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Cât costă, „la negru”, promovarea unui examen de ofițer militar. Un bărbat este anchetat de DNA pentru trafic de influență

Ruxandra Radulescu
Cât costă,
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Un bărbat este acuzat de Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) de trafic de influență, după ce ar fi primit sume de bani, cu promisiunea că poate interveni pe lângă persoane cu funcții importante din Armată. Potrivit datelor din dosar, acesta ar fi pretins sume de bani pentru mutarea unui militar la altă unitate, dar și pentru promovarea unui examen, fără participarea la selecție, sau la cursuri.

Anchetatorii susțin că în perioada aprilie-mai 2026, acesta ar fi primit 13.000 de lei de la o persoană, în scopul influențării membrilor comisiei, care urmau să analizeze cererea de mutare a acestuia de la o Unitate Militară din Caracal la una din județul Tulcea.

Inculpatul ar mai fi solicitat și primit de la aceeași persoană suma de 7.000 de lei, cu mențiunea că acești bani ar fi fost necesari pentru achitarea meselor membrilor comisiei.

„Tot în cursul lunii mai 2026, inculpatul B.R.B. ar fi pretins şi primit de la aceeaşi persoană suma totală de 160.000 de lei, în două tranşe, lăsând-o să creadă că are influenţă asupra unui general din armată şi asupra comandantului Şcolii de instruire pentru logistică ‘General-maior Constantin Constantiniu’, influenţă pe care ar fi urmat să o exercite pentru a-i asigura promovarea examenului de trecere în corpul ofiţerilor militari, fără participarea efectivă la procedura de selecţie şi la cursuri”, menționează procurorii.

160.000 de lei pentru promovarea unui examen de trecere în corpul ofițerilor militari

De asemenea, în luna mai, bărbatul ar fi primit 160.000 de lei în două tranșe, pentru a facilita promovarea unui examen de trecere în corpul ofițerilor militari.

Inculpatul chiar ar fi susținut că ar avea strânse legături cu un general din Armată și cu un comandant al Școlii de Instruire pentru Logistică „General-maior Constantin Constantiniu”.

Acesta ar fi promis victimelor că și-ar fi utilizat aceste presupuse conexiuni pentru obținerea rezultatului dorit, fără parcurgerea efectivă a procedurii de selecție și a cursurilor.

15.000 de euro pentru angajarea la Ambulanța Olt

Inculpatul ar mai fi pretins și primit în 2021 suma de 15.000 de euro de la două persoane, tată și fiu, pentru angajarea unuia dintre cei doi ca șofer la Serviciul Județean de Ambulanță Olt, prin manifestarea influenței la nivelul unor persoane publice

Bărbatul se află sub control judiciar pentru 60 de zile

Procurorii DNA au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru trei infracțiuni de trafic de influență și luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând de joi, 8 octombrie 2026. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.

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