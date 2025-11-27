Prima pagină » Justiție » Instanța din Grecia a refuzat extrădarea lui Sorin Oprescu în România. Decizia poate fi contestată

Instanța din Grecia a refuzat extrădarea lui Sorin Oprescu în România. Decizia poate fi contestată

Ruxandra Radulescu
27 nov. 2025, 15:45, Justiție
Instanța din Grecia a refuzat extrădarea lui Sorin Oprescu în România. Decizia poate fi contestată
Instanța din Grecia a refuzat extrădarea lui Sorin Oprescu în România. Decizia poate fi contestată

Magistrații Curții de Apel din Salonic au refuzat extrădarea lui Sorin Oprescu în România. Fostul edil nu a fost prezent în sală la pronunțarea deciziei, deoarece ar fi fost internat în spital, potrivit Antena 3. 

Sorin Oprescu a invocat, anterior, că este bolnav și că penitenciarele din România nu îndeplinesc condițiile necesare. Decizia poate fi contestată de procuror.

Oprescu se află, în prezent, sub control judiciar și nu are voie să părăsească Grecia și trebuie să se prezinte periodic la poliție.

Este a doua oară când autoritățile române încearcă să-l aducă în țară pe Sorin Oprescu. Oprescu are de executat o condamnare de 10 ani și 8 luni pentru fapte de corupție. Anchetatorii români au stabilit că el a primit o mită de 25.000 de euro de la fostul director al Administrației Penitenciarelor.

Condamnarea definitivă a fost pronunțată în mai 2022, însă Sorin Oprescu a fugit din țară înainte de pronunțare și s-a stabilit în Grecia. Recent, el a făcut contestație în anulare și a obținut reducerea pedepsei cu un an.

El a fost prins pentru prima dată în același an, însă justiția din Grecia a refuzat extrădarea lui, pe motiv că în România condițiile din penitenciare nu sunt corespunzătoare.

Foto: Mediafax

