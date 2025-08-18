Prima pagină » Opinii » Preţuri mari, valuri mari

Preţuri mari, valuri mari

Ana-Maria Păunescu
18 aug. 2025, 12:08, Opinii
Preţuri mari, valuri mari
Ana-Maria Păunescu

Ne-au inundat, zilele acestea, ştirile despre câte se întâmplă pe litoralul românesc. Şi nu toate veştile au fost bune. Condiile meteo ciudate, care au adus pe cele mai multe dintre plaje valuri mari şi curenţi puternici, au făcut ca oameni în toată firea, care sunt conştienţi de pericole şi care, măcar în teorie, calculează riscurile, să îşi piardă cel mai de preţ dintre daruri – viaţa, pentru o simplă bălăceală în Marea Neagră. Mai înspre larg.

De altfel, pe lângă aceste veşti de-a dreptul dramatice, ni s-a comunicat că, pe litoral, sfârşitul de săptămână care a corespuns şi cu Sfânta Maria, a fost cel mai aglomerat din acest sezon. Peste 200.000 de oameni la mare, în două zile şi jumătate de răsfăţ şi de ore de tihnă.

Toate corespund cu o creştere de TVA vizibilă, care îi doare peste măsură pe cei care lucrează în hoteluri şi restaurante şi care, se pare, au fost nevoiţi fie să crească preţurile, pentru a păstra profitul pe aceeaşi linie, fie să renunţe la o parte din câştiguri, păstrând vechile cifre acolo unde erau – iar asta mai ales pentru ca toţi clienţii fideli să rămână aşa: fideli.

Şi, totuşi, în ciuda unor preţuri care au crescut excesiv în câteva dintre domenii, în ciuda cheltuielilor mari din toate părţile, trecând şi eu pe la malul Mării Negre în acest sfârşit de săptămână, părea că oamenii încurajează, prin consum, toate aceste măsuri transformate în realităţi şi toate aceste realităţi care devin oglinzi de viaţă. Terase pline pe faleză, plaje destul de aglomerate, tarabe ticsite de suveniruri şi pluşuri pentru cei mici, aceia care totdeauna vor aduce cheltuieli în plus familiei şi câştig nesperat comercianţilor.

Preţuri mari şi valuri mari, de Sfântă Mărie, de la Mangalia până în Mamaia! Dar şi familii care muncesc pentru ca, măcar pentru câteva zile, ca să nu zic o săptămână, cei mici să simtă că pot cuceri universul, spuma mării, ochii lui Dumnezeu care păzesc din alt albastru toată vacanţa mare de vară.

Şi, dacă tot vorbirăm de vacanţă, să nu uităm că profesorii, nemulţumiţi de cele care îi aşteaptă, ameninţă cu grevă generală şi cu întârzierea începerii şcolii, programată teoretic pe 8 septembrie. De o altă Sfântă Marie.

Ce va fi să fie, dacă vor începe sau un cursurile, dacă se vor înţelege profesorii cu guvernanţii, dacă măsurile vor lăsa sau nu aerul respirabil, rămâne de văzut, rămâne de aflat, rămâne de comentat. Până atunci, câţiva se mai bucură de zile la mare, cu adieri ceva mai blânde acum şi cu nişte curenţi mai potoliţi în apă, dar cu avertismente prezente pe la scările salvamarilor.

Iar noi, din oraşe pline de betoane, prin care mai dă câte o ploaie salvatoare, aşteptăm să mai treacă o vară şi să tragem linia fix sub ştirile-rezumat ale sezonului, pentru a vedea câţi am rămas în picioare la intrarea în toamnă şi câţi mai au puterea să vorbească şi să lupte, în toată această junglă care a devenit casa noastră.

La luptă! Valurile-s mari!

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Păun şi Prunariu

Bacalaureatul nimănui

Dragostea pentru ai tăi

Descuiați pianele!

Fără limite!

Mediafax
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență de primarul unei comune. Reacții aprinse!
Digi24
VIDEO Cine este jurnalista care l-a întrebat direct pe Vladimir Putin dacă va continua să ucidă civili în Ucraina
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Vin ploile de astăzi în România. ANM a emis cod portocaliu și galben în mai multe județe
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Antena 3
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Digi24
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”
Cancan.ro
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
Trei urşi găsiţi morţi în Mureş, otrăviţi cu substanţe interzise: "Au început să-şi facă singuri dreptate"
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit într-un accident la etapa de Autocross de la Câmpulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Cele mai scumpe mașini înmatriculate în România - Ferrari, Lamborghini, McLaren etc
Descopera.ro
O gaură neagră COLOSALĂ dă fiori reci astronomilor
Capital.ro
Tragedie în România. Un mare sportiv s-a stins în accident: Viaţa lui nu a mai putut fi salvată
Evz.ro
România, de la caniculă la vijelii și grindină. Alertă de vreme severă pentru mai multe județe
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Bolnavii români îi pot raporta acum pe medici. Anunțul ministrului Sănătății: „Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”. Cum și în ce condiții
Kfetele
O dresoare a fost ucisă de o orcă, după ce i-a rupt coloana vertebrală și i-a smuls scalpul! Dawn Brancheau nu a mai avut nicio șansă să supraviețuiască
RadioImpuls
Moment viral cu Andreea Antonescu la o cantare! Artista a cantat intr-un concert fara spectatori! Comentariile pline de ironii curg intr-una pe Tiktok: "Erau 10 oameni cu tot cu personalul"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
De ce unii oameni vorbesc în somn?
ACTUALITATE PERCHEZIȚII la Poliția Rutieră din Vâlcea într-un dosar de corupție. Mai mulți agenți vizați
12:26
PERCHEZIȚII la Poliția Rutieră din Vâlcea într-un dosar de corupție. Mai mulți agenți vizați
POLITICĂ A aflat și PREȘEDINTELE Nicușor Dan ceea ce noi toți știam de vineri: „Agenția de rating Fitch a confirmat ratingul României”
12:15
A aflat și PREȘEDINTELE Nicușor Dan ceea ce noi toți știam de vineri: „Agenția de rating Fitch a confirmat ratingul României”
METEO Cod galben de ploi și vijelii în mai multe județe din țară. ANM anunță care sunt zonele afectate
12:15
Cod galben de ploi și vijelii în mai multe județe din țară. ANM anunță care sunt zonele afectate
ACTUALITATE AFP: Staţiunea termală fantomă Băile Herculane, devastată de CORUPȚIE, revine la viaţă / Voluntarii vor să transforme zona într-o „perlă a Europei”
12:10
AFP: Staţiunea termală fantomă Băile Herculane, devastată de CORUPȚIE, revine la viaţă / Voluntarii vor să transforme zona într-o „perlă a Europei”
POLITICĂ Radu Burnete spune că „măsurilor anunțate de către Guvern sunt mai mult decât potrivite”: „Nu poți să tai așa, ca un măcelar”
12:07
Radu Burnete spune că „măsurilor anunțate de către Guvern sunt mai mult decât potrivite”: „Nu poți să tai așa, ca un măcelar”