Prima pagină » Știri externe » Războaiele silențioase ale SUA. Drona stealth RQ-170 Sentinel, folosită de forțele americane în operațiunea de capturare a lui Maduro? Aripa zburătoare fără pilot, învăluită în mister

Războaiele silențioase ale SUA. Drona stealth RQ-170 Sentinel, folosită de forțele americane în operațiunea de capturare a lui Maduro? Aripa zburătoare fără pilot, învăluită în mister

Cristian Lisandru
06 ian. 2026, 10:00, Știri externe
Războaiele silențioase ale SUA. Drona stealth RQ-170 Sentinel, folosită de forțele americane în operațiunea de capturare a lui Maduro? Aripa zburătoare fără pilot, învăluită în mister

În dimineața zilei de 4 ianuarie 2026, o imagine open-source a ridicat semne de întrebare în legătură cu misterioasa dronă stealth americană RQ-170 Sentinel. Momentul aterizării la o bază din Puerto Rico a coincis cu misiunea de capturare a președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, și cu atacurile chirugicale” ale forțelor americane.

  • Totuși, nu există, încă, dovezi certedrona stealth RQ-170 Sentinel a fost utilizată de SUA în timpul acestei operațiuni speciale, dar specialiștii militari au identificat-o pe baza structurii și configurației sale distinctive.
  • Potrivit unei analize publicate de Army Recognition, deși Departamentul de Război al SUA nu a comentat oficial prezența dronei RQ-170 Sentinel în zonă, profilul de zbor, forma și absența semnăturii acustice sau radar indică folosirea acestei „aripi zburătoare” în jurul căreia planează, de mai mult timp, misterul.

„Rolul său în această operațiune sugerează un nou prag operațional pentru o dronă din inventarul Forțelor Aeriene ale SUA care, cel puțin până acum, rămâne – în mare parte – indescifrabilă”, arată Army Recognition.

RQ-170 Sentinel | Sursa foto – X via Army Recognition

Designul fuselajului, inspirat parțial de bombardierul stealth B-2 Spirit

Potrivit ArmyRecognition, drona stealt RQ-170 Sentinel este o aeronavă subsonică, fără pilot, cu motor cu reacție, concepută special pentru operațiuni ISR ​​(Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) în medii conflictuale.

  • Fuselajul său fără coadă, tip „aripă zburătoare”, are o anvergură estimată la aproximativ 20 de metri și o lungime de aproximativ 12 metri.
  • Designul fuselajului, inspirat parțial de bombardierul stealth B-2 Spirit, minimizează secțiunea transversală radar din mai multe unghiuri.

Bombardierul stealth B-2 Spirit | Foto – Profimedia Images

Structura sa integrează probabil materiale avansate de absorbție a radarului (RAM) și prezintă panouri aliniate la margini, senzori montați încastrați și conducte de admisie a motorului ecranate pentru a suprima atât semnăturile radar, cât și cele în infraroșu”, notează Army Recognition.

  • Una dintre caracteristicile tehnice definitorii ale acestei drone stealth este dependența sa de senzori de colectare pasivă.
  • Spre deosebire de aeronavele de recunoaștere convenționale care pot emite semnale radar sau de comunicații, RQ-170 funcționează în modul de control total al emisiilor sau EMCON.

Acest lucru îi permite dronei stealth RQ-170 Sentinel  să colecteze informații de semnal (SIGINT) și informații electronice (ELINT) fără a-și dezvălui propria poziție. De asemenea, se crede că este echipată cu un radar cu apertură sintetică (SAR) care generează imagini de înaltă rezoluție prin stratul de nori, frunziș sau întuneric.

Drona stealth a evitat sistemele radar venezuelene

Pe lângă ELINT și SAR, aeronava integrează probabil o turelă electro-optică/infraroșu (EO/IR) stabilizată care găzduiește mai multe camere cu spectru vizibil și termice. Acești senzori permit transmiterea de conținut video în timp real, în mișcare completă (FMV), către centrul de control al misiunii prin intermediul unei legături de comunicații prin satelit securizate.

Deși nu este înarmată, drona stealt RQ-170 Sentinel este construită pentru a oferi informații de țintire platformelor de atac de precizie și echipelor de operațiuni speciale în medii cu amenințări ridicate.

  • În Venezuela, drona stealth Sentinel RQ-170 a servit, probabil, drept principal nod ISRatât pentru atacurile cu rachete de croazieră lansate între 2 și 4 ianuarie, cât și pentru misiunea de operațiuni speciale din 3 ianuarie care a dus la capturarea președintelui Nicolás Maduro.
  • Planând la altitudini de peste 15.000 de metri, drona stealth a evitat sistemele radar venezuelene, cartografiind în permanență pozițiile defensive, amplasamentele SAM, concentrările de trupe și emițătoarele electronice.

Acest nivel de acoperire ISR persistentă și nedetectată ar fi fost imposibil pentru platformele cu echipaj uman sau dronele convenționale.

Sistemele S-125 (cod NATO – SA-3 Goa) tradiționale ale Venezuelei și lansatoarele Pechora-2M modernizate sunt optimizate pentru amenințări la altitudini medii și nu au capacitățile de fuziune a senzorilor pentru a detecta aeronavele stealth care operează la altitudini extreme. Capacitatea Sentinel de a rămâne în teatrul de operațiuni pentru perioade lungi de timp, combinată cu profilul său observabil scăzut, a oferit SUA o dominație situațională incontestabilă”, mai notează Army Recognition.

S-125 (cod NATO – SA-3 Goa), de fabricație rusească | Foto – Profimedia Images

Battlefield Airborne Communications Node

În faza de operațiuni speciale, RQ-170 a asigurat aproape cu siguranță supravegherea inserării și retragerii Forțelor de Operațiuni Speciale ale SUA.

Setul său de senzori ar fi permis urmărirea în timp real a forțelor prietene, a mișcărilor ostile și a potențialelor puncte de ambuscadă. Această capacitate este deosebit de importantă în terenul urban, unde linia de vizibilitate și interferențele radio pot limita sever conștientizarea forțelor terestre.

  • Potrivit analiștilor din domeniul apărării, această operațiune dezvăluie evoluția doctrinară a dronei RQ-170 de la un element de supraveghere strategică la un instrument tactic direct.
  • Deși s-a speculat că drona ar putea opera deasupra Iranului, Pakistanului și Coreei de Nord, utilizarea sa în Venezuela reflectă o tranziție către sprijin în timp real pentru comenzile operaționale comune și unitățile de misiuni speciale.
  • Drona nu s-a limitat doar la observarea evenimentelor. A modelat mediul, a facilitat luarea deciziilor și a redus riscul operațional pentru misiuni de mare valoare în condiții volatile din punct de vedere politic.

O altă caracteristică adesea trecută cu vederea a RQ-170 este capacitatea sa de a servi drept nod de legătură în arhitectura ISR aeriană americană mai largă. Datorită capacității sale de ascundere și de legătură de date securizată, acesta poate transmite date de la senzori în timp real către platforme de comandă aeriene precum E-11 BACN (Battlefield Airborne Communications Node) sau către comandanții de misiuni de la sol, permițând direcționarea distribuită chiar și în medii de comunicații contestate.

Doar o singură fotografie autorizată de guvern a fost publicată

În ciuda importanței sale crescânde, drona stealth Sentinel rămâne învăluită în mister. Documentația oficială a Forțelor Aeriene ale SUA face referire, rareori, la aeronavă.

  • Datele de achiziții sunt îngropate în alocări bugetare negre”.
  • Nu există manuale tehnice publicate, iar locațiile de bază ale platformei nu sunt incluse în sistemele publice de urmărire a zborurilor.
  • Chiar și imaginile oficiale ale RQ-170 Sentinel sunt rare.
  • Doar o singură fotografie autorizată de guvern a fost publicată din momentul în care aeronava a fost dezvăluită, pentru prima dată, de mass-media iraniană – în 2011 -, în urma pierderii unei unități în timpul unei misiuni de recunoaștere.

Ceea ce face ca această desfășurare venezueleană să fie deosebit de semnificativă nu este doar prezența rachetei Sentinel, ci și modul în care a fost utilizată.

  • Aceasta nu a fost o misiune ISR pasivă în timp de pace.
  • A fost o misiune de modelare activă într-un spațiu de luptă privat, în sprijin direct al atacurilor cinetice și al operațiunilor forțelor speciale.
  • Este cel mai clar semn de până acum că Forțele Aeriene ale SUA sunt pregătite să integreze drone stealth în operațiuni comune rapide, unde superioritatea senzorilor este la fel de decisivă ca puterea de foc.

Pe măsură ce zonele de conflict moderne devin din ce în ce mai definite de războiul electronic, mediile GPS private și apărarea aeriană aproape egală, combinația de stealth, rezistență și colectare pasivă a semnalelor RQ-170 ale Forțelor Aeriene ale SUA îl face un instrument indispensabil pentru operațiunile din fazele incipiente. Fie că pregătește câmpul de luptă pentru atacuri cu rachete de croazieră sau monitorizează în tăcere mișcările finale ale unei ținte importante, Sentinel se află acum în fruntea războaielor silențioase ale Americii”, se mai menționeză în analiza publicată de Army Recognition.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 822. Atacuri puternice lansate de Israel asupra Libanului
10:20
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 822. Atacuri puternice lansate de Israel asupra Libanului
LIVE 🚨 Ziua 4, după capturarea lui Maduro: María Corina Machado vrea să se întoarcă în Venezuela „cât mai curând posibil”. Trump anunță că el va conduce
09:56
🚨 Ziua 4, după capturarea lui Maduro: María Corina Machado vrea să se întoarcă în Venezuela „cât mai curând posibil”. Trump anunță că el va conduce
EXTERNE Decăderea lui Maduro de la palat la tribunal. Scene tensionate în sala de judecată la audierea liderului de la Caracas în fața justiției americane
09:25
Decăderea lui Maduro de la palat la tribunal. Scene tensionate în sala de judecată la audierea liderului de la Caracas în fața justiției americane
CONTROVERSĂ Cine este Ivan Tkachev, noul șef al Departamentului de Contrainformații Militare al FSB, și legătura sa cu atotputernicul Igor Sechin, CEO Rosneft
09:00
Cine este Ivan Tkachev, noul șef al Departamentului de Contrainformații Militare al FSB, și legătura sa cu atotputernicul Igor Sechin, CEO Rosneft
EXTERNE Japonia, lovită de un cutremur puternic cu magnitudinea 6.2 grade
07:34
Japonia, lovită de un cutremur puternic cu magnitudinea 6.2 grade
EVENIMENT Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la Palatul Élysée. Garanțiile de securitate, pe agendă
06:00
Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la Palatul Élysée. Garanțiile de securitate, pe agendă
Mediafax
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
Digi24
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu trebuie să se cufunde în haos sau instabilitate”
Cancan.ro
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul: 'Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic'
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Click
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
Digi24
„Iulia, uită-te la expresia idioată a lui Gherasimov”. O rusoaică ironizează conducerea lui Putin într-un apel interceptat de ucraineni
Cancan.ro
Avertisment de iarnă severă în aceste orașe din România, emis de meteorologii Accuweather. Va ninge continuu!
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția Română: „Eeee, mai merg un sezon!” Pățania unui șofer care nu și-a schimbat anvelopele vechi
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Aproximativ 4.400 de sateliți Starlink se pregătesc de o migrație masivă. Decizia luată de SpaceX!
RELIGIE Rugăciune puternică de Bobotează. Îndeplinește cele mai profunde dorințe dacă o rostim
10:49
Rugăciune puternică de Bobotează. Îndeplinește cele mai profunde dorințe dacă o rostim
ACTUALITATE Meserii „indispensabile” dispărute. Centralista, omul sandviș, geamgiul ambulant sau deșteptătorul cu două picioare
10:49
Meserii „indispensabile” dispărute. Centralista, omul sandviș, geamgiul ambulant sau deșteptătorul cu două picioare
Gândul de Vreme Se întorc ninsorile în România. ANM, pentru Gândul, informații de ultimă oră: „Se va depune strat de zăpadă consistent”
10:39
Se întorc ninsorile în România. ANM, pentru Gândul, informații de ultimă oră: „Se va depune strat de zăpadă consistent”
VIDEO Dacia, pe primul loc în Raliul Dakar pentru prima dată în istorie. Premieră absolută pentru Sandriders
10:33
Dacia, pe primul loc în Raliul Dakar pentru prima dată în istorie. Premieră absolută pentru Sandriders
LIVE UPDATE 🚨 Patriarhul Daniel săvârșește Sfințirea Mare a Apei la Catedrala Patriarhală. 10.000 de litri de Agheasmă Mare vor fi distribuiți credincioșilor
10:18
🚨 Patriarhul Daniel săvârșește Sfințirea Mare a Apei la Catedrala Patriarhală. 10.000 de litri de Agheasmă Mare vor fi distribuiți credincioșilor
FINANȚE Supraviețuire, modestie sau bogăție: Ce fel de trai duci în 2026, în funcție de salariul actual și de orașul în care locuiești
10:14
Supraviețuire, modestie sau bogăție: Ce fel de trai duci în 2026, în funcție de salariul actual și de orașul în care locuiești

Cele mai noi