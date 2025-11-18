Ion Cristoiu: „D-ale TeFeLiștilor: Vlad Voiculescu și Ioana Ene Dogioiu sunt principiali doar când e vorba de alții”

În ultima pastilă jurnalistică, reputatul Ion Cristoiu a vorbit despre numirile controversate ale lui Vlad Voiculescu la Cotroceni și cea a Ioanei Dogioiu la Radio România.

„Cătălin Tolontan e printre puținii editorialiști care a criticat cu o anume blândețe care îl caracterizează decizia președinției de a îl numi pe Vlad Voiculescu, urmărit penal, în funcția de consilier la Cotroceni și decizia Guvernului, mai precis a lui Ilie Bolojan de a o numi pe Ioana Ene Dogioiu purtător de cuvânt al Guvernului la rang de secretar de stat în consiliul de administrație al Radioului Public.

Amândouă cazurile sunt grave din punctul de vedere al legii, al moralei, al bunului simț și a ceea ce numesc TeFeLiștii o politică onestă, curată, de exemplu Nicușor Dan are drept slogan „România Onestă”, păi cum să fie când el pune un urmărit penal și justifică numirea că ancheta Parchetului întârzie, și el vrea să o rezolve mâine, deci face și presiuni. Cum să fie „România onestă” când doamna Ioana Ene Dogioiu rămâne în continuare cu salariu baban, funcții, mașină, fum pe horn la Guvern, dar este și în consiliul de administrație, nu de alta, dar în acest consiliu de administrație ia ceva părăluțe și avantaje materiale.

Probabil Ilie Bolojan i-a zis să îi mai dea niște bani, e o indemnizație destul de serioasă, chiar și pentru mine care câștig muncind de dimineață până seara. Eu însă, față de acest scandal care ne dovedește, vreau să îi precizez domnului Cătălin Tolontan să fie mai puțin uimit, mie mi se pare tot ce se întâmplă acum cu regimul Nicușor Dan, absolut normal, pentru că eu nu l-am votat pe Nicușor Dan, nici pe Ilie Bolojan, și, în general, nu pariez pe acești TeFeLiști care când gură-mare, mare mieunat, lătrat și bocit, dar când vine vorba despre ei, o mână spală pe alta. Aș vrea să abordez această chestiune, Vlad Voiculescu s-a afirmat și se afirmă ca un, ca o vuvuzea, un difuzor, o pâlnie de difuzor pentru „România onestă”, a criticat PSD și PNL care pune penali în funcții publice”.

„Familia Nicușor Dan ar trebui să se mute la Palatul Cotroceni”

„O întrebare care, sigur că Nicușor Dan face ce vrea, să depășească acele două linii roșii. Pupatul papucului sau pantofului lui Macron și ajutorul pentru Ucraina, văd că și tovarășa lui de viață care văd că nu i-a devenit încă nevastă, Mirabela Grădinaru, a pus stăpânire pe Palatul Cotroceni, eu zic că familia ar trebui să se mute și să îl facă pe cel mic consilier prezidențial sau purtător de cuvânt al mucilor prezidențial, copil fiind, ca taică-su e cu mucii. Eu nu acceptam, până nu se termina urmărirea penală. La Ioana Ene Dogioiu nici nu mai discutam, la emisiunea lui Ionuț Cristache, amândoi am fost de acord că ea cât a fost jurnalist, vai de mine, vai de mine, era briciul întruchipat, cu editorialele ei te puteai bărbieri, pentru „România onestă”, acum a mers la Guvern, doamna ministru, tovarășa ministru, toți îi pupau mâna. Ea de ce nu a zis, mie dacă îmi propunea ziceam nu, nu merge să fiu și colo și colo.

Nici nu vă imaginați cât sunt de escroci acești TeFeLiști, da, ei se fac pe judecătorii cu noi, când e vorba de ei, gata, ei au dreptul că sunt ayatolahi”, spune Ion Cristoiu.