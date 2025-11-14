Prima pagină » Justiție » Secția de Judecători a CSM iese în apărarea ÎCCJ și spune că atacurile la Justiție sunt orchestrate de „factorul politic”

Secția de Judecători a CSM iese în apărarea ÎCCJ și spune că atacurile la Justiție sunt orchestrate de „factorul politic”

14 nov. 2025, 13:04, Justiție
Secția de Judecători a CSM iese în apărarea ÎCCJ și spune că atacurile la Justiție sunt orchestrate de „factorul politic”

Secția de Judecători a CSM iese în apărarea Curții Supreme și susține că informațiile „false sau denaturate” afectează încrederea publică în Justiție și lezează independența acesteia, cu atât mai mult cu cât sunt inițiate și orchestrate de politicieni.

CSM face referire și la protestele organizate astăzi de ONG-uri apropiate USR în fața ÎCCJ și spune că „independența judecătorilor nu poate constitui obiectul vreunei contestări publice și nu poate fi negociată iar subminarea justiției înseamnă dispariția statului de drept și întoarcerea la totalitarism”.

Comunicatul CSM – Secția de Judecători

„Consiliul Superior al Magistraturii a atras atenția în repetate rânduri asupra amplificării atitudinilor publice ostile față de magistrați, care au potențialul de a afecta încrederea publică în justiție și de a leza independența acesteia, cu atât mai mult cu cât sunt inițiate și orchestrate  de factorul politic.

De dată recentă, ținta predilectă a acestor acțiuni iresponsabile a devenit Înalta Curte de Casație și Justiție, mai multe dintre deciziile pronunțate de instanța supremă fiind folosite ca prilej al unor așa-zise dezbateri în cadrul cărora sunt propagate informații false sau denaturate, astfel încât să genereze în societate o reacție emoțională puternică împotriva sistemului judiciar.

În acest context, demersul de contestare publică a președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și a judecătorilor instanței supreme, anunțat de mai multe organizații nonguvernamentale, constituie o escaladare fără precedent a campaniei împotriva sistemului judiciar, incompatibilă cu independența justiției și cu rolul fundamental al acesteia în statul de drept.

Efectul concertat al acțiunilor publice vizând autoritatea judecătorească depășește cu mult limitele unor pretinse critici constructive și dobândește caracterul unor presiuni fără precedent la adresa justiției.

În aceste condiții, Consiliul Superior al Magistraturii își exprimă susținerea deplină față de Înalta Curte de Casație și Justiție întrucât afectarea independenței acesteia, prin acțiunile publice denigratoare care manipulează societatea împotriva justiției și subminează statul de drept, vulnerabilizează major puterea judecătorească, până la limita în care nu-și mai poate îndeplini menirea constituțională, aceea de a garanta funcționarea societății democratice în respect deplin față de drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor.

Instanțele judecătorești au îndatorirea constituțională de a înfăptui justiția, sens în care acestora le revine obligația de a aplica legea și de a respecta deciziile Curții Constituționale. Instanțele nu pot să nesocotească cadrul normativ incident, pe care trebuie să-l aplice în litera și spiritul său, fără posibilitatea de a-l completa, întrucât s-ar substitui în mod nepermis altor puteri în stat.

În acest context, este bine ca opinia publică să conștientizeze faptul că, de pildă, problematica prescripției răspunderii penale nu ar fi avut impactul actual în multe cauze penale dacă autoritatea legiuitoare ar fi intervenit cu promptitudine imediat după pronunțarea Deciziei Curții Constituționale nr. 297/2018, așa cum era obligată de Legea fundamentală. Dimpotrivă, legiuitorul a ales să intervină abia după 4 ani, fapt care a perpetuat efectele unei legislații neconstituționale.

Așadar, în loc să-și asume consecințele propriilor inacțiuni, reprezentanții clasei politice manipulează opinia publică, instigând-o împotriva judecătorilor și generând riscul destabilizării grave a sistemului judiciar.

Independența judecătorilor nu poate constitui obiectul vreunei contestări publice și nu poate fi negociată. Subminarea justiției înseamnă dispariția statului de drept și întoarcerea la totalitarism”, susține CSM.

Astăzi, mai multe ONG-uri organizează un protest în fața ÎCCJ.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Citește și

JUSTIȚIE „Stegarul Dac” a fost eliberat din penitenciarul Giurgiu. Îi este INTERZIS să mai participe proteste și trebuie să poarte brățară de monitorizare
19:08
„Stegarul Dac” a fost eliberat din penitenciarul Giurgiu. Îi este INTERZIS să mai participe proteste și trebuie să poarte brățară de monitorizare
Gândul publică, în exclusivitate, plângerea penală a Justiției împotriva vicepremierului lui Bolojan. CSM a denunțat-o pe Oana Gheorghiu la Parchetul General pentru incitare la violență, ură și discriminare împotriva magistraților
17:06
Gândul publică, în exclusivitate, plângerea penală a Justiției împotriva vicepremierului lui Bolojan. CSM a denunțat-o pe Oana Gheorghiu la Parchetul General pentru incitare la violență, ură și discriminare împotriva magistraților
JUSTIȚIE Consiliul Superior al Magistraturii îl „taxează” pe viceprimarul din Timișoara, după ce a afirmat că judecătoarele sunt șantajabile de interlopi
16:14
Consiliul Superior al Magistraturii îl „taxează” pe viceprimarul din Timișoara, după ce a afirmat că judecătoarele sunt șantajabile de interlopi
JUSTIȚIE DNA a trimis în judecată un fost cadru MApN pentru trafic de influență. Inculpatul e vizat într-un dosar instrumentat de Laura Codruța Kovesi
15:47
DNA a trimis în judecată un fost cadru MApN pentru trafic de influență. Inculpatul e vizat într-un dosar instrumentat de Laura Codruța Kovesi
ANALIZĂ De ce a ajuns Italia „raiul PENALILOR”. Mulți condamnați celebri ai României duc o viață de huzur în țara condusă de Meloni
07:00, 13 Nov 2025
De ce a ajuns Italia „raiul PENALILOR”. Mulți condamnați celebri ai României duc o viață de huzur în țara condusă de Meloni
ULTIMA ORĂ Primarul din Zănești, reținut de DNA. Ce acuzații îi sunt aduse edilului. Filip Ioan va fi prezentat Tribunalului Bacău, cu propunere de arestare
20:15, 12 Nov 2025
Primarul din Zănești, reținut de DNA. Ce acuzații îi sunt aduse edilului. Filip Ioan va fi prezentat Tribunalului Bacău, cu propunere de arestare
Mediafax
Cea mai bună țară din lume pentru femei. „Astăzi soțul meu este acasă gătind și făcând curățenie”
Digi24
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea mare. Au omorât-o, asta e părerea mea”
Cancan.ro
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici după secole
Mediafax
Alertă pentru părinți: Jucării AI scăpate complet de sub control – le explică copiilor unde sunt cuțitele din casă și cum să aprindă chibrituri
Click
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Digi24
Reacția cabinetului stomatologic unde a murit fetița de 2 ani. Patroana unității medicale deține un lanț de clinici
Cancan.ro
Mariana Moculescu, absentă de la înmomântarea lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis: 'Fiica defunctului deține dreptul exclusiv'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Cea mai lungă tiroliană din lume: Jebel Jais Zipline, atunci când adrenalina îți șoptește „zboară”