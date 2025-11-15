Ion Cristoiu: Nicușor Dan ar trebui să exemplifice Războiul hibrid dus de Rusia împotriva României prin protestele USR-iste împotriva ÎCCJ

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a discutat despre protestele USR-iste împotriva ÎCCJ care au avut loc în cursul zilei de vineri, 14 noiembrie 2025. Publicistul a menționat că președintele României „ar trebui să exemplifice Războiul hibrid dus de Rusia” împotriva țării prin intermediul protestelor de ieri.

„Ziua de vineri, 14 noiembrie 2025, a adus cu sine o premieră în istoria democrației din România. Mai multe ONG-uri aflat sub evidenta influență a unui partid de guvernământ, USR, au organizat o demonstrație de protest în fața sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție, acuzând completele acestei Înalte Curți de sentințe favorabile corupților. Premiera constă în contestarea în stradă a unor decizii ale Justiției, și nu ale unei oarecare justiții. (…) În jurnalul meu video de vineri seara am semnalat aberațiile fără margini ale acestei inițiative. Repet, sub directa influență a USR, un partid care nu încetează să lanseze premiere de când în fruntea țării a ajuns un USR-ist notoriu, Nicușor Dan”, a spus Ion Cristoiu.

„Aberațiile constau în faptul că pentru a contesta niște sentințe, trebuie să fii de specialitate”

„Aberațiile constau în faptul că pentru a contesta niște sentințe, trebuie să fii de specialitate, să fii judecător. Judecătorul are un dosar, a făcut ședințe, a audiat martori, procurori. El a făcut facultate, masterate, școli, are 10-20 de ani de experiență, și vine un țâști-bâști, un tiriplice. Și zice: «Domne, nu, aia nu este decizia. Eu cred că nu e corectă». Dar, mult mai important, chiar și dacă ai fi judecător, doctor în Drept, nu poți să te pronunți în legătură cu o cauză, pentru că nu ai avut dosarul, n-ai de unde să știi.

Sunt multe momente când oamenii mai mult decât simpli, adică analfabeți, sunt convinși că s-a făcut nedreptate printr-o decizie, pentru că lor li s-a părut că X era vinovat și n-a fost condamnat. Adevărul juridic cu care lucrează judecătorul și adevărul din realitate poate să fie o prăpastie. Judecătorul chiar poate să fi văzut cum X l-a omorât pe Y, dar atunci el este e martor. Dacă nu are și alte probe, zice că e nevinovat”, a spus publicistul.

„Nicușor Dan, Ilie Bolojan și partidele pro-europene și-au făcut un steag din a denunța ceea ce se numește războiul hibrid dus de ruși împotriva României”

„Deci, repet, este la nivelul analfabeților funcționali. Cei care au fost la protest, ca și USR-iștii, sunt analfabeți funcționali. Sigur, ai impresia că judecătorul a fost tendențios. Nu. Judecătorul, el judecă pe probele pe care le ai. Dincolo de toate aceste aberații avem de-a face cu un nou moment de săpare a neîncrederii într-una din cele mai importante instituții ale României democrate, și anume Justiția. Vă semnalez că Nicușor Dan, Ilie Bolojan și partidele pro-europene și-au făcut un steag din a denunța ceea ce se numește războiul hibrid dus de ruși împotriva României în cadrul căreia un scop este adâncirea neîncrederii în instituțiile statului de drept. Ce vrei mai semnificativă adâncirea neîncrederii decât a protesta împotriva unor sentințe ale Înaltei Curți sub influența unui partid de guvernământ. Eu nu susțin teza războiului hibrid, dar ei o susțin. Dar, în același timp, Nicușor Dan ar trebui să dea drept exemplu acest protest de război hibrid dus de Rusia împotriva României”, a conchis publicistul.

