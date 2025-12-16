Ion Cristoiu: Votul de la Senat a adâncit prăpastia din Coaliția de guvernare. Pe când ruperea?

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a susținut că „votul de la Senat a adâncit prăpastia din Coaliția de guvernare”.

„Preocupată de asaltul împotriva Justiției, presa a neglijat un eveniment de o mare importanță pentru scena nostră politică. Și, după părerea mea, chiar și pentru stabilitatea România. La Senat, un AUR a depus o moțiune împotriva ministrei Mediului, userista Diana Buzoianu, Partidul Social Democrat, membru al coaliției de guvernare, PSD-PNL-UDMR-USR, a votat această moțiune simplă. Din punct de vedere juridic, moțiunea simplă, nu are eficiență. Adică ministra Mediului nu trebuie să demisioneze și nici n-a demisionat, chiar dacă e vorba de un semnal politic. Deci, votarea acestei moțiuni de către PSD e un dublu semnal politic”, a spus Ion Cristoiu.

„Este mult mai bună situația cu un partid, un guvern minoritar, unde lucrurile sunt clare”

„Primul e un semnal politic dat Dianei Buzoianu, care este o ministră din partea USR. Ministra Mediului nu mai beneficiază de sprijinul celui mai important membru de coaliție. (…) UDMR e un ONG, că nu e un partid politic, al minorității maghiare din România, având drept scop programatic apărarea intereselor și drepturilor minorității maghiare din România. Al doilea semnal politic este în legătură cu coaliția. Pentru a o apăra pe Diana Buzoianu, a venit însuși Ilie Bolojan, la Senat. Deci, în această dispută între PSD și USR, Ilie Bolojan s-a exprimat a nu știu câta oară ca un brav membru al USR. Protocolul coaliției interzice ca un partid să voteze o moțiune de cenzură sau o moțiune simplă împotriva unui membru al guvernului. Desigur, a căzut moțiunea de cenzură împotriva guvernului, pentru că PSD a votat împotriva acestei moțiuni, dar a trecut moțiunea simplă. (…) Guvernul a rămas, dar guvernul este mai fisurat ca niciodată. Domnul Nicușor Dan susține pe toate drumurile că nu e nicio problemă, deoarece coaliția trece prin Parlament, ca gâsca prin apă, toate legile. După părerea mea, e o mare problemă iscată tocmai prin faptul că această coaliție rămâne la guvernare, dar în același timp se fisurează și dă un semnal de lipsă de unitate. Este mult mai bună situația cu un partid, un guvern minoritar, unde lucrurile sunt clare, PNL și USR și PSD, în opoziție, sau invers, decât acum când avem o aparență de guvern. Toate semnalele pe care le dă această coaliție, inclusiv cel de ieri, faptul că nu e unită, că este făcută pulbere. Mult mai grav pentru România este o coaliție fisurată, o coaliție care nu există. Decât un guvern minoritar. Probabil că această coaliție va merge înainte, dar va merge șontâc, șontâc”, a mai spus publicistul.

