Ion Cristoiu: Emmanuel Macron a cerut măsuri împotriva rețelelor sociale. Motivul? Pe acestea s-a zis că nevastă-sa e bărbat

„Am aflat, în sfârșit, amănunte despre proiectul de țară asumat de președintele Nicușor Dan. Nu e vorba de acoperirea țării de rețele, autostrăzi, șosele de căi ferate, nu e vorba de o radicală îmbunătățire a Educției sau a asistenței pentru Sănătate, nu e vorba de introducerea inteligenței artificiale, nu e vorba de nimic din ceea ce România ar avea nevoie, e vorba de cenzurarea rețelelor sociale”, își începe publicistul Ion Cristoiu cel mai nou jurnal.

„În stilu-i caracteristic, adică însușirea pe de rost a câtorva fraze, și apoi rostirea lor automată, de om care știe pe de rost, Nicușor Dan propune românilor cenzurarea rețelelor sociale. Domnia-sa spune că trebuie să luăm măsuri, încât în 15 minute, o știre falsă să fie interzisă, să fie ștearsă. Asta pentru că, aceste rețele sociale dăunează grav sănătății națiunii. Ne-am întrebet ce l-a apucat, pentru că în campania electorală, dacă ne amintim, care a început pe 6 decembrie 2024, Nicușor Dan nu a suflat un cuvânt despre războiul său cu rețelele sociale. Putea să spună că acesta este proiectul lui de țară și probabil că, în limitele presei de partid și de stat putea fi la una din sindrofii să fie chestionat în legătură cu asta.

Răspunsul ni-l dă campania declanșată de ceva vreme de Emmanuel Macron, care trece și chiar este protectorul României. El l-a pus pe Nicușor Dan, e un fel de Napoleon al III-lea pentru România abia încropită, condusă de Alexandru Ioan Cuza. Napoleon al III-lea l-a pus pe Alexandru Ioan Cuza și tot el a tras sfori să-l debarce.

Zilele trecute, Emmanuel Macron a anunțat că a avut loc o ședință a Consiliului de Apărare, unde a pus problema ca Guvernul să elaboreze propuneri pentru stabilirea unor proceduri sumare împotriva informațiilor false sau informațiilor care dăunează, și aceasta este sarcina Guvernului până la finalul anului.

Emmanuel Macron a cerut ca Guvernul să se concentreze nu pe reducerea deficitului lor bugetar, ci pe această cenzurare a rețelelor sociale. De ce? Pentru că pe rețelele sociale s-a răspândit știrea falsă, zice el, potrivit căreia nevastă-sa e bărbat. Eu năzbâtie ca asta n-am mai pomenit. În primul rând e vorba de un soț, despre a cărei soție, pe care noi o vedem cu toții, ca femeie. Nu am putut să verificăm pentru că distinsa soție nu umblă goală. Sau chiar dacă ar umbla goală și-ar pune cunoscuta frunză. Deci noi nu putem verifica și nici nu suntem medici ginecologi, pentru că, până la urmă, Emmanuel Macron a cerut în instanță ca să prezinte probe de la medicii ginecologi, cu semnătură, că nevastă-sa e femeie. Este o prostie fără margini. E clar că e femeie, cel puțin din punctul meu de vedere: dar să vii și să spui, știți, se spune despre nevastă-mea că e bărbat, eu sunt indignat, voi da în judecată pe cei care spun și mai ales voi porni un război împotriva rețelelor sociale, pentru că pe ele circulă asta. Un om normal ar spune: bine, măi, e bărbat, și? Și, totuși, Nicușor Dan îl sprijină în această luptă”, mai spune scriitorul.