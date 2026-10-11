Procurorul Recorder spulberă proiectul de dezincriminare a consumului de droguri, depus de senatoarea Stoiciu

Procurorul apărut în documentarul Recorder „Justiție capturată”, Cornel Sandu, se opune proiectului de dezincriminare a consumului de droguri pentru uz personal și a traficului de substanțe ilegale, propus de senatoarea Victoria Stoiciu și susținut de Cristian Ghinea (USR) și Daniel Fenechiu (PNL). România nu deține resursele necesare pentru a gestiona implementarea unei astfel de legi, având în vedere că ar contribui la creșterea nivelului de corupție în rândul autorităților responsabile, și lipsa centrelor de dezintoxicare pentru consumatori.

„Afirmația ministrului Predoiu potrivit căruia „am pierdut bătălia cu drogurile ” este adevărată. România nu are capacitatea instituțională de a lupta cu un asemenea fenomen, singura bariera reala fiind lucrătorii de politie si procurorii DIICOT. In rest, nu există centre de reabilitare, nu există campanii serioase de informare si conștientizare si nu exista interes la nivel politic de a lua masuri reale pentru a apara tanara generație de tentația drogurilor”, spune procurorul Claudiu Sandu într-o postare pe Facebook.

Totodată acesta susține că prin dezincriminarea consumului drogurilor ușoare, s-ar facilita trecerea la consumul drogurilor de mare risc.

„In al treilea rand, statele care au legalizat consumul unor droguri ușoare s-au confruntat si se confrunta cu mari dificultăți în a controla consumul de droguri pentru ca cei care consuma droguri ușoare trec încet la consumul unor droguri de mare risc”, mai precizează Cornel Sandu.

De asemenea, el susține că, în România, adoptarea acestei legislații ar determina creșterea nivelului de corupție în rândul politicienilor, polițiștilor și magistraților.

„In al patrulea rand, sumele uriașe de bani care se fac din traficul de droguri pot fi folosite si sunt folosite pentru a corupe oameni politici, magistrati, lucrători de politie.

Sa ne imaginam ce efect va avea aceasta dezincriminare în România care este probabil cea mai corupta tara din Uniunea Europeană”, spune Sandu.

Potrivit procurorului Cornel Sandu dezincriminarea accesului la stupefiante ar transforma consumatorii în traficanți. Acesta recunoaște, însă, că adevărata problemă este mafia drogurilor, care comercializează la nivel internațional și propune reducerea pedepselor pentru micii infractori.

„O parte importanta a consumatorilor de droguri devin traficanți adică trec de la deținere pentru consum propriu la vânzare efectiva pentru a face rost de bani pentru a continua consumul” Contra acestor argumente susținătorii dezincriminarii consumului de droguri si a deținerii în vederea consumului spun ca, pe de o parte consumatorii sunt niste victime ( argument corect pentru ca mulți încep sa consume din teribilism) iar pedepsirea acestora inclusiv cu pedepse cu executare este o sancțiune disproportionata.O soluție ar fi reducerea pedepselor. Concluzia ca dezincriminarea ar conduce la întărirea luptei contra marilor traficanți este eronata” subliniază procurorul.

Cornel Sandu afirmă că dezincriminarea consumului și a traficului de stupefiante ar putea fi o soluție viabilă doar pentru țările civilizate, care beneficiază de resurse în domeniu.

România, pe de altă parte, nu ar dispune de instrumentele necesare pentru adoptarea proiectului legislativ.

„Este posibil ca intr-o tara civilizata unde majoritatea populației conștientizează pericolul consumului de droguri asemenea masuri de dezincriminare sa aiba efect (desi exemplul Olandei este contrar). In România unde statul de drept nu funcționează, unde coruptia este la niveluri astronomice, unde nu sunt alocate resurse pentru masuri alternative, unde educația tinerei generatii este aproape de zero ( directorii instituțiilor de învățământ încercând sa ascundă existenta unor asemenea probleme decât sa sesizeze organele de politie), unde orice incercare de reformare a sistemului de justitie si al organizării organelor de politie se loveste de un zid al indiferentei politice, cred ca nu ar trebui pusa in discuție dezincriminarea consumului de droguri si a detinerii in vederea consumului. Efectul unei asemenea măsuri ar putea fi catastrofal pentru societate”, conchide Cornel Sandu.

Lacunele proiectului legislativ care propune dezincriminarea posesiei de droguri

Propunerea legislativă depusă la Senat de Cătălin Fenechiu, Cristian Ghinea și Victoria Stoiciu a fost înregistrată la Senat la 5 octombrie 2026.

Articolul 4 ar urma să transforme în contravenții „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea” pentru consum propriu. Pentru drogurile de mare risc, amenda propusă este de numai 1.500-3.000 de lei. Mai mult, introducerea sau scoaterea din țară și importul ori exportul pentru consum propriu ar deveni contravenții, inclusiv în cazul drogurilor de mare risc.

Proiectul propune una dintre cele mai extinse forme de dezincriminare dintre modelele internaționale. Lipsește un prag cantitativ fix, inclusiv pentru droguri de mare risc, și se trece în zona contravențională nu numai posesia și cumpărarea, ci și cultivarea, producerea, fabricarea, prepararea și chiar introducerea în țară ori importul pentru consum propriu.

În schimb, sistemul sanitar care ar trebui să susțină efectele acestei modificări legislative este aproape inexistent, spre deosebire de modelul portughez invocat de inițiatori.