cu rachete de croazieră sau monitorizează în tăcere mișcările finale ale unei ținte importante, Sentinel se află acum în fruntea războaielor silențioase ale Americii”, se mai menționeză în analiza publicată de Army Recognition.

RECOMANDAREA AUTORULUI: