Ilie Bolojan – autorul celei mai mari golănii la nivel înalt din postdecembrist

Publicistul Ion Cristoiu își începe cel mai nou jurnal prin anunțul potrivit căruia Ilie Bolojan a numit în funcția de Șef al Corpului de control al premierului pe Crinel Nicu Grosu. Scriitorul mai spune că: „normal ar fi fost ca să știm și părerea celorlalte partide din Coaliție”.

„Vineri a apărut în Monitorul Oficial decizia premierului Ilie Bolojan de numire în funcția de Șef al Corpului de Control al premierului, a cetățeanului numit Crinel Nicu Grosu. Corpul de control al premierului este și a fost, și nu știu dacă va mai fi, un instrument al celui care conduce Guvernul de a-și face de cap în cadrul Guvernului”, și-a început scriitorul jurnalul.

„Oricând premierul poate să trimită Corpul de Control la orice minister, chiar dacă în cadrul Coaliției ministerul aparține PSD-ului, oricum este un fel de DNA al premierului. Și premierii de până acum au folosit acest instrument. Așa se explică de ce în acest post, premierii și-au pus oamenii lor. În cazul de față este clar că cetățeanul Crinel Nicu Grosu care a fost pe la DGA, cu un trecut care, cel puțin, mie mi se pare suspect, a fost numit șef al Corpului de Control al Cabinetului premierului. Deci, Ilie Bolojan, și-a pus omul lui. Normal ar fi fost ca, chiar dacă e vorba de premier, fiind vorba de un premier al unui Guvern de Coaliție, să știm și părerea celorlalte partide din Coaliție.

Pentru că, repet, oricând premierul poate să trimită în semn de represalii la un ministru care a fost numit acolo prin algoritmi din partea USR sau UDMR sau PSD, sau chiar PNL, dacă e vorba de un ministru care aparține altei grupări decât cea useristă din PNL a lui Ilie Bolojan. Potrivit cutumei fanariote românești, nu ne miră. Pentru că, noi, românii, avem o slăbiciune catastrofală. Dacă vine un bandit și ne fură porcul din coteț, zicând că e al lui, când vine a doua oară și fură și vițelul, și zice că e al lui, noi zicem: asta e. Toate banditismele de violare a Constituției, ale legii, acestea au fost posibile în postdecemrist prin această chestiune: a venit un bandit, a încălcat tot ce știam și ne-am obișnuit cu asta. De exemplu, până la Nicușor Dan, noi nu știam că președintele are concediu. Pentru că, de fapt, practic, nu are concediu. Dacă el își ia concediu pe bune, trebuie să delege funcțiile, responsabilitățile. Ei, uite că Nicușor Dan a fost în concediu la mare, la munte, dar fără să delege responsabilități.

Ca să-l pună pe domnul cu pricina, nu îndeplinea unele condiții, impuse pentru Corpul de Control, pentru Șeful Corpului de Control al Guvernului printr-o Ordonanță de Urgență 87/2020. Ca să ajungă la Crinel Nicu Grosu, ce a făcut cioflingarul, traficantul de persoane care este Ilie Bolojan? În 21 august, a dat o Ordonanță de Urgență 42/2025, despre alocarea unei sume de bani minerilor din Valea Jiului. La articolul 3, în Ordonanța asta, a introdus, pe șest, cu complicitatea celor din Guvern, un articol 3 care elimină toate condițiile, el le-a scos, și pe 28 august a introdus noi criterii, în așa fel încât să poată fi numit acesta. Ați mai pomenit o asemenea golănie, nu la nivel de raion, nu la nivel de cătun, ci la nivel de Guvern. Deci omul a modificat pe șest niște Ordonanțe de Urgență, pentru a putea să–și pună omul pe șest. Este inimaginabil, toată lumea tace: o golănie la nivel înalt”, a mai completat scriitorul.