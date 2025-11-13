Prima pagină » Justiție » DNA a trimis în judecată un fost cadru MApN pentru trafic de influență. Inculpatul e vizat într-un dosar instrumentat de Laura Codruța Kovesi

DNA a trimis în judecată un fost cadru MApN pentru trafic de influență. Inculpatul e vizat într-un dosar instrumentat de Laura Codruța Kovesi

Ruxandra Radulescu
13 nov. 2025, 15:47, Justiție
DNA a trimis în judecată un fost cadru MApN pentru trafic de influență. Inculpatul e vizat într-un dosar instrumentat de Laura Codruța Kovesi
DNA a trimis în judecată un fost cadru MApN, pentru trafic de influență. Inculpatul e vizat într-un dosar instrumentat de Laura Codruța Kovesi

Un om de afaceri, fost cadru militar în Ministerul Apărării Naționale, a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), într-un dosar instrumentat de Parchetul European. Acesta este acuzat că a pretins suma de 180.000 de euro pentru a-i determina pe judecătorii Tribunalului București să pronunțe o soluție favorabilă în dosarul în care un alt afacerist a fost trimis în judecată de EPPO. 

Procurorii DNA l-au trimis în judecată pentru trafic de influență pe fostul cadrul militar, aflat, în prezent, în arest la domiciliu. Inculpatul ar fi Mihai Cristinel Militaru, iar dosarul vizează afaceri din Portul Constanța, transmite știripesurse.ro.

Mihai Cristinel Militaru este acuzat că în zilele de 29 august 2025 și 4 septembrie 2025, a cerut suma totală de 180.000 de euro unei persoane, martor în dosar. Acesta a promis că își va exercita presupusa influență asupra judecătorilor din cadrul Tribunalului București, pentru a-i determina pe aceștia să pronunțe o soluție de restituire a cauzei la procuror, în cadrul procedurii de cameră preliminară, privind un dosar penal în care respectivul om de afaceri a fost trimis în judecată de Parchetul European – EPPO.

Cadrul militar, prins în flagrant în timp ce primea mită

Procurorii au organizat un flagrant, la data de 10 septembrie 2025, când Mihai Cristinel Militaru s-a întâlnit cu un intermediar al afaceristului,în complexul turistic din Delta Dunării, pentru a i se înmâna suma de 60.000 de euro.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Tulcea, cu propunerea de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.

FOTO: Mediafax/Facebook

Recomandarea autorului:

Citește și

ANALIZĂ De ce a ajuns Italia „raiul PENALILOR”. Mulți condamnați celebri ai României duc o viață de huzur în țara condusă de Meloni
07:00
De ce a ajuns Italia „raiul PENALILOR”. Mulți condamnați celebri ai României duc o viață de huzur în țara condusă de Meloni
ULTIMA ORĂ Primarul din Zănești, reținut de DNA. Ce acuzații îi sunt aduse edilului. Filip Ioan va fi prezentat Tribunalului Bacău, cu propunere de arestare
20:15
Primarul din Zănești, reținut de DNA. Ce acuzații îi sunt aduse edilului. Filip Ioan va fi prezentat Tribunalului Bacău, cu propunere de arestare
JUSTIȚIE Percheziții DNA la instituția condusă de Emil Boc. Angajați ai Primăriei, ridicați de procurori de acasă
10:54, 12 Nov 2025
Percheziții DNA la instituția condusă de Emil Boc. Angajați ai Primăriei, ridicați de procurori de acasă
JUSTIȚIE Curtea Constituțională a amânat până pe 25 noiembrie decizia pe pensiile private
09:10, 12 Nov 2025
Curtea Constituțională a amânat până pe 25 noiembrie decizia pe pensiile private
EXCLUSIV În „România Onestă” a lui N. Dan & I. Bolojan, principiile funcționării statului s-au relativizat. Când susținătorii lor au probleme, Justiția nu mai este independentă și nici imparțială, conflictul de interese „nu se pune”, iar lupta cu pensiile „nesimțite” se duce „doar când și cum vrem noi” și numai cu „oamenii noștri”, de la USR
07:00, 12 Nov 2025
În „România Onestă” a lui N. Dan & I. Bolojan, principiile funcționării statului s-au relativizat. Când susținătorii lor au probleme, Justiția nu mai este independentă și nici imparțială, conflictul de interese „nu se pune”, iar lupta cu pensiile „nesimțite” se duce „doar când și cum vrem noi” și numai cu „oamenii noștri”, de la USR
EXCLUSIV Adevăratul motiv pentru care Dani Mocanu și fratele lui au fost prinși în mai puțin de o săptămână. Ce ar fi omis să spună public polițiștii italieni
05:00, 12 Nov 2025
Adevăratul motiv pentru care Dani Mocanu și fratele lui au fost prinși în mai puțin de o săptămână. Ce ar fi omis să spună public polițiștii italieni
Mediafax
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Cancan.ro
Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai + posibilul motiv al crimei
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Cât plătești pe porc și cât rămâne după tăiere. Adevărul despre greutatea în viu și cea netă
Mediafax
Câți români din mediul rural ar vota cu AUR și PSD, dacă duminica viitoare ar fi alegeri (Barometru)
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Cancan.ro
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Charlie Dunn, „Michelangelo al cizmelor de cowboy”
POLITICĂ Dosarul lui Liviu Dragnea cu vizita la Trump, clasat de DNA: „Fapta nu există”
15:59
Dosarul lui Liviu Dragnea cu vizita la Trump, clasat de DNA: „Fapta nu există”
VIDEO Motivul pentru care în unele magazine din România se găsesc tot mai puține OUĂ. Care sunt explicațiile fermierilor
15:46
Motivul pentru care în unele magazine din România se găsesc tot mai puține OUĂ. Care sunt explicațiile fermierilor
POLITICĂ Sorin Grindeanu: „România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”
15:36
Sorin Grindeanu: „România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”
CONTROVERSĂ Solidaritatea în fața Rusiei este pusă la încercare: Norvegia nu își pune Fondul Suveran la bătaie pentru a garanta folosirea fondurilor rusești înghețate ca ajutor pentru Ucraina. Anunțul fostului șef NATO Jens Stoltenberg
15:27
Solidaritatea în fața Rusiei este pusă la încercare: Norvegia nu își pune Fondul Suveran la bătaie pentru a garanta folosirea fondurilor rusești înghețate ca ajutor pentru Ucraina. Anunțul fostului șef NATO Jens Stoltenberg
VIDEO Momentul în care Rusia este atacată de „Flamingo”, prima rachetă de croazieră produsă de Ucraina
15:15
Momentul în care Rusia este atacată de „Flamingo”, prima rachetă de croazieră produsă de Ucraina