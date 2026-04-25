Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a semnat: UDMR, un partid care a intrat în Parlament cu chiu cu vai, are trei ministere și un vicepremier”

Analistul Ion Cristoiu remarcă un eveniment politic inedit. UDMR, un partid politic care abia a trecut pragul electoral pentru a accede în Parlamentul Romîniei, a reușit după doar 10 luni să aibă trei ministere și un vicepremier în Guvern. Nicușor Dan a parafat numirile demnitarilor maghiari în urma retragerilor miniștrilor PSD.

Nicușor Dan a semnat demisiile miniștrilor PSD, dar și propunerile de miniștri interimari venite din partea lui Ilie Bolojan. E o prerogativă constituțională, dar și tocmai pentru că prin ea președintele poate să respingă unele propuneri de interimare. Domnul Nicușor Dan nu a respins și noi, România, va avea 45 de zile, cel puțin, dar din câte se conturează, va avea până la alegerile din 2028 o situație stranie, în contrast cu voința populară, anume o formațiune UDMR. Nu mai iau în discuție faptul că este o formațiune aflată sub totala conducere dintr-o altă capitală a lumii, anume de la Budapesta, dovadă că o delegație UDMR s-a dus imediat la ordinele premierului unei alte țări și acolo a dat raportul și a scâncit pe la uși și apoi s-a întors și, sigur, conduce România, remarcă jurnalistul.

Partidul ONG

Deci acest acest partid, de fapt ONG, are în acest guvern trei ministere, cum ar fi Sănătate, de exemplu, și Agricultură, și un post de vicepremier. UDMR s-a clasat după alegerile la din 01/12/2024 pe ultimul loc. S-a chinuit, s-a constipat sistemul, cum să zic, să o să introducă, să rămână în Parlament această formațiune eternă, în așa fel încât au votat cu UDMR în foarte mulți din Vaslui, din Teleorman, din Giurgiu, că știți că acolo românii, acolo nu sunt români, ci sunt unguri. Deci nu cei din, nu știu, Miercurea Ciuc. Știu din 1990, sistemul are așa o linie roșie. Nu se poate ca UDMR să nu intre în Parlament. De ce nu se poate foarte frumos, dacă nu organizația, partidul, nu e votat de minori, de unguri, n-are decât să nu intre și să se zbată în așa fel încât să intre, remarcă Ion Cristoiu.

Cu voturi de la Vaslui și Teleorman

Fac niște aranjamente. V-am zis a faptului foarte multe voturi vin de la Vaslui și la cum spun, din Teleorman nu contează. Bun, stimați telespectatori, potrivit alegerilor din 01/12/2024, înaintea acestei formațiuni, care este ultima pe ultimul loc, mai sunt încă patru PSD, AUR, SOS, POT. Mai sunt încă patru care nu sunt reprezentanți în Parlament la ora actuală prin semnătura lui Nicușor Dan. Deci 51%, că așa însumează, din români n-au reprezentare în guvern. Deci, 51% din români care au votat cum au votat în decembrie, nu sunt reprezentați în Parlament. Până și ultimele sondaje, dacă ne uităm tot așa, tot vreo 51, de peste 50% din români nu sunt, repet, nu sunt reprezentați în guvern. Este în schimb UDMR de pe ultimul loc cu 6,3%, are de trei miniștri și un vicepremier. remarcă Ion Cristoiu.

