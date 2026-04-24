Ion Cristoiu: Cele 45 de zile decisive. Cum încearcă Ilie Bolojan să dovedească faptul că un guvern fără PSD poate funcționa

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoi a vorbit de miza reală a celor 45 de zile în care guvernul condus de Ilie Bolojan funcționează fără PSD.

„După plecarea miniștrilor PSD, numai a miniștrilor, pentru că secretarii de stat au rămas. Ilie Bolojan, a numit interimar la ministerele care au aparținut PSD. Potrivit constituției, guvernul, în această formulă, are prerogativele unui guvern normal. Nu putem vorbi de guvern interimar”, își începe „pastila” Ion Cristoiu.

Cele 45 de zile decisive

„Deci, timp de 45 de zile, adică până la începutul lui iunie, premierul Ilie Bologan este premier plin. Guvernul poate da ordonanțe de urgență, chiar poate înainta proiecte de legi, așadar poate să funcționeze cu toate motoarele duduind. Însă, în tradiția de până acum, în asemenea momente, de de după 1990, în această perioadă ar fi ar fi de așteptat ca Ilie Bolojan să se preocupe mai puțin de guvern și mai mult de constituire a noului guvern. Adică trebuie să găsească noi alianțe, sprijin în Parlament, să întărească actuala coaliție, pentru că guvernul acesta minoritar este PNL, UDMR, USR, minorități. Un guvern curat de dreapta, pentru că UDMR nu face politica Budapestei. O spun nu tendențios, nici fără pic de emoții. Întotdeauna a făcut guvern, dar de data aceasta noutatea acestei politice UDMR, faptul că UDMR participă la guvernare și acum devine și mai importantă, influența influența lui Peter Moger, premierul maghiar, asupra României, pentru că UDMR chiar a rămas un partid de bază, de care depinde existența acestui guvern minoritar. Dar, spre surprinderea unora și nu a mea, domnul Ilie Bolojan a anunțat sau preluând ca interimar Ministerul Energiei, a anunțat că aici va a preluat acest minister pentru că chiar vrea să facă ceva în această perioadă de 45 de zile accelerează creșterea producției deparazitare a rețelelor pentru măsuri. Un un nod al rețelei curmare și anume G4Media, a și anunțat că domnul premier are de gând, în această perioadă, chiar să ia niște măsuri de reforme, spectaculoase.

„Bologan are la dispoziție 45 de zile în care poate să cape statura unui zeu”