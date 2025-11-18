Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: „D-ale TeFeLiștilor: Vlad Voiculescu și Ioana Ene Dogioiu sunt principiali doar când e vorba de alții”

Ion Cristoiu: „D-ale TeFeLiștilor: Vlad Voiculescu și Ioana Ene Dogioiu sunt principiali doar când e vorba de alții”

18 nov. 2025, 11:06, Pastila lui Cristoiu

În ultima pastilă jurnalistică, reputatul Ion Cristoiu a vorbit despre numirile controversate ale lui Vlad Voiculescu la Cotroceni și cea a Ioanei Dogioiu la Radio România.

„Cătălin Tolontan e printre puținii editorialiști care a criticat cu o anume blândețe care îl caracterizează decizia președinției de a îl numi pe Vlad Voiculescu, urmărit penal, în funcția de consilier la Cotroceni și decizia Guvernului, mai precis a lui Ilie Bolojan de a o numi pe Ioana Ene Dogioiu purtător de cuvânt al Guvernului la rang de secretar de stat în consiliul de administrație al Radioului Public.

Amândouă cazurile sunt grave din punctul de vedere al legii, al moralei, al bunului simț și a ceea ce numesc TeFeLiștii o politică onestă, curată, de exemplu Nicușor Dan are drept slogan „România Onestă”, păi cum să fie când el pune un urmărit penal și justifică numirea că ancheta Parchetului întârzie, și el vrea să o rezolve mâine, deci face și presiuni. Cum să fie „România onestă” când doamna Ioana Ene Dogioiu rămâne în continuare cu salariu baban, funcții, mașină, fum pe horn la Guvern, dar este și în consiliul de administrație, nu de alta, dar în acest consiliu de administrație ia ceva părăluțe și avantaje materiale.

Probabil Ilie Bolojan i-a zis să îi mai dea niște bani, e o indemnizație destul de serioasă, chiar și pentru mine care câștig muncind de dimineață până seara. Eu însă, față de acest scandal care ne dovedește, vreau să îi precizez domnului Cătălin Tolontan să fie mai puțin uimit, mie mi se pare tot ce se întâmplă acum cu regimul Nicușor Dan, absolut normal, pentru că eu nu l-am votat pe Nicușor Dan, nici pe Ilie Bolojan, și, în general, nu pariez pe acești TeFeLiști care când gură-mare, mare mieunat, lătrat și bocit, dar când vine vorba despre ei, o mână spală pe alta. Aș vrea să abordez această chestiune, Vlad Voiculescu s-a afirmat și se afirmă ca un, ca o vuvuzea, un difuzor, o pâlnie de difuzor pentru „România onestă”, a criticat PSD și PNL care pune penali în funcții publice”.

„Familia Nicușor Dan ar trebui să se mute la Palatul Cotroceni”

„O întrebare care, sigur că Nicușor Dan face ce vrea, să depășească acele două linii roșii. Pupatul papucului sau pantofului lui Macron și ajutorul pentru Ucraina, văd că și tovarășa lui de viață care văd că nu i-a devenit încă nevastă, Mirabela Grădinaru, a pus stăpânire pe Palatul Cotroceni, eu zic că familia ar trebui să se mute și să îl facă pe cel mic consilier prezidențial sau purtător de cuvânt al mucilor prezidențial, copil fiind, ca taică-su e cu mucii. Eu nu acceptam, până nu se termina urmărirea penală. La Ioana Ene Dogioiu nici nu mai discutam, la emisiunea lui Ionuț Cristache, amândoi am fost de acord că ea cât a fost jurnalist, vai de mine, vai de mine, era briciul întruchipat, cu editorialele ei te puteai bărbieri, pentru „România onestă”, acum a mers la Guvern, doamna ministru, tovarășa ministru, toți îi pupau mâna. Ea de ce nu a zis, mie dacă îmi propunea ziceam nu, nu merge să fiu și colo și colo.

Nici nu vă imaginați cât sunt de escroci acești TeFeLiști, da, ei se fac pe judecătorii cu noi, când e vorba de ei, gata, ei au dreptul că sunt ayatolahi”, spune Ion Cristoiu.

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: „De ce cred că e un eveniment candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia Consiliului Județean Buzău”
11:26
Ion Cristoiu: „De ce cred că e un eveniment candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia Consiliului Județean Buzău”
VIDEO Ion Cristoiu: De ce se leapădă Nicușor Dan de Cătălin Drulă? Ca să se disocieze de dezastrul electoral al candidatului USR
11:51, 16 Nov 2025
Ion Cristoiu: De ce se leapădă Nicușor Dan de Cătălin Drulă? Ca să se disocieze de dezastrul electoral al candidatului USR
VIDEO Ion Cristoiu: Nicușor Dan ar trebui să exemplifice Războiul hibrid dus de Rusia împotriva României prin protestele USR-iste împotriva ÎCCJ
11:22, 15 Nov 2025
Ion Cristoiu: Nicușor Dan ar trebui să exemplifice Războiul hibrid dus de Rusia împotriva României prin protestele USR-iste împotriva ÎCCJ
VIDEO Ion Cristoiu: Războiul ruso-ucrainean e în Ucraina paravanul unor mari afaceri de corupție. Așa cum la noi e ajutorul militar dat Ucrainei
11:21, 14 Nov 2025
Ion Cristoiu: Războiul ruso-ucrainean e în Ucraina paravanul unor mari afaceri de corupție. Așa cum la noi e ajutorul militar dat Ucrainei
VIDEO Ion Cristoiu: O nouă năzbâtie periculoasă: Nicușor Dan vrea ca o știre să fie interzisă în 15 minute
10:49, 13 Nov 2025
Ion Cristoiu: O nouă năzbâtie periculoasă: Nicușor Dan vrea ca o știre să fie interzisă în 15 minute
VIDEO Ion Cristoiu: Carmen Uscatu versus Oana Gheorghiu: Nu e o simplă păruială, e ditamai războiul în lumea TeFeLiștilor
11:30, 12 Nov 2025
Ion Cristoiu: Carmen Uscatu versus Oana Gheorghiu: Nu e o simplă păruială, e ditamai războiul în lumea TeFeLiștilor
Mediafax
Surorile Kessler au murit. Cele două artiste gemene au ales să moară prin „eutanasie asistată”
Digi24
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
Cancan.ro
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt. Tatăl încă este internat la ATI
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Ce oferă magistrații în schimbul beneficiilor de lux? – Analiza economistului Cristian Păun
Mediafax
O țară din Europa intenționează să interzică revânzarea biletelor pentru evenimente live la un preț mai mare decât cel inițial
Click
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
Digi24
VIDEO. Un cerșetor care mergea cu bastonul s-a „vindecat” brusc într-o intersecție din Brașov și a urcat la volanul unei mașini
Cancan.ro
Misterul morții tinerei din Bacău, găsită lângă calea ferată, a fost elucidat. Cum a decedat, de fapt, și cine i-a mutat trupul
Ce se întâmplă doctore
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns la 53 kg?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
Descopera.ro
Metoda GARANTATĂ de slăbit! Oricine poate face asta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Descopera.ro
Războiul care a schimbat echilibrul de putere în întreaga lume
BREAKING NEWS Administrația Prezidențială confirmă revocarea din funcție a lui Ludovic Orban. Surse de la Cotroceni pentru Gândul: “S-au despărțit în această dimineață, în condiții amiabile/ Președintele i-a reproșat desele apariții publice și excesiva comunicare în numele Administrației Prezidențiale, inclusiv poziționări politice”
11:37
Administrația Prezidențială confirmă revocarea din funcție a lui Ludovic Orban. Surse de la Cotroceni pentru Gândul: “S-au despărțit în această dimineață, în condiții amiabile/ Președintele i-a reproșat desele apariții publice și excesiva comunicare în numele Administrației Prezidențiale, inclusiv poziționări politice”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.363. Atac masiv al rușilor în Harkov. Zelenski cumpără 100 de avioane din Franța
11:25
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.363. Atac masiv al rușilor în Harkov. Zelenski cumpără 100 de avioane din Franța
EVENIMENT Ruinele Colonia Aurelia Apulensis, cel mai bogat oraș roman din Dacia, au fost descoperite în Alba Iulia
11:17
Ruinele Colonia Aurelia Apulensis, cel mai bogat oraș roman din Dacia, au fost descoperite în Alba Iulia
ULTIMA ORĂ Volodimir Zelenski merge în Turcia pentru a relua negocierile de pace
11:11
Volodimir Zelenski merge în Turcia pentru a relua negocierile de pace
NEWS ALERT BNR îi cere unei foste asistente medicale din București să înapoieze o sumă imensă. Aceasta ar depăși 1.000.000 de euro
11:03
BNR îi cere unei foste asistente medicale din București să înapoieze o sumă imensă. Aceasta ar depăși 1.000.000 de euro