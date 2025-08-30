Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Cum îl ajută Sorin Grindeanu pe Ilie Bolojan să mimeze DEMOCRAȚIA

30 aug. 2025, 11:35, Pastila lui Cristoiu
Guvernul condus de Ilie Bolojan a trecut, prin asumarea răspunderii, un nou set de măsuri de austeritate. Publicistul Ion Cristoiu a comentat, în „pastila” zilnică, cea de-a doua rundă de acest fel pentru actuala coaliție de guvernare.

„Din câte se ştie, va avea loc asumarea răspunderii de către Guvernul Bolojan pentru un set de legi și de modificări de legi care a fost împărțit în șase pachetele. Cu precizarea că s-a făcut asta pentru ca nu cumva să cadă la Curtea Constituțională. Deci nu le-am împărțit pentru ca povara acestor măsuri să fie mai mică, ci ca să treacă de Curtea Constituțională această povară”, precizează Cristoiu.

„Măsuri foarte dure de austeritate care vor scumpi viața”

Deși prezentate ca reforme necesare, măsurile sunt criticate pentru caracterul lor haotic și lipsa unei viziuni coerente. Potrivit lui Ion Cristoiu, ele au fost concepute „pe picior” de o echipă adusă de premier din Bihor și nu fac parte dintr-o strategie reală de redresare a României.

„Este a doua asumare de către Guvernul Ilie Bolojan a unor măsuri foarte dure de austeritate, care vor scumpi viața fiecărui cetățean, pentru că nici o categorie profesională, socială, vârstă și sex nu este ocolită de aceste măsuri. Caracteristica lor este alandala. Ele sunt făcute pe picior de o echipă din jurul lui Ilie Bolojan, adusă de el, zice, de acolo, de la Bihor. N-au nicio legătură nici măcar cu reforma.

Deci, principalul lor efect va fi o adâncire a crizei economice, pentru că ele nu sunt serioase, nu sunt gândite, nu alcătuiesc un ansamblu, nu fac parte dintr-o strategie, sunt ceea ce poate să facă mintea socotitorului, că mi-a atras cineva atenția că să nu spun contabili, că ei sunt oameni serioși”, afirmă maestrul Cristoiu.

Guvernul Bolojan funcționează prin sprijinul unei coaliții largi, în care PSD asigură majoritatea parlamentară, alături de PNL, USR, UDMR și grupul minorităților. Cu toate acestea, niciun ministru social-democrat nu s-a opus în ședința de guvern, atrage atenția seniorul presei românești. De fapt, în urma unei înțelegeri de culise, susține Ion Cristoiu, Sorin Grindeanu și-a dat acordul să-l sprijine pe Ilie Bolojan, ajutându-l pe premier, în felul acesta, să mimeze democrația.

„După ce guvernul a aprobat cinci pachețele, urmând ca azi sau mâine să adopte, sau chiar luni, chiar în dimineața asumării răspundere, al șaselea pachețel, a susținut o declarație de presă un domn numit Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD. Pentru a înțelege cine este Sorin Grindeanu, să vă reamintesc că la guvernare este o coaliție de niște partide așa zis pro-europene, aici trebuie să citesc pe Mircea Badea, noi nu suntem europeni, noi suntem pro-euroрeni, nici măcar post-europeni.

Aceste aberații au trecut de Guvernul aflat sub puterea unei coaliții în care principalul partid este PSD. În același timp, din guvern fac parte miniștrii PSD. Și, desigur, guvernul a aprobat aceste pachete, aceste aberații și niciun ministru PSD nu a scâncit și nici domnul Grindeanu n-a zis înainte de ședințe «Domnule, avem unele observații și dacă ele nu sunt luate în seamă, noi, nu știu, rupem coaliția sau votăm moțiunea de cenzură». Nu!”, arată Ion Cristoiu.

