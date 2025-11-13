Un om de afaceri, fost cadru militar în Ministerul Apărării Naționale, a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), într-un dosar instrumentat de Parchetul European. Acesta este acuzat că a pretins suma de 180.000 de euro pentru a-i determina pe judecătorii Tribunalului București să pronunțe o soluție favorabilă în dosarul în care un alt afacerist a fost trimis în judecată de EPPO.

Procurorii DNA l-au trimis în judecată pentru trafic de influență pe fostul cadrul militar, aflat, în prezent, în arest la domiciliu. Inculpatul ar fi Mihai Cristinel Militaru, iar dosarul vizează afaceri din Portul Constanța, transmite știripesurse.ro.

Mihai Cristinel Militaru este acuzat că în zilele de 29 august 2025 și 4 septembrie 2025, a cerut suma totală de 180.000 de euro unei persoane, martor în dosar. Acesta a promis că își va exercita presupusa influență asupra judecătorilor din cadrul Tribunalului București, pentru a-i determina pe aceștia să pronunțe o soluție de restituire a cauzei la procuror, în cadrul procedurii de cameră preliminară, privind un dosar penal în care respectivul om de afaceri a fost trimis în judecată de Parchetul European – EPPO.

Cadrul militar, prins în flagrant în timp ce primea mită

Procurorii au organizat un flagrant, la data de 10 septembrie 2025, când Mihai Cristinel Militaru s-a întâlnit cu un intermediar al afaceristului,în complexul turistic din Delta Dunării, pentru a i se înmâna suma de 60.000 de euro.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Tulcea, cu propunerea de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.

FOTO: Mediafax/Facebook

