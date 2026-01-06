În dimineața zilei de 4 ianuarie 2026, o imagine open-source a ridicat semne de întrebare în legătură cu misterioasa dronă stealth americană RQ-170 Sentinel. Momentul aterizării la o bază din Puerto Rico a coincis cu misiunea de capturare a președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, și cu atacurile „chirugicale” ale forțelor americane.
„Rolul său în această operațiune sugerează un nou prag operațional pentru o dronă din inventarul Forțelor Aeriene ale SUA care, cel puțin până acum, rămâne – în mare parte – indescifrabilă”, arată Army Recognition.
Potrivit ArmyRecognition, drona stealt RQ-170 Sentinel este o aeronavă subsonică, fără pilot, cu motor cu reacție, concepută special pentru operațiuni ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) în medii conflictuale.
„Structura sa integrează probabil materiale avansate de absorbție a radarului (RAM) și prezintă panouri aliniate la margini, senzori montați încastrați și conducte de admisie a motorului ecranate pentru a suprima atât semnăturile radar, cât și cele în infraroșu”, notează Army Recognition.
Acest lucru îi permite dronei stealth RQ-170 Sentinel să colecteze informații de semnal (SIGINT) și informații electronice (ELINT) fără a-și dezvălui propria poziție. De asemenea, se crede că este echipată cu un radar cu apertură sintetică (SAR) care generează imagini de înaltă rezoluție prin stratul de nori, frunziș sau întuneric.
Pe lângă ELINT și SAR, aeronava integrează probabil o turelă electro-optică/infraroșu (EO/IR) stabilizată care găzduiește mai multe camere cu spectru vizibil și termice. Acești senzori permit transmiterea de conținut video în timp real, în mișcare completă (FMV), către centrul de control al misiunii prin intermediul unei legături de comunicații prin satelit securizate.
Deși nu este înarmată, drona stealt RQ-170 Sentinel este construită pentru a oferi informații de țintire platformelor de atac de precizie și echipelor de operațiuni speciale în medii cu amenințări ridicate.
Acest nivel de acoperire ISR persistentă și nedetectată ar fi fost imposibil pentru platformele cu echipaj uman sau dronele convenționale.
„Sistemele S-125 (cod NATO – SA-3 Goa) tradiționale ale Venezuelei și lansatoarele Pechora-2M modernizate sunt optimizate pentru amenințări la altitudini medii și nu au capacitățile de fuziune a senzorilor pentru a detecta aeronavele stealth care operează la altitudini extreme. Capacitatea Sentinel de a rămâne în teatrul de operațiuni pentru perioade lungi de timp, combinată cu profilul său observabil scăzut, a oferit SUA o dominație situațională incontestabilă”, mai notează Army Recognition.
În faza de operațiuni speciale, RQ-170 a asigurat aproape cu siguranță supravegherea inserării și retragerii Forțelor de Operațiuni Speciale ale SUA.
Setul său de senzori ar fi permis urmărirea în timp real a forțelor prietene, a mișcărilor ostile și a potențialelor puncte de ambuscadă. Această capacitate este deosebit de importantă în terenul urban, unde linia de vizibilitate și interferențele radio pot limita sever conștientizarea forțelor terestre.
O altă caracteristică adesea trecută cu vederea a RQ-170 este capacitatea sa de a servi drept nod de legătură în arhitectura ISR aeriană americană mai largă. Datorită capacității sale de ascundere și de legătură de date securizată, acesta poate transmite date de la senzori în timp real către platforme de comandă aeriene precum E-11 BACN (Battlefield Airborne Communications Node) sau către comandanții de misiuni de la sol, permițând direcționarea distribuită chiar și în medii de comunicații contestate.
În ciuda importanței sale crescânde, drona stealth Sentinel rămâne învăluită în mister. Documentația oficială a Forțelor Aeriene ale SUA face referire, rareori, la aeronavă.
Ceea ce face ca această desfășurare venezueleană să fie deosebit de semnificativă nu este doar prezența rachetei Sentinel, ci și modul în care a fost utilizată.
„Pe măsură ce zonele de conflict moderne devin din ce în ce mai definite de războiul electronic, mediile GPS private și apărarea aeriană aproape egală, combinația de stealth, rezistență și colectare pasivă a semnalelor RQ-170 ale Forțelor Aeriene ale SUA îl face un instrument indispensabil pentru operațiunile din fazele incipiente. Fie că pregătește câmpul de luptă pentru atacuri cu rachete de croazieră sau monitorizează în tăcere mișcările finale ale unei ținte importante, Sentinel se află acum în fruntea războaielor silențioase ale Americii”, se mai menționeză în analiza publicată de Army Recognition.
