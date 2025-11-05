Prima pagină » Justiție » 14 descinderi în dosarul medicilor FALȘI cu diplome din Moldova. Procurorii au SIGILAT birourile din Ministerul Sănătății

14 descinderi în dosarul medicilor FALȘI cu diplome din Moldova. Procurorii au SIGILAT birourile din Ministerul Sănătății

Ruxandra Radulescu
05 nov. 2025, 08:23, Justiție
14 descinderi în dosarul medicilor FALȘI cu diplome din Moldova. Procurorii au SIGILAT birourile din Ministerul Sănătății
FOTO - Caracter ilustrativ

Procurorii Parchetului General și polițiștii IGPR au făcut 14 percheziții în București și mai multe județe, într-un dosar privind obținerea unor specializări medicale fictive în Republica Moldova. Mai mulți medici sunt suspectați că au depus diplome false pentru recunoașterea titlurilor în România.

UPDATE: Ministrul Alexandru Rogobete, a transmis că procurorii au sigilat birourile percheziționate din sediul Ministerului Sănătății.

„Ancheta este în derulare, nu am informații suplimentare. S-au sigilat birourile din Ministerul Sănătății unde se fac aceste percheziții și sigur că am înaintat și voi înainta parchetului general toate documentele solicitate pentru realizarea închetei.
Dacă se găsesc vinovați cei din Ministerul Sănătății voi fi primul care le va desface contractul de muncă și le va scoate din funcțiile de conducere”, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

El afirmă că „problema cea mai mare este de fapt la recunoașterile de specialitate în afara spațiului european”.

„Pentru că cei care fac rezidență sau stagii de pregătire în țările membre UE sunt verificați într-un registru electronic care funcționează la nivelul UE și unde noi putem verifica toate stagiile, dar și diplomele sau certificatele emise de aceștia. Problema este atunci când vin documente, dosare de recunoscut din afara spațiului și unde, din păcate, nu există în momentul de față elemente administrative așa cum avem pentru cei din UE de a verifica corectitudinea și valabilitatea acestor documente”, potrivit lui Rogobete.

Procurorii Parchetului General și polițiștii IGPR au făcut 14 percheziții în București și mai multe județe, într-un dosar privind obținerea unor specializări medicale fictive în Republica Moldova. Cercetările vizează un grup de medici suspectați că au obținut în mod fraudulos recunoașterea în România a unor titluri de medic specialist, prezentând diplome emise de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău. Printre specializările vizate se numără medicina de urgență, ortodonția, chirurgia plastică, estetica, imagistica medicală, chirurgia dento-alveolară și parodontologia.

Potrivit anchetatorilor, există indicii că studiile de rezidențiat declarate nu au avut loc în realitate, deși acestea presupuneau prezența fizică obligatorie la bazele clinice universitare din Republica Moldova. În timpul așa-ziselor cursuri, medicii ar fi lucrat cu normă întreagă în România.

Știre inițială:

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, împreună cu ofițeri ai Direcţiei de Investigații Criminale din IGPR, au efectuat miercuri 14 percheziții domiciliare la sediul unei instituții publice și la locuințele unor persoane fizice din București și mai multe județe.

Cercetările vizează un grup de medici suspectați că au obținut în mod fraudulos recunoașterea în România a unor titluri de medic specialist, prezentând diplome emise de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău. Printre specializările vizate se numără medicina de urgență, ortodonția, chirurgia plastică, estetica, imagistica medicală, chirurgia dento-alveolară și parodontologia.

Potrivit anchetatorilor, există indicii că studiile de rezidențiat declarate nu au avut loc în realitate, deși acestea presupuneau prezența fizică obligatorie la bazele clinice universitare din Republica Moldova. În timpul așa-ziselor cursuri, medicii ar fi lucrat cu normă întreagă în România.

Dosarul este instrumentat pentru infracțiunile de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii. În cauză au fost emise 12 mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate la sediul Parchetului General.

Foto: Facebook

Recomandarea autorului:

Citește și

JUSTIȚIE CCR amână decizia pe sesizările AUR și ÎCCJ de neconstituționalitate privind modul de plată a pensiilor private
10:34
CCR amână decizia pe sesizările AUR și ÎCCJ de neconstituționalitate privind modul de plată a pensiilor private
ULTIMA ORĂ Primarul din comuna Fizeşu- Gherlii, judeţul Cluj, a fost REȚINUT pentru delapidare. Ce acuzații i se aduc edilului aflat la cel de-al treilea mandat
09:16
Primarul din comuna Fizeşu- Gherlii, judeţul Cluj, a fost REȚINUT pentru delapidare. Ce acuzații i se aduc edilului aflat la cel de-al treilea mandat
UPDATE Unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă, implicat într-un nou dosar penal. PERCHEZIȚII pentru trafic de influență, șantaj și mită
08:49
Unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă, implicat într-un nou dosar penal. PERCHEZIȚII pentru trafic de influență, șantaj și mită
A fost ELIBERAT șoferul din Mangalia care, în luna martie, a produs un accident mortal în fața hotelului Malibu din Mamaia
18:45
A fost ELIBERAT șoferul din Mangalia care, în luna martie, a produs un accident mortal în fața hotelului Malibu din Mamaia
ULTIMA ORĂ Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu au fost eliberați în urma unei decizii a instanței supreme. De ce rămâne Darius Vâlcov în închisoare
17:05
Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu au fost eliberați în urma unei decizii a instanței supreme. De ce rămâne Darius Vâlcov în închisoare
NEWS ALERT A doua zi a Operațiunii Jupiter 4. Prejudicii de MILIOANE de lei și acuzații de camătă, delapidare, violarea vieții private
07:49, 04 Nov 2025
A doua zi a Operațiunii Jupiter 4. Prejudicii de MILIOANE de lei și acuzații de camătă, delapidare, violarea vieții private
Mediafax
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
Digi24
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani
Cancan.ro
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După '40 de întrebări', acțiunea s-a mutat la...
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani”
Mediafax
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un profesor de la Universitatea Sapientia din Transilvania
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
Cancan.ro
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit secretul care ar putea proteja creierul de Alzheimer